تعرف على موسكو أكبر مدن أوروبا وقلب روسيا النابض

موسكو- تعد موسكو عاصمة روسيا، وأكبر مدنها وقلبها التاريخي والسياسي والروحي، كما تعتبر أكبر عاصمة في أوروبا، وهي مدينة مليئة بالمعالم السياحية والتاريخية والثقافية، فضلاً عن المتاحف والمسارح والمعارض الفنية والحدائق والجسور الخلابة ذات المستوى العالمي.

وكونها ذات ديناميكية وحجم كبيرين، حيث تعج بالأماكن المثيرة للاهتمام والتي من غير المبالغة القول إنها تعد بالآلاف.

تأسست موسكو في العام 1147، ومساحتها تصل إلى نحو 2560 كيلومتر مربع، وتذخر بالمعالم والقصور القديمة، والتي تقف جنبا إلى جنب مع المباني الضخمة ذات الطابع الهندسي المعماري السوفيتي فضلًا عن المباني الحديثة.

وتتمتع بمناخ قاري معتدل، فعادة ما يكون الصيف هنا دافئا نسبيًا، أما الشتاء فبارد جدا والخريف بارد وممطر، بينما يتميز فصل الربيع فيها بالطقس المتغير، حيث تتناوب الأيام الدافئة مع الأيام الباردة.

تتمتع العاصمة الروسية ببنية تحتية متطورة وشبكة مواصلات تعد من الأفضل في العالم، وكذلك تعد من أبرز مدن العالم من حيث النظافة والتنظيم، كما تعتبر آمنة بشكل عام للزوار الأجانب فمعدل الجريمة منخفض.

في موسكو، يمكنك السفر عبر العصور بمجرد المشي في الشوارع، حيث تنتظرك أنماط معمارية متنوعة عند كل منعطف.

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اشرع بالتعرف على المدينة من مركزها، ولتكن البداية من الكرملين أو الساحة الحمراء أو شارع "أرباط"، وما يحيط بهم من أماكن تاريخية، وجميعها متقاربة مع بعضها البعض، لذلك يمكنك التنقل فيما بينها سيرا على الأقدام.

الساحة الحمراء

قلب موسكو وواحدة من أشهر الساحات في العالم والمعلم الأكثر شهرة في روسيا. شهدت العديد من الأحداث المهمة في التاريخ الروسي وتاريخ الدولة السوفياتية، وموقع المظاهرات الحاشدة لعمال العاصمة واستعراضات الجيش الروسي.

أطلق عليها اسم الساحة الحمراء في منتصف القرن السابع عشر، ولكن ليس للدلالة على اللون، بل لأن كلمة "الحمراء" كانت تعني في اللغة الروسية القديمة "الجميلة".

جامعة موسكو

أحد المعالم البارزة في العاصمة وهي مبنى عملاق مميز التصميم بناه الأسرى الألمان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. كان يعتبر أطول مبنى في أوروبا لمدة 40 عامًا تقريبا – ولم يتفوق عليها إلا برج المعرض في مدينة فرانكفورت الألمانية في عام 1990.

تحفة معمارية مميزة تضم أكثر نحو 6 آلاف غرفة وقاعة دراسية وغيرها. لذلك يقال إنك إذا جعلت طفلا عمره يوم واحد ينام في كل يوم في غرفة مختلفة من غرف الجامعة، فإنه سيخرج منها وقد بلغ من العمر أكثر من 16 عاما.

مؤسسات ورموز

الكرملين وهو رمز البلاد، عبارة عن مجمع تاريخي محصن يضم خمسة قصور وأربع كاتدرائيات، إضافة إلى جدار الكرملين المحيط به مع الأبراج، وهو المكان الذي بدأ معه بناء العاصمة المستقبلية لروسيا، ويقع فيه المقر الرسمي لرئيس البلاد.

ضريح لينين يعد من أحد الرموز الرئيسية لعاصمة العصر السوفياتي، وهو قبو الدفن الذي يتم فيه حفظ جسد الزعيم الشيوعي فلاديمير لينين المحنط منذ قرن تقريبا، وقد شيد هذا الضريح في العام 1924 ويحمل أهمية تراثية ويعد نصبا تذكاريا، ومتحفا ومدفنا في الأساس ويقع في قلب الساحة الحمراء.

كما تحتصن موسكو العديد من الصروح الدينية والثقافية، مثل كاتدرائية القديس باسيل، والتي تقع في الساحة الحمراء، وتشتهر بقبابها الملونة على شكل بصلة وتصميمها المعقد، وأيضاً يوجد صرح ثقافي يتمثل في مسرح البولشوي أي المسرح الكبير، وهو أحد أشهر المسارح في العالم، والمعروف بعروض الباليه والأوبرا، ويبعد خطوات قليلة عن الساحة الحمراء.

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كما تزدان موسكو بحدائق عامة مثل زارياديه أيضا تقع بجوار الساحة الحمراء، وهي حديقة عصرية تجمع ما بين الطبيعة والتكنولوجيا، وحديقة غوركي والتي تعد حديقة عالمية المستوى توفر مساحة شاسعة للترفيه والرياضة والرقص والألعاب الخارجية. وافتتحت هذه الحديقة في عام 1928، ويزورها أكثر من 20 ألف شخص في أيام الأسبوع، و100 ألف شخص في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد. سميت بهذا الاسم تخليدا لذكرى الأديب الروسي مكسيم غوركي.

