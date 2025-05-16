إليك جدول متنوع لقضاء 9 أيام في الشمال الإيطالي

تعد إيطاليا من أشهر وجهات العالم السياحية، ولكن يصعب على السائح زيارة إيطاليا بأكملها في مرة واحدة وذلك لترامي أطرافها من جزيرة صقلية جنوبًا إلى بحيرة كومو شمالًا. فتنقسم الوجهات في إيطاليا إلى أقسام، منها سياحة السواحل، وسياحة الوسط بما فيها العاصمة روما وما حولها، وسياحة الجنوب، وسياحة الشمال.

أما في هذا المقال فسنركز على سياحة الشمال الإيطالي، وسنجيب عن أهم الأسئلة التي قد تخطر في ذهنك: لماذا؟ ومتى؟ وكيف نزور الشمال الإيطالي؟

يتميز الشمال الإيطالي عن باقي مناطق البلاد بجباله الخضراء التي تتوسطها البحيرات العذبة ذات اللون التركوازي، ويتميز بالطقس الرائع والهواء النقي. وأفضل أوقات العام لمشاهدة الجبال في قمة جمالها من بداية شهر مايو/أيار حتى سبتمبر/أيلول.

وأما في فصل الشتاء، فيكسو الثلج الجبال وتتغير معالمها تمامًا، ومع ذلك فإن للسياحة الشتوية محبيها، ولكن ليست محور حديثنا هذه المرة.

وأما الوصول إلى الشمال الإيطالي من أي دولة فيكون عن طريق مدينة ميلانو، ثاني أكبر مدينة في إيطاليا بعد روما، وهي خامس أكبر مدينة في أوروبا ومنها تبدأ الرحلة وتنتهي.

تختلف وسيلة التنقل في الشمال الإيطالي عن باقي البلاد، حيث يفضل استئجار سيارة بسائق أو من دون سائق لكافة أيام الرحلة، وذلك لأن الطريق وما يحيط به من مناظر خلابة بين المدن والقرى جزء لا يتجزأ من متعة الرحلة.

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والجدير بالذكر أن إيطاليا تمتاز بشبكة مواصلات حديثة وفعّالة، أهمها القطارات السريعة التي تربط بين المدن الرئيسية، كما أن بها شبكة مترو وحافلات وغيرها تغني عن السيارة في كثير من الأحيان.

وإليك جولة لمدة 9 أيام في مدن الشمال الإيطالي وقراه.

اليوم الأول: ميلانو

لا بد أن تبدأ جولتك من ساحة دومو التي هي رمز ميلانو، إذ تعتبر الساحة نقطة التقاء السياح في شمال إيطاليا.

وتشتهر الساحة بمعالم أهمها مول "غاليريا فيتوريو"، وهو أقدم مجمع تجاري بإيطاليا به أشهر ماركات الموضة العالمية، وتشتهر أيضا بساحة الكاتدرائية الواسعة المملوءة بالحمام، فإذا وضعت بعض حبوب الذرة بين يديك فسيتهافت الحمام على ذراعيك، فكن مستعدا لالتقاط صور تذكارية ترمز أنك كنت في ميلانو يوما ما.

ويمكنكم شرب القهوة أو الكابتشينو بطعمه الأصلي في جميع أنحاء الساحة، حيث توجد العديد من المقاهي والمطاعم ومحلات البيتزا.

والأهم من ذلك كله هو أن الشيء الأشهر والأكثر تميزا في ميلانو هو التسوق، إذ تعد المدينة من كبريات عواصم الموضة في العالم، ومنها انبثقت العديد من العلامات التجارية المشهورة مثل "برادا" و"غوتشي" و"فيرساتشي" وغيرها.

وإذا كنت من محبي الموضة فستتاح لك الفرصة الذهبية لكي تشتري من الفروع الرئيسية لتلك الماركات العالمية من جميع أنحاء ميلانو، ومن أهم أماكن التسوق للماركات الفاخرة مول "غاليريا" وشارع "مونتي نابوليوني".

اليوم الثاني: بحيرة كومو

يمكنك التمتع بنزهة بالسيارة من خلال قيادتها في أحضان الطبيعة من مدينة ميلانو إلى بحيرة "كومو" في أقصى شمال إيطاليا، ولا يستغرق الطريق من ميلانو إلى البحيرة سوى ساعة بالسيارة على الأرجح، ولكن من الأفضل أن تنطلق صباحا لتستغل اليوم بأكمله قبل حلول الظلام، ثم تكون رحلة العودة لميلانو.

