تعتمد عليها الدوحة لاستقطاب السياح.. قطر بصدد افتتاح أربعة متاحف جديدة

كشفت مسؤولة في هيئة متاحف قطرانه للجزيرة نت أنه يجري العمل حالياً على افتتاح أربعة متاحف مختلفة في دولة قطر تستهدف فئات متنوعة من الزوار، وجاء هذا التصريح خلال مشاركة قطر في فعاليات معرض بورصة برلين للسياحة والسفر 2025، والذي اختتم اعماله الأربعاء الماضي، وهو من أكبر المعارض السياحية في العالم.

وقالت الشيخة ريم آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة للمعارض والتسويق ومدير إدارة المعارض المركزية في متاحف قطر للجزيرة إن إن قطر تعمل على تقديم شكل جديد للسياح الأوروبيين من خلال القصص التي تقدمها المتاحف على سبيل المثال، وطريقة المغامرات في الصحراء التي لا تبعد كثيرا عن البحر، "فهناك جوانب كثيرة مختلفة عن السياحة الاعتيادية، ولكن الأهم هو فرصة لقاء السكان المحليين وتبادل الأحاديث معهم ولمس التاريخ والتراث القطري" تضيف المسؤولة القطرية.

وقد وضعت قطر خطة إستراتيجية لقطاعها السياحي، تتركز على عدة قطاعات من ضمنها السياحة العائلية والترفيهية وسياحة المأكولات والسياحة الفاخرة. إلى جانب تنشيط السياحة من خلال تنظيم عدة نشاطات وفعاليات مختلفة بدءا من المتاحف والفعاليات وحملات التسويق، مروراً بتنظيم معارض مختلفة مرتين في العام وكذلك تنظيم الأعوام الثقافية مع بلدان مختلفة داخل قطر، لاستقطاب الزوار الذين يتوافدون على البلاد.

وأضافت الشيخة ريم آل ثاني على هامش مشاركتها في حلقة نقاش أقامها الديوان (البيت الثقافي العربي القطري) في بورصة برلين للسياحة، أن الفئات المستهدفة عند تنظيم المعارض هي فئة الشباب من حقبة الثمانينيات والتسعينيات "كما فعلنا بداية العام من خلال فعاليات الألعاب (Gaming)، إلى جانب المنح التي نقدمها للطلاب وتنظيم ورشات العمل".

وقالت المسؤولة القطرية إن الدوحة تحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيس متاحف قطر، و50 عاماً على تأسيس متحف قطر الوطني، و"هذا يشكل فخراً كبيراً لنا لما تقدمه من أماكن إبداعية وأماكن العروض".

السياحة وزيادة الدخل القومي

وخلال بورصة برلين للسياحة والسفر، التقت "الجزيرة نت" بمدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة "Visit Qatar" جاسم المحمود، والذي قال إن هناك خطوات واستراتيجيات تقوم هيئة قطر للسياحة بالتركيز عليها من خلال "Visit Qatar"، التي تعتبر الذراع التسويقي والإعلاني الخاصة للهيئة.

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وأوضح المحمود أن الخطة الإستراتيجية لقطر تركز على السياحة الرياضية وعلى سياحة المواسم وهي المؤتمرات والفعاليات، وذلك إلى جانب السياحة الصحية والاستجمام.

إلى جانب استضافة العديد من الفعاليات الكبيرة في قطر، بدأ هذا العام بتنظيم معرض دولي للمجوهرات والساعة، وهو ثاني أكبر معرض من نوعه في العالم بعد معرض ميونيخ. كما استضافت الدوحة قمة الويب في نسخته الثانية، وسيشهد شهر أبريل/نيسان المقبل استضافة "موتور جي بي" (Motor GP) لسيارات السباق، كما سنبدأ الترويج للفعاليات التي ستقام ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني، ويتعلق الأمر ببطولة كأس العالم تحت سن 17 عاما، واستضافة كأس الفيفا للعرب 2025 في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

أهمية بورصة برلين

تصنف بورصة برلين للسياحة ضمن أكبر خمسة معارض عالمية هي الأكبر في قطاع السفر والسياحة، وقد شارك قطر بجناح كبير ومشاركة أكثر من عشرين ممثلاً عن جهات مختلفة من الفنادق ووجهات السفر ومكاتب السياحة إلى جانب شركة قطر للضيافة، التي تعتبر جزءاً من جهاز قطر الاستثماري (الصندوق السيادي)، وتضم شركة قطر للسياحة العديد الفنادق سواء داخل البلاد أو خارجها، إلى جانب مشاركة الخطوط الجوية القطرية.

وكان هدف كل هذه الهيئات والشركات الترويج للسياحة في قطر، وتوفير العروض التي تلائم المسافرين، سواء الموجودين في ألمانيا أو الأوروبيين القادمين لزيارة المعرض، وكذلك ضمن أهداف المشاركة توقيع اتفاقيات وشراكات بين المكاتب السياحية.

ميزات وهوية قطر

"رغم التطور الكبير الذي تعيشه قطر على الصعيد السياحي، إلا أن الشخصية والهوية القطرية لا زالت موجودة في جميع الركائز الأساسية هذا القطاع، فرغم وجود منشآت وخدمات للسياحة الفاخرة إلا أن اللمسة القطرية لا زالت موجودة" يضيف مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة "Visit Qatar". ويضيف المتحدث نفسه "أدخلنا "دليل ميشلان" لدعم سياحة المأكولات، لأن هناك مجموعة من السياح يتوجهون إلى بلد ما اعتمادا على "دليل ميشلان" بهدف تجربة المأكولات في ذلك البلد، ولدينا في قطر مطاعم ذات الطابع المحلي وتحمل علامة دليل ميشلان".

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وبلغة الأرقام يقول جاسم المحمود إنه في الوقت الذي وصل فيه عدد السياح إلى 2.5 مليون سائح في فترة كأس العالم قطر 2022، فإننا نتحدث عن 5.1 مليون سائح زاروا قطر، وهو ما يعني الاقتراب من تحقيق الهدف المطلوب بحلول العام 2030، وهو استقطاب 6 ملايين سائح.