أسبوع لا يُنسى في أنطاليا عروس الجنوب التركي

في حضن البحر المتوسط، تتألق أنطاليا كجوهرة تُشع بجمال طبيعي يأسر القلوب، ففيها تلتقي الجبال المكسوّة بالأشجار الكثيفة مع زرقة البحر الهادئة، وتغمر الشمس هذه البقعة بأشعتها الذهبية، فتتحول شواطئها إلى لوحات فنية تتناغم فيها الرمال والمياه في تمازج أخّاذ.

في كل زاوية من أنطاليا وهي من حواضر السياحة التركية، يمتزج عبق الطبيعة مع هدوء الأجواء، مما يجعلها ملاذا لمحبي الاسترخاء والهروب من ضجيج المدن، ولكن أنطاليا ليست مجرد وجهة للاستجمام، حيث إنها متحف حي للتراث الإنساني، فتحتضن هذه المدينة أكثر من 100 مدينة قديمة، كل منها يشهد على حضارات تعاقبت على أرضها وكتبت فصولا من تاريخ الإنسانية.

وللحفاظ على هذا الإرث الغني، خصصت وزارة الثقافة والسياحة التركية في 2023 نحو 145 مليون ليرة لدعم أعمال الحفر والتنقيب من أجل إحياء قصص المدن التاريخية، مثل أوليمبوس وفاسيليس، عبر مشروع "ممر المدينة القديمة" الذي سيعيد إلى الأذهان روعة الحضارات القديمة في البلاد.

وكان من أبرز الاكتشافات الأثرية في 2023 تمثالان لإلهة النصر "نايكي"، يعود تاريخهما إلى نحو 1800 عام، ليضيفا إلى كنوز أنطاليا الأثرية مزيدا من السحر.

إعلان

هذه المدينة برونقها الطبيعي وثرائها التراثي، تستقبل زوارها كأنها تفتح كتابا من عصور خلت، تروي من خلاله قصصا لا تُنسى وتجارب تعيدهم إلى أعماق التاريخ في إطار من الجمال الأخاذ.

إذا كنت تتطلع لقضاء أسبوع لا يُنسى في أنطاليا، فإليك دليلا شاملا لأبرز معالمها وتكاليف زيارتها:

اليوم الأول: بين أروقة كاليتشي العتيقة

ابدأ رحلتك في كاليتشي، الحي القديم في قلب أنطاليا، حيث تتعرج الأزقة المرصوفة بالحجارة وتحتضنك البيوت العثمانية القديمة بنوافذها وشرفاتها المزخرفة، هنا يمكنك التجول بين المحلات التقليدية الصغيرة التي تبيع الحرف اليدوية والتذكارات، والاستراحة في أحد المقاهي للاستمتاع بقهوتك التركية الأصيلة.

هناك ستجد بوابة هارديان، المدخل الرئيسي إلى حي كاليتشي، وهي من أشهر 10 أماكن سياحية في أنطاليا، والتي بُنيت منذ 130 عامًا بعد الميلاد، حيثُ يُمكنك التمتع بالتقاط الصور التذكارية بين أقواس البوابة الرخامية الثلاثة، والأبراج المميزة.

بعد الظهيرة، توجه إلى المرفأ القديم القريب، حيث يمكنك استئجار قارب لجولة قصيرة تكشف لك جمال الساحل من زاوية مختلفة، تكلفة هذه الجولة تتراوح بين 15 و20 دولارا للشخص، مما يمنحك بداية رومنسية ليومك الأول.

اليوم الثاني: تأمل الطبيعة في شلالات دودين

للتعمق أكثر في سحر الطبيعة، خصص يومك الثاني لزيارة شلالات دودين، الواقعة في نهاية نهر دودين الذي يشق طريقه عبر جبال طرطوس قبل أن ينحدر بجوار البحر الأبيض المتوسط، وتضم المنطقة شلالين رائعين، حيث يبلغ ارتفاع الشلال العلوي نحو 15 مترا وعرضه 20 مترا، مما يرسم لوحة مائية مبهرة تنسجها المياه المتدفقة فوق الصخور المحيطة.

إعلان

يمكنك التجول في المسارات الخضراء المحيطة بالشلال، والتمتع بتناول وجبة خفيفة في أحد المطاعم المحلية القريبة، تكلفة التنقل إلى الشلال والعودة بسيارة أجرة نحو 10 دولارات، والدخول مجاني، مما يتيح لك قضاء يوم هادئ وسط الطبيعة دون تكاليف باهظة.

اليوم الثالث: شواطئ لارا استرخاء ومغامرة

استمتع بيوم من الاسترخاء والمغامرة على شاطئ لارا، الممتد على طول 12 كيلومترا في الجزء الشرقي من أنطاليا، والمصنف ضمن أبرز 10 أماكن سياحية في المدينة.

