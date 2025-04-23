السياحة في روسيا.. 10 تحديات تواجه المسافر وبدائل لمواجهتها

يظن البعض أن السياحة قد تضررت بشدة في روسيا جراء حرب أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط 2022، وإن كان هذا الأمر في جزء منه صحيح، فقد تأثر روسيا بشكل كبير خاصة في بدايات العام 2022 بسبب قيود جائحة فيروس كورونا وبدء الحرب، ولكنها بدأت تتعافى تدريجيا مع أواخر 2024، خصوصاً مع تراجع وتيرة الحرب وانتهاء الإجراءات الاحترازية المرتبطة بوباء كورونا.

روسيا هي أكبر بلد مساحة في العالم، وهي من البلاد التي ينبغي للسائح أن يضعها ضمن قائمته لخطط السفر، وحينما نتحدث عن السياحة فيها يجب أن نحدد أي منطقة نعني، فأراضي روسيا متباعدة ومترامية الأطراف، ومختلفة المناخ ومتنوعة الأعراق والقوميات، وبالتالي ينبغي ألا تُجمع البلاد في رحلة واحدة.

ورغم هذا كله، لا يسعنا في هذا الموضوع أن نتحدث عن السياحة في روسيا ككل، بل لا يسعنا أن نتحدث عن السياحة في أشهر مدنها حتى، بل سنسرد معلومات مهمة لا يسع السائح تركها عند زيارته لروسيا.

تعد موسكو وضواحيها هي الأساس من حيث السياحة في روسيا قبل اندلاع حرب أوكرانيا وبعدها، سنركز فيما يلي على بعض أهم الصعوبات التي قد يواجهها السائح بروسيا في ظل الحرب، ثم نقترح عددا من الحلول المجربة لتجاوز هذه المصاعب.

صعوبات السفر

عدم القدرة على تحويل الأموال عن طريق البنوك من خارج روسيا: أصبح تحويل الأموال إلى روسيا أكثر صعوبة بسبب العقوبات الدولية والقيود المالية التي تم فرضها بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وتأثرت العديد من القنوات المصرفية التقليدية، وخاصة تلك التي تعتمد على نظام "سويفت، مما حدّ من إمكانية التحويلات المصرفية المباشرة.

نظام "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية بين البنوك العالمية) هو نظام معترف به عالميا يستخدم للمعاملات المالية الآمنة بين البنوك، حيث يحدد كل بنك كود فريد لضمان وصول التحويلات إلى المستلم بدقة، وقد تم فصل العديد من البنوك الروسية عن شبكة سويفت كجزء من العقوبات الدولية عقب اندلاع الحرب، مما جعل من الصعب أو المستحيل معالجة التحويلات المالية الدولية إلى ومن هذه البنوك عبر سويفت.ويأثر هذا العامل بشكل مباشر على السياحة في روسيا خاصة على مستوى الشركات السياحية التي ترسل أو تستقبل أفواجا سياحية في روسيا. عدم القدرة على استخدام بطاقات البنوك الأجنبية سواء للسحب أو للشراء: لا يمكن للسائح استخدام بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان الأجنبية غير الروسية للسحب النقدي أو الشراء في روسيا، ويؤدي هذا إلى صعوبة في المعاملات المالية اليومية، ويضع السائح في ورطة كبيرة إذا نفد لديه النقد "الكاش"، فلا يمكنه سحب النقد من الصراف الآلي بأي حال من الأحوال رغم غنى رصيده.

عدم القدرة على حجز الفنادق من المواقع العالمية الشهيرة مثل "بوكينغ" و "إير بي آند بي": ستظهر أمامك هذه المشكلة العويصة كأول مشكلة عندما تخطط للسفر إلى روسيا بعد أن فُرِضَت عقوبات دولية على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا، ففي مارس/آذار 2022 أعلن موقع "بوكينغ" تعليق جميع خدماته في روسيا، مما منع المستخدمين من حجز الفنادق هناك عبر المنصة قبل أو بعد وجودهم في روسيا.وتعد هذه الصعوبة من أهم المعوقات الواجب ذكرها، إذ إن موقع "بوكينغ" هو الأشهر في العالم لحجز الفنادق لما يحتويه من أسعار وخيارات عديدة.



