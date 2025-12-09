الخطوط التنزانية تطلق رحلات جديدة إلى كيب تاون

سياحة وسفر|تنزانيا

BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 3: An Air Tanzania aircraft ferrying Tanzanian President Samia Suluhu Hassan arrives at Beijing Capital International Airport ahead of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) on September 3, 2024 in Beijing, China. The diplomatic forum between China and African nations is held once every three years and is taking place in Beijing from September 4 through 6. (Photo by Andres Martinez Casares - Pool/Getty Images)
طائرة تابعة للخطوط التنزانية (غيتي)
Published On 9/12/2025
آخر تحديث: 17:20 (توقيت مكة)

أعلنت شركة الخطوط الجوية التنزانية عن إطلاق خط جديد يربط بين دار السلام ومدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، ابتداء من 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في خطوة تعكس توسع الناقلات الأفريقية وتزايد الطلب على السفر الإقليمي والدولي.

ويتزامن تدشين الخط مع ذروة الموسم السياحي في كيب تاون خلال فصل الصيف، حيث تستقطب المدينة أعدادا كبيرة من السياح المحليين والدوليين، ما يمنح الخط الجديد أهمية خاصة في تعزيز حركة السفر بين شرق وجنوب القارة.

وستُسيّر الشركة رحلتين أسبوعيا باستخدام طائرة من طراز "إيرباص A220-300″، على مسار مثلثي يتضمن توقفا في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي قبل الوصول إلى كيب تاون، بينما ستكون رحلة العودة مباشرة إلى دار السلام.

شلالات فكتوريا في زمبابوي
شلالات فكتوريا في زيمبابوي (وكالة الأنباء الألمانية)

بوابة جديدة للربط الإقليمي

يمثل الخط الجديد بوابة إضافية تربط تنزانيا بجنوب أفريقيا، ويتيح للمسافرين من كيب تاون الوصول عبر دار السلام إلى وجهات أخرى مثل كليمنجارو وزنجبار ولاغوس، فضلا عن رحلات بعيدة المدى إلى مدينة غوانزو الصينية.

ويأتي هذا التوسع ضمن جهود شركات الطيران الأفريقية لمواكبة الطلب المتزايد على السفر، وتعزيز حضورها في سوق الطيران العالمي، في وقت يشهد القطاع منافسة متصاعدة بين الناقلات الإقليمية والدولية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