ويجاور ضريح الجندي المجهول الكرملين، ويكرم هذا الضريح الجنود السوفيات الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية، وأبرز ما يميز زيارة الضريح هو إمكانية مشاهدة مراسم تبديل الحرس المناوبين عند الضريح، والتي تجري كل ساعة على مدار اليوم، وذلك بطريقة تخطف الأبصار في حركاتهم وإيقاعهم الدقيق.

متاحف ومعارض

يمكنك القيام بجولة داخل متحف "الحرب الباردة" لكي تتعرف على الملاجئ السرية تحت الأرض التي تستخدم أيام الحرب، وهو متحف للتاريخ العسكري بمساحة تفوق 7 آلاف متر مربع وعلى عمق 65 متراً. تم إنشاء المتحف في ذروة الحرب الباردة خلال أزمة الصواريخ الكوبية (أكتوبر/تشرين الثاني 1962).

من بين معروضات المتحف بدلات الحماية من الحرب الكيميائية، ومعدات الراديو من الخمسينيات، وأقنعة الغاز، وملصقات دعائية وغيرها من العناصر المثيرة للاهتمام.

أما معرض تريتياكوف فيوصف بأنه كنز لا يقدر بثمن، ويحتوي على أكبر مجموعة في العالم من اللوحات التي رسمها فنانون روس، وقد تأسس المعرض في عام 1856 ويحتوي على أكثر من 200 ألف عمل فني.

مترو موسكو

قم برحلة في مترو موسكو للحصول على انطباع لا ينسى عن المدينة، فهو ليس فقط للتنقل السريع والبسيط التكلفة (سعر التذكرة أقل من دولار واحد) داخل المدينة المترامية الأرجاء، بل شبكة أنفاق بسحر خاص.

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افتتاح المترو في عام 1935 وأصبح أحد أكثر المشاريع المعمارية التي أنفق عليها كثيرا خلال حقبة الاتحاد السوفياتي. لهذا السبب تبدو معظم محطات المترو المركزية وكأنها متحف، حيث تتمتع كل واحد منها بأجواء خاصة بها وزخارف مختلفة وقصة شيقة.

شارع "أرباط"

هذا الشارع من أهم المناطق المحببة في موسكو والتي تجذب الضيوف من جميع أنحاء العالم حتى أولئك الذين يوجدون في موسكو لبضع ساعات فقط بروحه الخاصة وتاريخه الغني.

وتتقاطع في شارع "أرباط" التقاليد والإبداع والحياة، مما يخلق جوا فريدا للمشي والرحلات والإلهام، وهو شارع المشاة الأسطوري الذي أصبح علامة تجارية ورمزا للعاصمة.

واسم الشارع له أصل عربي، ولكن تنقسم الآراء فقط حول ما إذا كان أصل الكلمة هو "أرباض" أو "الرباط" أم "العربات"، إذ ارتبط الاسم بالرحالة والتجار العرب الأوائل الذين قدموا إلى موسكو منذ نحو أربعة قرون، وهي فترة طويلة كانت كفيلة بمحو الفارق بين الكلمتين المتشابهتين التي لم يكن للإنسان الروسي آنذاك قدرة على التمييز بينها بوضوح.

كلفة الرحلة

تنتشر في موسكو على نطاق واسع مطاعم ومحلات منتجات الحلال، ومختلف أنواع المأكولات الروسية وغيرها من المطاعم العالمية بما فيها العربية المختلفة، فضلًا عن مطاعم الوجبات السريعة.

ويبلغ متوسط أسعار الوجبات على اختلافها من 10 إلى 18 دولار. وفي العموم، من السهل العثور على عروض في المطاعم الروسية تناسب جميع الميزانيات.

كما تعد تكلفة وسائل النقل في العاصمة الروسية معقولة نسبيا بل منخفضة بالمعايير الأوروبية لا سيما عند التنقل بالمترو وغيره من وسائل النقل العام، كما أن جميع المتنزهات وجولات المشي مجانية وتعتبر طريقة سهلة لتوفير المال.

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يبلغ متوسط سعر الليلة الواحد في فندق من فئة 3 نجوم ما بين 30 و40 دولارا، وفي فنادق فئة 4 نجوم بين 50 و70 دولارا، أما فئة 5 نجوم فيناهز سعر الليلة الواحدة من 90 دولارا فما فوق.

يمكن الحصول على تأشيرة سياحية إلى روسيا لمدة 30 يوما من السفارات والقنصليات ومراكز التأشيرات، ويتمتع مواطنو بعض الدول العربية بالإعفاء من التأشيرة لدخول روسيا، أو بإمكانية الحصول عليها عند الوصول إلى المطارات، ويتعلق الأمر بدول مجلس التعاون الخليجي الست: قطر والإمارات (إعفاء)، والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان (تأشيرة عند الوصول).