وفي مارس/آذار 2022 نفسه، أعلن الموقع الأشهر لحجز الشقق "إير بي آند بي" تعليق خدماته في روسيا أيضا، وهو ما جعل الكثير من السياح يجدون صعوبة في إيجاد خيارات إقامة بسهولة في هذا البلد. تطبيق المواصلات الأشهر "أوبر": من أهم التطبيقات التي يستخدمها السائحون حول العالم للتنقل بسهولة ويعتمدون عليه كثيراً، ولكن هذا التطبيق لا يعمل للأسف في روسيا.يعتمد الكثير من المسافرين على هذا التطبيق من أول وصولهم إلى المطار إلى تدبير تحركاتهم اليومية، ويستغني العديدون عن فكرة استئجار سيارة خاصة أو حتى بسائق ويعتمد في المقابل على هذا التطبيق لسهولته وأمانه وسرعة استجابة سائقيه وأسعاره التنافسية. تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام لا تعمل: ربما لن يكون هذا عائقا كبيرا بالنسبة للأفراد العاديين، ولكنه يبقى عائقا لا يمكن تجاوزه بالنسبة لصناع المحتوى والمشاهير الذي يعتمد عملهم على نشر فيديوهات وصور يومية، سواء عن السفر أو غيره من المحتوى اليومي.

شرائح الهاتف الأجنبية تعمل بصعوبة شديدة: في بعض الأحيان تنقطع الشبكة نهائيا في بعض المناطق لمن يستخدم الشرائح غير الروسية، ويعملون بشرائح الهاتف في بلدانهم الأصلية بعد تفعيل خاصية التجوال. ورغم تفعيل خاصية التجوال ومهما كان لدى السائح باقة إنترنت قوية في بلده الأم أو بلد آخر، فإن هذا لا يعني أنها ستعمل جيداً في روسيا. معظم تطبيقات الهاتف الروسية المهمة لا تعمل إلا بالشريحة الروسية: من واقع تجربة شخصية، قمت بتفعيل أعلى باقة دولية لشريحة هاتفي النقال لأستخدمها في روسيا، ورغم ضعف الشبكة إلا أن الشريحة كانت تعمل إلى حد ما من ناحية الاتصالات والانترنت ولكن، الشيء الذي لم يعمل قط هو تطبيقات الهاتف الروسية الهامة التي تقدم خدمات المواصلات والخرائط وطلبات توصيل الطعام وقد كنت بحاجة ماسة لها، فهذه التطبيقات تعتمد اعتماداً كلياً على الشرائح الروسية فقط. غياب معظم ماركات الموضة والملابس والمطاعم العالمية المعروفة: أغلقت العديد من الماركات العالمية الخاصة بمحلات الملابس والموضة فروعها في روسيا بعد الحرب الأوكرانية مثل أديداس ونايكي وزارا، وكذلك أشهر سلاسل المطاعم العالمية مثل "ماكدونالدز وستاربكس وبرغر كينغ".

غياب هذه الماركات يؤثر على السائحين من محبي العلامات التجارية المعروفة والمهتمين بالتسوق وخاصة السيدات، ولكن الحريصون على جودة المنتج سيجدون في روسيا بديلا لكل شيء تقريباً سنذكره لاحقا. تقلص أعداد الرحلات الجوية المتجهة لروسيا خصوصاً من أوروبا وأميركا: بعد شن روسيا الحرب على أوكرانيا، شهد قطاع الطيران تغييرات كبيرة أثرت على الرحلات الجوية المتجهة إلى روسيا، إذ فرضت فيها العديد من الدول الغربية حظرا على الرحلات الجوية القادمة والمتجهة إلى روسيا.بالإضافة إلى ذلك، قامت روسيا بحظر الرحلات الجوية من عدة دول أوروبية، مما أثر على حركة الطيران الدولية، فأدت هذه الإجراءات إلى إعادة تشكيل خريطة الطيران العالمية، حيث اضطرت شركات الطيران إلى تعديل مساراتها لتجنب المجالات الجوية المحظورة، مما زاد من مدة وتكلفة العديد من الرحلات.

