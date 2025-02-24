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سياحة وسفر|إيران

رحلة من رامسر إلى طهران عبر الطريق الأجمل في إيران

لقطات للثلوج المتساقطة على جبال وغابات رامسر تصوير عماد قطوش
مدة الفيديو 04 دقيقة 03 ثانية 04:03
24/2/2025

تعتبر الرحلة من مدينة رامسر شمال إيران إلى العاصمة طهران واحدة من أجمل الرحلات التي يمكن أن يقوم بها السائح في البلاد.

وتبدأ الرحلة من رامسر، "لؤلؤة بحر قزوين"، وصولا إلى طهران الغنية بالتاريخ العريق والثقافة المتنوعة.

صورة لمدينة رامسر على بحر قزوين من اعلى قمة فيها تصوير عماد قطوش
رامسر تقع في شمال إيران بمحافظة مازندران على ساحل بحر قزوين (الجزيرة)

وتتميز المدينة الواقعة على الساحل الجنوبي من بحر قزوين بمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة، ويمكن للسائح الاسترخاء وسط طبيعتها الساحرة.

جمال الطبيعة في الطريق من رامسر الى طهران تصوير عماد قطوش
يُطلق على رامسر "عروس شمال إيران" بسبب جمالها الطبيعي وتنوع معالمها السياحية (الجزيرة)

وبعد قضاء وقت ممتع في المدينة التابعة لمحافظة مازندران، نمضي على الدرب نحو طهران، عبر جبال البرز، وهي من أبرز معالم الطبيعة في إيران.

لقطات طريق جبال وغابات رامسر تصوير عماد قطوش
المدينة تجذب السياح في فصل الشتاء بفضل جوها البارد ومنتجع التزلج المتطور (الجزيرة)

وهي سلسلة ملائمة لمحبي الرياضات الجبلية، مثل التزلج في فصل الشتاء، والتسلق في فصلي الربيع والصيف.

صور لجبال البرز في الطريق من طهران الى رامس .. تصوير عماد قطوش
موسم التزلج في رامسر يبدأ من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر حتى مارس/آذار (الجزيرة)

ومن خلال طرق فرعية ليست ببعيدة، يمكن للزائر الوصول والاستمتاع بالأنشطة الشتوية في منتجعات مخصصة للتزلج.

لقطات للثلوج المتساقطة على جبال وغابات رامسر تصوير عماد قطوش
رامسر تقدم تجربة فريدة بوجود الجبال المغطاة بالثلوج (الجزيرة)

كما يمكن للسياح أيضا الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والأنشطة على طول الطريق الجبلية.

احدى المطاعم على الطريق قريب من رامسر في غابات دالخاني تصوير عماد قطوش
توجد مطاعم على الطريق نحو طهران وتتيح للزائر الاستراحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية (الجزيرة)

وتستغرق الرحلة حوالي 4 ساعات بالسيارة، وتتيح للسائح فرصة التوقف في بعض القرى الجبلية وتجربة المأكولات المحلية.

من المنتجات المحلية المنتشرة في رامسر العسل والشبت والشاي والأعشاب ومنتجات الألبان (الجزيرة)

ومن أهم المناطق التي يمكنك التوقف عندها في رحلتك من رامسر إلى طهران:

غابة دالخاني: تُعرف بـ"دالان بهشت" أو "نفق الجنة"، وهي من أجمل الغابات في إقليم مازندران، وتوفر هذه الغابة مناظر طبيعية خلابة وفرصة للاستمتاع بالهواء النقي والمشي في الطبيعة.

لقطات للثلوج المتساقطة على جبال وغابات رامسر تصوير عماد قطوش
جانب من الثلوج المتساقطة على جبال وغابات رامسر (الجزيرة)

حديقة غابة نامك أبرود: تغطي 200 هكتار، وتعتبر واحدة من أجمل حدائق الغابات في البلاد. وتتميز الحديقة بتنوعها البيئي الفريد، حيث تحتوي على أشجار وأدغال يعود عمر بعضها إلى 700 عام.

