متحف أولم الألمانية.. يحكي قصة أعرق علاقة بين الإنسان والخبز

تتربع مدينة أولم الألمانية على ضفاف نهر الدانوب، حاملة بين جنباتها متحفا فريدا من نوعه، وهو متحف الخبز الذي تأسس عام 1955 ليحكي قصة أقدم علاقة بين الإنسان وطعامه اليومي.

هذا الصرح الثقافي والسياحي ليس مجرد مكان لعرض الأدوات القديمة، بل هو شاهد حي على تطور الحضارة الإنسانية من خلال رغيف الخبز، الذي يتربع على قائمة الأغذية في الغالبية الساحقة لبلاد العالم.

وإذا كانت الكنيسة العملاقة والنهر الشهير هي أبرز معالم المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا، فإن متحف الخبز هو من دون شك أحد المعالم التي يجب ألا تفوت زوار المدينة، التي كانت مسقط رأس عالم الفيزياء الأشهر ألبرت أينشتاين.

النشأة والأهمية

يعود الفضل في تأسيس هذا المتحف إلى رجل الأعمال الألماني ويلي أيزنلو، الذي أراد توثيق العلاقة الوثيقة بين البشر والخبز عبر العصور، فاختار أيزنلو مبنى تاريخيا يعود إلى القرن السادس عشر ليكون مقرا لهذا المتحف الذي يجمع بين الأصالة والحداثة في عرضه لتاريخ الغذاء.

أقسام المتحف

يقدم المتحف لزواره رحلة زمنية شاملة، تبدأ من العصور الحجرية حتى يومنا هذا. ففي قسم العصور القديمة يمكن للزائر أن يشاهد أدوات طحن الحبوب البدائية التي استخدمها الإنسان قبل آلاف السنين، بما في ذلك الرَّحى الحجرية التي كانت الوسيلة الأساسية لصنع الدقيق. كما يضم المتحف نماذج نادرة من الخبز المصري القديم.

وينتقل الزائر بعد ذلك إلى قسم العصور الوسطى، حيث يكتشف كيف تحول الخبز من مجرد غذاء إلى عملة اجتماعية في أوروبا. وتعرض الوثائق التاريخية كيف كانت قيمة الخبز تتحدد بنوعية الدقيق المستخدم، وكيف أدى نقص هذه المادة الحيوية إلى ثورات واضطرابات اجتماعية، غيرت مجرى التاريخ.

وأما قسم الثورة الصناعية فيسلط الضوء على التحول الكبير في صناعة الخبز مع ظهور الآلات الحديثة في القرن التاسع عشر، حيث انتقلت صناعته من المنازل إلى المصانع الكبيرة، مما غير نمط الاستهلاك البشري للغذاء بشكل جذري.

الفنون والثقافة

يخصص المتحف قسما كاملا لاستكشاف مكانة الخبز في الفنون والآداب العالمية. وتتزين جدران المتحف بلوحات فنية تعود إلى عصور مختلفة، تجسد رمزية الخبز في الثقافات المتنوعة.

وضمن رسالته الثقافية، يقدم المتحف رؤية عميقة لأزمات الغذاء التي شهدها العالم عبر العصور، حيث تعرض قاعاته وثائق وصورًا توثق مجاعة أيرلندا الكبرى بين عامي 1845 و1849، بالإضافة إلى مواد تاريخية تظهر دور الخبز في الحروب العالمية، وكيف أصبح سلاحا إستراتيجيًا في الصراعات الدولية.

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تعليم وتفاعل

لا يقتصر دور المتحف على العرض التاريخي، بل يقدم برامج تعليمية متنوعة تشمل وُرشا لصناعة الخبز التقليدي، حيث يتعلم الزوار وخاصة الأطفال كيفية تحويل الحبوب إلى رغيف. كما ينظم ندوات علمية حول مستقبل الأمن الغذائي، وهو ما يجعل من زيارته أشبه بوجبة متكاملة تجمع بين الثقافة والسياحة، وبين الفائدة والمتعة.

معلومات الزيارة

يفتح المتحف أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، ويقدم خدمات متكاملة للزوار تشمل جولات إرشادية بعدة لغات، كما يضم مكتبة متخصصة في تاريخ الغذاء، ومتجرًا لبيع الهدايا التذكارية التي تحمل ذكريات هذه الرحلة الفريدة.

المكان والتنقل

تعد أولم أحد المراكز الإدارية في ولاية بادن-فورتمبيرغ، كما أنها أكبر مدينة في منطقة بوبنغن، وتوجد أولم بين مدينتين كبيرتين هما شتوتغارت وميونخ، كما أنها لا تبتعد كثيرا عن فرانكفورت، أكبر مركز مالي في ألمانيا.

المسافة من أولم إلى شتوتغارت (شمال غرب ألمانيا) تقدر بنحو 90 كيلومترا تقطعها السيارة أو القطار في نحو ساعة، وتصل المسافة من أولم إلى ميونخ (شرقا) نحو 150 كيلومترا، ويمكن الوصول إليها في ساعة وثلث الساعة بالقطار السريع، وتزيد المدة إلى ساعة و45 دقيقة بالسيارة.

والمسافة من أولم إلى فرانكفورت (شمالا) نحو 290 كيلومترا، يقطعها القطار في نحو ساعتين ونصف الساعة، وبالسيارة تتجاوز 3 ساعات بقليل.

لا يقتصر دور المتحف على العرض التاريخي، بل يقدم برامج تعليمية متنوعة تشمل وُرشًا لصناعة الخبز التقليدي

رسالة إنسانية

لا تتجلى رسالة متحف الخبز في أولم في حفظ للذاكرة والتاريخ، وإنما هو منصة للتفكير في حاضر الغذاء ومستقبله، ففي عالم يشهد معاناة عشرات وربما مئات الملايين من سكانه من الجوع، يأتي هذا المتحف ليرسخ فكرة أن الخبز ليس مجرد مادة غذائية، بل هو جزء أساسي من تاريخنا وحضارتنا الإنسانية المشتركة.

وحسب تجربة "الجزيرة نت" في المكان، فإن الزائر يختتم جولته وهو يدرك أن وراء كل رغيف خبز قصة إنسان وحضارة وتاريخا، وأن هذا الغذاء البسيط يحمل في طياته دروسا عميقة عن الصراع من أجل البقاء، وعن الإبداع البشري في تحدي الطبيعة، وعن القيم التي تجمع الإنسانية جمعاء حول مائدة واحدة.

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ولسان حال المتحف يقول "الخبز ليس مجرد طعام، بل هو ذاكرة الإنسانية المشتركة".