خاصية تحديد المواقع الجغرافية في تطبيق "واتساب" غير دقيقة: بسبب التشويش الروسي على نظام تحديد المواقع الجغرافية الأميركي "جي بي إس" لأسباب أمنية، لا يعمل هذا النظام في "واتساب" بشكل دقيق، وأحيانا بل لا يعمل إطلاقا.

يؤثر هذا وبشكل كبير على حياة السائح اليومية، فلقد أصبحت خاصية إرسال الموقع من أهم الأشياء التي يستعملها الأفراد يومياً فيما بينهم، وخاصة في السفر.

بديل العوائق



1-الاحتفاظ باحتياط كاف من الدولار: للتغلب على مشكلة عدم إمكانية تحويل الأموال من البنوك الأجنبية للبنوك الروسية، عليك بأخذ مبلغ كاف من الدولار عند السفر إلى روسيا وتحويله هناك إلى الروبل الروسي عند الوصول. وإذا نفد مخزونكم من الدولار في أسوأ الأحوال، فيمكنكم حينئذ تحويل مبلغ المال المراد استخدامه في روسيا (على سبيل المثال ألف ريال قطري) من حسابكم البنكي في قطر إلى حساب أحد الوسطاء الذين يمتلكون حساب بنكي في قطر ويعيشون في روسيا في الوقت نفسه، ولديه طبعا حساب بنكي محلي في روسيا.

وسيقوم هذا الشخص الوسيط بسحب ما يعادل ألف ريال قطري (274 دولار) من حسابه الروسي ويعطيها لك بعد أخذ عمولته، ولكن لا ننصح بالاعتماد على هذه الوسيلة إلا إذا كانت مضمونة، وفي هذه الحالة فإن هذا الوسيط سيأخذ عمولة كبيرة قد تصل إلى 25% من المبلغ الأصلي.

2- فتح حساب بنكي محلي: إذا كان لديكم مبلغ كبير من النقد وتخافون عليه من الضياع أو السرقة، فعليكم أخذ مبلغ كاف من الدولار ثم تحويله للعملة الروسية عند الوصول، ثم الذهاب لبنك محلي لفتح حساب واستخراج بطاقة صراف آلي لتمكنك من الشراء داخل روسيا فقط.

وأما إذا تبقى لديك المزيد من المال المدخر في الحساب عند العودة إلى الوطن، فيمكنك استرجاعه على هيئة دولار، مع الأخذ في الاعتبار سعر التحويل وعمولة البنك.

3- الإقامة: لحل مشكلة حجز الإقامة في روسيا فإن أمامك الخيارات الآتية: أولا التواصل مع الفنادق مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو مع شركات سياحية روسية لحجز فندقك، وثانيا استخدام مواقع روسية بديلة لحجز الفنادق والشقق الفندقية مثل "زن أوتلز" (Zenhotels) أو "أوزتروفوك" (Ostrovok).



4- تطبيقات بديلة: أهم التطبيقات البديلة التي لا غنى عنها ما يلي: "يانديكس غو" (YANDEX GO) وهو بديل عن أوبر للمواصلات، و"يانديكس مابس" (YANDEX MAPS) بديلا عن غوغل مابس، و"يانديكس إيت" (Yandex Eats) لتوصيل الطعام. جميع هذه التطبيقات تعمل بكفاءة عالية وبطريقة مشابهة للتطبيقات المشهورة عالميا.

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5- استخدام "في بي إن" (VPN) قوي: لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي العالمية المعروفة مثل "فيسبوك وانستغرام ويوتيوب"، عليكم باستخدام خاصية "في بي إن" (VPN) للتغلب على حجب المواقع، ومع ذلك لا تعمل هذه الخاصية بكفاءة في جميع الأحيان.

6- شراء شريحة روسية: سيكون من الضروري عند السفر إلى روسيا الاعتماد على الباقات الدولية المفعلة من البلد الأم لشرائح الهاتف المحمول، وشراء شريحة محلية لاستخدامها في الاتصالات والإنترنت وتفعيل تطبيقات الهواتف الذكية.

7- المطاعم ومتاجر الملابس: من تطبيقات الهاتف لتوصيل الطعام إلى المطاعم والمقاهي ومحلات الملابس، ستجدون بديلا روسياً لكل ماركة غربية تقريبا، وهي ذات جودة عالية وربما تفوق جودة الماركات العالمية أحيانا.