وفي منطقة البحيرة يمكنكم الاستمتاع بنشاطين رئيسيين، وهما ركوب قارب في البحيرة لأخذ جولة بين ضفافها، وتستغرق تلك الجولة قرابة الساعة، أو ركوب قطار "كومو بورنيت" الجبلي الذي يأخذك إلى قمة جبل مطلّ على البحيرة لمشاهدتها مشاهدة بانورامية ساحرة هي من بين الأجمل في رحلتكم إلى إيطاليا. كما يمكن استئجار الدراجات الهوائية أو المشي حول البحيرة أو حتى الجلوس في المقاهي المطلة عليها.

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اليوم الثالث والرابع: بولزانو

بعد تناول وجبة الفطور الأخيرة في ميلانو، يمكنك التوجه إلى مدينة بولزانو محطة الإقامة الثانية، إذ يعد الطريق من ميلانو إلى بولزانو من أروع الطرق في رحلة الشمال الإيطالي، ففيه مشاهد تدعو للتأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتضم المنطقة مناظر طبيعية مثل وادي أديجي وما فيه من مزارع الكروم والأنهار والتلال، فضلا عن القرى البديعة مثل بيرغامو وبريشا وترينتو.

يستغرق الطريق نحو 4 ساعات، ويمكنك التوقف فيه عدة مرات حسب الرغبة لالتقاط الصور أو الاسترخاء والتأمل.

ولا تنس زيارة بحيرة "دي برايس" (Lago Di Braies) فإذا كنت من محبي التأمل والهدوء ستستمتع كثيرًا بين أحضان الطبيعة.

اليوم الخامس والسادس: إقليم الدولوميت

في اليوم الخامس ستغادر قرية بوزانو متوجها إلى المحطة الثالثة، وهي قرية كورتينا دامبيدزو لمشاهدة سلسلة جبال الألب وركوب التلفريك أو ممارسة رياضة المشي في واحدة من أنقى الأماكن للتنفس في العالم.

وفي اليوم السادس وبعد قضاء أيام وسط الجبال والطبيعة الخلابة، يأتي الوقت ليوم مفعم بالمرح والإثارة، إذ تنطلق الرحلة إلى مدينة الألعاب "غاردا لاند" (Gardaland) التي تناسب الصغار والكبار، فهي إحدى أكبر وأشهر مدن الألعاب الترفيهية في أوروبا، وتقع بمحاذاة بحيرة غاردا من الجهة الجنوبية الشرقية.

تضم مدينة الألعاب مجموعة متنوعة من الألعاب والعروض الترفيهية المناسبة، سواء تعلق الأمر بالأفعوانيات المثيرة والمحببة لعشاق المغامرة، إلى الألعاب المائية والعروض الحية التي تناسب العائلات، كما يمكنك زيارة أكواريوم بجوار مدينة الألعاب يحمل اسم "غاردا لاند سي لايف أكواريوم" (Gardaland SEA LIFE Aquarium) لاكتشاف عالم الأحياء البحرية.

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تفتح مدينة الألعاب من الساعة 10 صباحا حتى 6 أو 11 مساء (حسب الموسم)، وتراوح أسعار الدخول إليها بين 40 و55 يوروا للشخص الواحد، مع خصومات عند الحجز المسبق عبر الموقع الرسمي.

اليوم السابع: غاردا

ستغادر الدولوميت إلى مدينة "ديسينزانو دل غاردا" التي من أبرز معالمها التي تستحق الزيارة الميناء القديم، وقلعة ديسينزانو، وكنيسة ماريا مادلينا وكهف كاتولو وساحة كاردوتشي.

كما توجد في ديسينزانو دل غاردا مجموعة متاجر "فرانشاكورتا أوتلت" (Franciacorta Outlet) التي تضم ماركات عالمية ولكن بأسعار مخفضة، وذلك لانخفاض الضريبة المفروضة عليها خارج المدن الكبيرة.

اليوم الثامن: فيرونا

في اليوم الثامن من الرحلة يكون التوجه إلى مدينة فيرونا مرورا بمدينة فيبيتينو المميزة بأزقتها وبيوتها الملونة، إضافة إلى المروج والغابات المحيطة بها، وعندها يمكن التوقف عند بحيرة "ميزورينا" التي تتمتع بإطلالات رائعة على جبال الألب.