يتميز الشاطئ برماله الذهبية ومياهه الصافية، مما يجعله وجهة مثالية للسباحة والاسترخاء تحت أشعة الشمس، وكذلك للتمتع بالأنشطة المائية المتنوعة مثل التزلج على الماء أو ركوب الدراجات المائية (جيت سكي)، حيث تتراوح تكاليف هذه الأنشطة بين 50 و70 دولارا حسب مدة النشاط.

اليوم الرابع: رحلة للماضي في مسرح أسبندوس

على بعد نحو 40 كيلومترا من أنطاليا يقع مسرح أسبندوس، ويعد واحدا من أفضل المسارح الرومانية المحفوظة في العالم، بُني المسرح في القرن الثاني الميلادي ويُعتبر شاهدا على روعة الحضارة الرومانية بتصميمه المذهل وأعمدته الضخمة، مما يجعلك تشعر وكأنك في رحلة عبر الزمن وسط هذا المكان التاريخي.

تبلغ تكلفة الدخول إلى المسرح قرابة 10 دولارات، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر الحافلات العامة بتكلفة لا تتجاوز 3 دولارات، مما يجعل من زيارة أسبندوس تجربة غنية لمحبي الآثار.

وتعد زيارة مسرح أسبندوس ضمن أبرز 10 وجهات سياحية في أنطاليا، حيث تقام على خشبته حفلات موسيقية مميزة، ويمكنك حضور مهرجان الأوبرا والباليه الذي يُقام فيه صيف كل عام.

اليوم الخامس: الطبيعة من الأعلى

في يومك الخامس، استعد لاكتشاف أنطاليا من زاوية استثنائية تأخذك إلى عالم من الجمال الطبيعي والإثارة، إنه تلفريك جبل تهتالي، المعروف أيضا باسم تلفريك أوليمبوس، والذي يصعد بك إلى قمة جبل تهتالي بارتفاع مذهل يصل إلى 2365 مترًا فوق سطح البحر.

إعلان

رسوم التلفريك نحو 35 دولارا للشخص، لكن المنظر الذي سيأخذ أنفاسك يستحق كل دولار تدفعه.

اليوم السادس: تجديف ومغامرات في وادي كوبرولو

في اليوم السادس، خُض غمار مغامرة مائية في وادي كوبرولو، الذي يُعد واحدا من أجمل الأودية الطبيعية في تركيا. هذا الوادي، الذي يتعرج بين جبال خضراء ومناطق غابية كثيفة، يعرض لك مشاهد طبيعية ساحرة وأجواءً منعشة بعيدا عن صخب المدينة.

يبدأ يومك بجولة تجديف مثيرة عبر نهر كوبرولو النقي، حيث تتدفق المياه في مسارات تلتف بين الصخور، وسط غابات الصنوبر والأشجار المعمرة، مما يضفي على المكان حيوية وهدوءا في الآن نفسه.

وتتميز تجربة التجديف في تلك المنطقة بتنوع درجات التحدي، مما يجعلها مثالية للمبتدئين والمتمرسين على حد سواء. وتتراوح تكلفة الجولة بين 25 و45 دولارا للشخص.

اليوم السابع: متحف أنطاليا ووداع بنكهة البقلاوة

وفي اليوم الأخير من رحلتك، اختتم مغامرتك بزيارة متحف أنطاليا الأثري، حيث يتجسد أمامك تاريخ المدينة العريق وحضاراتها المتعاقبة في صرح يروي قصص آلاف السنين.

يعتبر المتحف واحدا من أهم المتاحف في تركيا والعالم، إذ يضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية موزعة على عدة صالات، كل منها يروي فصلا من فصول الحضارة والتاريخ.

ولأن الوداع لا يكتمل دون لمسة من الطعم التركي الأصيل، اختتم يومك بتذوق البقلاوة في أحد المقاهي القريبة.

هنا، تكون البقلاوة أكثر من مجرد حلوى، فهي جزء من التراث الذي يحمل نكهة أنطاليا وكرم ضيافتها، هذه التجربة ستترك أثرا راسخا على حواسك، وخاصة إذا اختتمتها بفنجان من القهوة التركية، ليصبح هذا الختام ذكرى متكاملة تعكس طعم المدينة وتاريخها.

اكتشف مدن الجوار

إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد من كنوز تركيا على بُعد مسافة قصيرة من أنطاليا، فهناك عدة مدن رائعة يمكنك الوصول إليها بالسيارة، حيث تأخذك كل واحدة منها في تجربة جديدة: