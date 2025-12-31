ريادة واستدامة.. الدوحة تتوج بلقب "عاصمة السياحة الخليجية لعام 2026"

أعلنت اللجنة المختصة بعاصمة السياحة الخليجية عن اعتماد فوز مدينة الدوحة بلقب عاصمة السياحة الخليجية لعام 2026، تقديرا لدورها الريادي في تعزيز القطاع السياحي المستدام في المنطقة، وذلك في إطار جهود التعاون السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء هذا الاختيار تتويجا لملف إستراتيجي متكامل قدمته دولة قطر للسياحة، يجمع بين الأصالة الثقافية والابتكار الحضاري والاستدامة وجودة الحياة، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز السياحة بصفتها قطاعا محوريا للنمو.

وقال رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "Visit Qatar" سعد بن علي الخرجي إن اختيار الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2026 "محطة مفصلية تؤكد نجاح الرؤية الإستراتيجية" للقيادة القطرية في "ترسيخ القطاع السياحي ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030".

وأضاف أن اختيار الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية يؤكد "التقدم النوعي الذي حققته الدولة في بناء منظومة سياحية متكاملة ومستدامة قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، ومدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وسهولة الوصول، وتجربة زائر استثنائية".

واعتبر أن "هذا اللقب يشكل منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون السياحي الخليجي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب ترك إرث طويل الأمد يعزز مكانة الدوحة مركزا إقليميا رائدا سياحيا بما يشمل سياحة فعاليات الأعمال، واستضافة الفعاليات والمهرجانات السياحة الكبرى، إضافة إلى كونها وجهة مفضلة للسياحة العائلية".

واستند اختيار الدوحة إلى منظومة متكاملة من الركائز الإستراتيجية، في مقدمتها البنية التحتية المتطورة للنقل والمواصلات، بدءا من مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية والخطوط الجوية القطرية التي تربط الدوحة بأكثر من 177 وجهة عالمية، وصولا إلى شبكات المترو والترام التي تضمن تجربة تنقل سلسة للزوار.

كما عززت الدولة من جاذبيتها السياحية عبر سياسات تأشيرات مرنة من خلال منصة "هيّا"، إلى جانب بيئة استثمارية تنافسية وشراكات إستراتيجية إقليمية ودولية وحملات ترويجية مبتكرة أسهمت في ترسيخ حضور دولة قطر على خارطة السياحة العالمية.

كما أبرز الملف قدرة الدوحة على تقديم تجربة سياحية شاملة ومتنوعة مدعومة ببنية تحتية متقدمة المستوى لاستضافة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات، إلى جانب رزنامة فعاليات سنوية ثرية بالفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية.

ويتكامل ذلك مع التزام الدولة بالاستدامة والحفاظ على التراث وتطوير السياحة البيئة وريادة متنامية في مجالات السياحة العلاجية والاستشفائية. ومن المقرر أن تكشف قطر للسياحة وVisit Qatar في الفترة المقبلة عن تفاصيل برنامج "عاصمة السياحة الخليجية" في الدوحة، بما يشمل مبادرات تعاون خليجية وحملات ترويجية وفعاليات مجتمعية وثقافية وترفيهية تقام على مدار العام، بما يضمن أثرا اقتصاديا وسياحيا مستداما ويعزز مكانة الدوحة وجهة محورية في المشهد السياحي الإقليمي والعالمي.