وعند الوصول إلى مدينة فيرونا، وهي مدينة ثنائي الحب الشهير روميو وجولييت أو مدينة الحب كما تلقب، ستجد في المدينة أزقة مرصوفة بالحجارة وقصورا عتيقة، وبين جنبات فيرونا كانت إحدى أشهر قصص العشق في الأدب العالمي.

وتُعرف فيرونا بأنها المدينة التي خلدها الأديب الإنجليزي وليام شكسبير في مسرحيته "روميو وجولييت" التي باتت رمزا للحب المأساوي.

ويمكن للزائر الذهاب إلى منزل جولييت (Casa di Giulietta) حيث توجد شُرفة جولييت الشهيرة التي يتوافد إليها العشاق من أنحاء العالم لالتقاط الصور أو ترك رسائل حب على الجدران، كما يُمكنك مشاهدة تمثال جولييت البرونزي الواقع في فناء المنزل، والذي تقول الأسطورة إن لمس يده يجلب الحظ السعيد في الحب.

إلى جانب قصة روميو وجولييت، تحتضن فيرونا معالم تاريخية بارزة مثل ساحة إربي "Piazza delle Erbe"، أقدم ساحة في المدينة مكتظة بالمقاهي والمحلات المحلية، والساحة الرومانية "برا" (Piazza Bra) حيث يقع مسرح أرينا دي فيرونا، وهو مدرج روماني يعود للقرن الأول الميلادي وما زال يُستخدم حتى اليوم لإقامة عروض الأوبرا والمهرجانات.

اليوم التاسع: البندقية

مدينة فينيسيا أو البندقية هي أشهر من نار على علم حيث الشوارع المائية بدلا من الإسفلتية. وسيكون أول ما يخطر ببالك وأنت في هذه المدينة هو القيام بجولة ساحرة بالقارب عبر قنواتها المائية الشهيرة، لاستكشاف أحيائها العائمة وجسورها التاريخية.

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يمكنك ركوب الجندول أو الغندول، وهو القارب التقليدي الشهير، والاستمتاع بجولة رومانسية تمر عبر أزقة المدينة الضيقة، أو استخدام قوارب "فابوريتّو" (القوارب العامة) التي تنقلكم بين أبرز معالم المدينة مثل جسر ريالتو، وساحة سان ماركو، وكاتدرائية سان ماركو ذات القباب الذهبية.

تُعد هذه الجولة تجربة لا مثيل لها، إذ تتيح لكم التعرف على سحر البندقية بينما يتردد الغناء الإيطالي الكلاسيكي في الأنحاء.

أسعار الجولات

جولة الجندول الخاصة (30 إلى 40 دقيقة): تبدأ الأسعار من 80 إلى 100 يورو لكل القارب (يتسع حتى 5 أشخاص)، وتزيد الأسعار مساء إلى حوالي 120 يوروا.

قارب الفابوريتو (القارب العام): تذكرة فردية بسعر 9.5 يوروات صالحة لمدة 75 دقيقة، ويمكن شراء تذاكر يومية غير محدودة بسعر 25 يوروا لليوم الواحد.

خيارات الإقامة

تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة في الشمال الإيطالي، بما يتناسب مع مختلف الأذواق والميزانيات، وتراوح أسعار الإقامة في الفنادق بشكل عام في مناطق ميلانو وبحيرة غاردا وبحيرة كومو بين 80 إلى 120 يوروا للمبيت في فندق 3 نجوم، بينما تراوح فئة الأربع نجوم بين 180 و250 يوروا، وأما أسعار فئة الخمس نجوم فتراوح بين 600 إلى 1200 يورو.

تطبيقات مفيدة

بخصوص قيادة السيارات يُفضل حمل رخصة قيادة دولية عند استئجار سيارة، كما أن معظم الطرق السريعة تفرض رسوما، ويُنصح باستخدام تطبيق "فياميشلين" (ViaMichelin) لحساب كلفة الرسوم. وفي ما يتعلق بالإنترنت والاتصالات يمكن شراء شريحة بيانات محلية من شركات مثل "تي آي إم" (TIM) أو "فودافون" (Vodafone).

وهنالك بعض التطبيقات المفيدة، مثل "غوغل مابس" للتنقلات، و"ذا فورك" (TheFork) لحجز المطاعم، و"ترينطاليا" (Trenitalia) لحجز القطارات.

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وبصفة عامة تراوح كلفة هذه الرحلة بين 2500 و4 آلاف يورو للفرد الواحد حسب مستوى الفندق والأنشطة الترفيهية.