على قمة التلفريك رامسر تصوير عماد قطوش
اقتصاد رامسر يعتمد بشكل رئيسي على السياحة بالإضافة إلى الزراعة وصيد الأسماك (الجزيرة)

ومن أبرز مميزات الحديقة هو تلفريك نامك أبرود الذي يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمناظر خلابة للغابات والجبال، وبحر قزوين من الأعلى.

تلفريك رامس
تلفريك رامسر تجربة مميزة للاستمتاع بإطلالة بانورامية (الجزيرة)

قرية جواهرده: واحدة من أجمل القرى السياحية في شمال إيران، وتقع على بعد حوالي 27 كيلومترا من مدينة رامسر في محافظة مازندران.

شلال جواهرده
شلال جواهرده في جبال لاهیجان بالقرب من مدينة رامسر شمال إيران (الجزيرة)

ترتفع القرية بنحو 1800 متر فوق مستوى سطح البحر، مما يمنحها مناخا باردا ومناظر طبيعية خلابة.

صورة لمرتفع خلال رحلة السفر من رامسر الى طهران تصوير عماد قطوش
طريق رامسر إلى طهران يتميز بالطبيعة الجذابة ويجعل الرحلة ممتعة وذات طابع سياحي فريد (الجزيرة)

وعند الوصول إلى العاصمة الإيرانية، الواقعة عند السفوح الجنوبية لجبال البرز، يمكن للسائح استكشاف العديد من المعالم السياحية التي تزخر بها طهران، حيث تعتبر المركز الثقافي والاقتصادي والسياسي للبلاد.

ويعد مجمع قصر سعادات آباد، الواقع في شمال طهران واحدا من أكبر وأهم المجمعات التاريخية في إيران.

ويلقب بـ "جوهرة السياحة في طهران"، وهو عبارة عن أرض بمساحة 1.1 مليون متر مربع (110 هكتارات)، وأسس المجمع ملوك القاجار (سلالة من الشاهات حكمت بلاد فارس قبل نحو قرنين)، وكانت مقر سكنهم الصيفي.

من مجمع قصر سعادات اباد في العاصمة الإيرانية طهران تصوير فارس الخطيب
مجمع قصر سعادات أباد أروع المعالم التاريخية ويتميز بتصميمه الفاخر وحدائقه الجميلة التي تعكس التراث الإيراني (الجزيرة)

ولا يصعب على السائح أن يصادف برجي "ميلاد" و"آزادي" أو جسر "الطبيعة"، أو متاحف "الفنون" و"السجاد" و"الزجاج والفخار" و"التراث" و"الزمان" و"الحياة البرية"، أو حدائق الطيور والديناصورات والنباتات، وكمّا هائلا آخر من الحدائق العامة والملاهي.

زخرفة خارجية من قصر كلستان في وسط العاصمة الإيرانية طهران تصوير عماد قطوش
زخرفة خارجية من قصر كلستان في وسط العاصمة الإيرانية (الجزيرة)

وفي قلب العاصمة الإيرانية، ينتصب أحد أهم الأبنية التاريخية في البلاد وهو قصر كلستان، ويتألف من مبان وهياكل ملكية.

قصر كلستان في وسط العاصمة الإيرانية طهران تصوير عماد قطوش
قصر كلستان من أبرز المعالم التاريخية في طهران ويتميز بثراء تفاصيله المعمارية التي تعكس فترة العهد القاجاري (الجزيرة)

كما يمكن للسياح استكشاف الأسواق التقليدية مثل بازار طهران، الذي يعد أحد أقدم الأسواق في المنطقة.

جراند بازار طهران
غراند بازار طهران أقدم وأكبر الأسواق التقليدية في إيران، مما يجعله وجهة سياحية وتجارية مهمة (الجزيرة)

تعد الرحلة من رامسر إلى طهران تجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وسحر التاريخ، فسواء كنتم تبحثون عن الاسترخاء في أحضان الطبيعة، أو استكشاف المعالم الثقافية، فإن هذه الرحلة ستلبي جميع تطلعاتكم.

المصدر : الجزيرة

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