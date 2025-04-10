مطار شانغي سنغافورة أفضل مطار في العالم للعام 2025

حل مطار شانغي في سنغافورة كأفضل مطار في العالم 2025 في حفل توزيع جوائز "سكاي تراكس" العالمية، والذي أقيم في معرض محطة الركاب في مدريد أمس الأربعاء 9 أبريل/نيسان 2025، فيما جاء مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة في المركز الثاني. وتُعتبر جوائز "سكاي تراكس" أكثر الجوائز شهرة عالميا في قطاع المطارات وشركات الطيران، ويتم التصويت عليها من قبل العملاء في أكبر استطلاع سنوي لرضا عملاء المطارات في العالم.

وتعد هذه المرة الـ13 في تاريخ الجوائز التي ينال فيها مطار شانغي سنغافورة هذه الجائزة المرموقة. وقد حصد المطار نفسه جوائز رئيسية أخرى، منها جائزة أفضل مطعم في مطار عالمي، وجائزة أفضل دورات مياه في مطار عالمي، وجائزة أفضل مطار في آسيا.

واحتل مطار طوكيو هانيدا الدولي المرتبة الثالثة في جوائز "سكاي تراكس" لأفضل مطارات العالم، ثم جاء مطار سيول إنتشون الدولي (كوريا الجنوبية) رابعا، ثم مطار ناريتا الدولي في اليابان في المرتبة الخامسة.

وعلى خلفية فوز مطار شانغي السنغافوري بالمركز الأول كأفضل مطار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار شانغي "يام كوم وينغ" إن هذا التتويج "تقدير يشجعنا بلا شك على مواصلة السعي لتقديم أفضل تجربة سفر. نشكر جميع مسافرينا على ثقتهم بنا".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي تراكس" إدوارد بلايستيد إنه "إنجاز عظيم لمطار شانغي سنغافورة أن يحصل على أرفع جائزة كأفضل مطار في العالم لعام 2025، وهذه هي المرة الـ13 التي يحصد فيها هذا المطار هذه الجائزة، وهو رقم قياسي".

مطار قطري ثانيا

وفاز مطار حمد الدولي بالمرتبة الثانية بحلول عام 2025، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل تجربة تسوق بالمطار في العالم، وأفضل مطار في الشرق الأوسط. وسبق أن فاز مطار حمد 3 مرات بجائزة أفضل مطار في العالم، منها جائزة العام الماضي.

وفي أعلى قائمة المطارات الأكثر تصنيفا من حيث أعداد الركاب في عام 2025 وفق تصنيف "سكاي تراكس"، جاء مطار طوكيو هانيدا الدولي بأكثر من 70 مليون مسافر، ويليه مطار شانغي سنغافورة بعدد يتراوح بين 60 و70 مليون مسافر، وحل مطار حمد الدولي في المرتبة الثالثة بعدد يتراوح بين 50 و60 مليون مسافر.

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كما حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزة المطار الأكثر ملاءمة للعائلات في العالم.

كما حافظ مطار باريس شارل ديغول على لقب أفضل مطار في أوروبا للعام الثالث على التوالي، في حين نال مطار ميونخ جائزة أفضل مطار في أوروبا الوسطى للعام الجاري، وحصد مطار روما فيوميتشينو لقب أفضل مطار في جنوب أوروبا، ومطار بودابست (المجر) للمرة الثانية على جائزة أفضل مطار في أوروبا الشرقية.

ونال مطار كيب تاون في جنوب أفريقيا جائزة أفضل مطار في أفريقيا، وأفضل خدمة موظفين في المطارات في القارة السمراء للعام 2025، وحصل مطار دلهي الدولي (الهند) للمرة الثانية على جائزة أفضل مطار في منطقة الهند وجنوب آسيا، وحصل مطار حيدر آباد الدولي (الهند) على جائزة أفضل خدمة لموظفي المطار في الهند وجنوب آسيا.

وفي الأميركيتين، فاز مطار لاغوارديا في نيويورك بجائزة أفضل مطار إقليمي في أميركا الشمالية، في حين نال مطار بوغوتا (كولومبيا) لقب أفضل مطار في أميركا الجنوبية، وحصد مطار خوان سانتاماريا (كوستاريكا) جائزة أفضل مطار في أميركا الوسطى والكاريبي.

ومنحت لمطار كوبنهاغن (الدانمارك) جائزة أفضل مطار في العالم من حيث المعالجة الأمنية، كما تم اختيار مطار هونغ كونغ الدولي كأفضل مطار في العالم في إجراءات الهجرة، وفاز مطار البحرين الدولي على لقب أنظف مطار في العالم ضمن فئة المطارات التي تستقبل أقل من 25 مليون مسافر سنويا.

وحقق مطار تايوان الدولي نجاحا بفوزه بجائزة أفضل خدمة توصيل أمتعة في المطار على مستوى العالم للعام الحالي، وتصدر مطار سيول إنتشون تصنيف أفضل مطار من حيث أداء الموظفين في العالم.

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معايير التصنيف

ويعتمد برنامج تصنيف شركة سكاي تراكس -ومقرها في لندن- لشركات الطيران والمطارات العالمية على معايير أبرزها جودة المنتجات، وخدمة الموظفين، كما تعتمد جوائز المؤسسة نفسها على استبيانات مسح المطارات العالمية التي ملأها أكثر من 100 جنسية من المترددين على المطارات خلال فترة المسح، والتي استمرت في الفترة ما بين أغسطس/آب 2024 وفبراير/شباط 2025.

وقام القائمون على مسح مطارات العالم بتقييم تجربة العملاء عبر مؤشرات الأداء الرئيسية للخدمات والمنتجات المقدمة في المطارات، بدءا من تسجيل الوصول إلى الوصول للمطار، فضلا عن التنقل والتسوق والأمن وإجراءات الهجرة حتى المغادرة النهائية.