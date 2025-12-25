10 مدن إيطالية يشد إليها السياح العرب والمسلمين

إيطاليا المعروفة بطبيعتها، تراثها الإنساني والعمراني وفضاءاتها السياحية الحديثة، وتعتبر متحفا مفتوحا على الهواء الطلق، مما يجد فيه السائح العربي والمسلم جزءا من المشترك الإنساني الشرقي.

صقلية، ساردينيا، نابولي، روما، فلورنسا، جنوة، تورينو، ميلانو، والبندقية، مدنٌ إيطالية توجد في جنوب وشمال وغرب وشرق البلاد، ومن هنا مر العرب والمسلمون في زمن ما وخلدوا أثرا إنسانيا وعمرانيا.

1- روما المتحف الكبير

تجمع روما بين التاريخ القديم الروماني، والهندسة المعمارية المبهرة والحداثة، فهي متحف كبير وتؤثث المدينة معالم شهيرة مثل الكولوسيوم، ومعبد البانثيون، والفاتيكان، مسجد روما الكبير، وساحات شهيرة مثل ساحة إسبانيا، ونافورات ذائعة الصيت مثل "تريفي".

ومدينة روما متعددة المآثر والأنشطة الثقافية على طول العام، قد تبدو لزائرها كمهرجان مستمر في الزمان والمكان، وأنسب الأوقات لزيارتها في فصل الربيع ما بين أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، أو في الخريف بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، حيث يكون الطقس معتدلا وأعداد السياح أقل، وبالتالي يتم تفادي الازدحام، وتكون الزيارة بكلفة أقل.

تكلفة الرحلة

تتكلف الرحلة إلى روما ما بين 350 إلى 400 يورو كمتوسط للفرد الواحد يوميا، وتتضمن مصاريف الإقامة والتنقل والطعام ودخول الأماكن السياحية.

الإقامة: فندق 3 نجوم في وسط المدينة بسعر يتراوح بين 100 و150 يورو لليلة، كما توجد خيارات أرخص في الضواحي (ما بين 50 و70 يورو لليلة).

المواصلات: تذكرة يومية لوسائل النقل العامة بسبعة يوروات، في حين تصل تكلفة سيارة الأجرة من المطار إلى المدينة ما بين 50 إلى 60 يورو.

الطعام: تتوافر وجبات حلال تتراوح بين 10 و15 يورو للشخص الواحد، في حين يرتفع المبلغ في المطاعم الفاخرة إلى ما بين 25 و40 يورو للفرد.

الأنشطة الترفيهية: تذاكر دخول الكولوسيوم ما بين 18 و24 يورو، ومتاحف الفاتيكان ما بين 20 و25 يورو حسب نوعية التذكرة.

2- فلورنسا مهد النهضة

فلورنسا هي العاصمة الثانية في زمن إيطاليا الموحدة، وهي مهد عصر النهضة واللغة الإيطالية، ونقطة جذب عشاق الفن والثقافة. وتبقى فلورنسا مدينة صغيرة ويمكن التجول فيها سيرا بين الكاتدرائية، متحف الأوفيزي، وجسر فيكيو، من هنا مر تجار الثوب العرب خلال العصور الوسطى.

إعلان

وتبقى أفضل الأوقات لزيارة فلورنسا هي آخر فصل الربيع (مايو إلى يونيو) أو في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وذلك لتجنب الحر والزحام.

تكلفة الرحلة

تتكلف الرحلة إلى فلورنسا ما بين 250 إلى 400 يورو كمتوسط للفرد الواحد يوميا، وتتضمن مصاريف الإقامة والتنقل والطعام ودخول الأماكن السياحية.

الإقامة: فندق 3 نجوم (80-120 يورو لليلة) وأما الشقق أو بيوت الضيافة فتبلغ تكلفة الليلة الواحدة فيها بين 60 و100 يورو.

المواصلات: يمكن التجول سيرا على الأقدام وأما تذكرة الحافلة فتناهز 2 يورو.

الطعام: خيارات حلال أو نباتية تتراوح أسعارها بين 10 و20 يورو للوجبة.

الأنشطة الترفيهية: تذكرة دخول معرض الأوفيزي ما بين 20 و25 يورو.

3- البندقية-فينيسيا.. مدينة الرومانسية

فينيتسيا أو مدينة البندقية كما يناديها العرب منذ زمن بعيد، تستحق الزيارة، حيث مر تجار من المنطقة العربية من هنا واستقروا، والمدينة عبارة عن جزر تسرق قلوب زائريها لأول مرة بقنواتها الرومانسية، وجولات قوارب الجندول وقصورها التاريخية.

وتعكس عمارة البندقية بعض التأثيرات العربية والبيزنطية ويظهر ذلك في معالم مثل كنيسة سان ماركو، وهي موطن افتتاح واختتام كرنفال المدينة الشهير.

وأنسب أوقات زيارة المدينة في الربيع خلال الفترة بين (أبريل/نيسان ويونيو/حزيران) أو في الخريف (بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني)، وذلك لتجنب فترة الصيف حيث تكون البندقية مزدحمة ومكلفة جدا للزائر.

تكلفة الرحلة

تتكلف الرحلة إلى البندقية ما بين 350 إلى 500 يورو للفرد في اليوم الواحد وتتضمن.

الإقامة: فندق 3 نجوم (ما بين 100 و150 يورو لليلة)، وأما بيوت ضيافة في جزر قريبة للمدينة فتبلغ تكلفة السكن فيها 80 إلى 100 يورو لليلة.

المواصلات: بطاقة يومية للقوارب: 25 يورو

الطعام: مطاعم حلال أو نباتية (15 إلى 25 يورو لكل وجبة).

الأنشطة الترفيهية: جولة مشتركة بالجندول (80 يورو للفرد) وأما تذكرة زيارة قصر دوجي فتبلغ 20 يورو.

4- باليرمو عاصمة صقلية

مدينة باليرمو عاصمة إقليم صقلية، والأخير هو نفس اسم الجزيرة الكبيرة الواقعة في جنوب غربي إيطاليا، وباليرمو مدينة زاخرة بالحياة والثقافات المختلفة، إذ بها أثر مسجد قديم تحول إلى كنيسة، وتحتضن شوارعها الشعبية أسواقا تشبه الأسواق العربية، ومعالم تمزج بين الطراز العربي والنورماني والبيزنطي، والمكان مناسب لعشاق تذوق الطعام والتعرف على الحضارات المختلفة.

ويفضل زيارة باليرمو في فصل الربيع (بين شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار) أو الخريف (بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الثاني)، حيث يكون الطقس معتدلا.

تكلفة الرحلة

تقدر تكلفة الرحلة في باليرمو بما بين 250 إلى 400 يورو للفرد في اليوم الواحد، وتتضمن.

الإقامة: فندق 3 نجوم (ما بين 50 و100 يورو لليلة)، وأما بيوت ضيافة اقتصادية فيتراوح سعر الليلة بين 40 و70 يورو.

المواصلات: النقل العام رخيص: 1.40 يورو للتذكرة الواحدة؛ التاكسي أقل تكلفة مقارنة بشمال إيطاليا.

الطعام: وجبات حلال أو كوشير: 10 إلى 15 يورو للوجبة.

الأنشطة الترفيهية: دخول المعالم والمتاحف: ما بين 10 و15 يورو، وأما التنقل إلى الضواحي مثل مونْريالي فسيكلف ما بين 20 و30 يورو.

إعلان

5- ميلانو.. عاصمة الموضة

توصف ميلانو لدى الإيطاليين بعاصمة الجمال، وهي مشهورة عالميا بكونها قبلة للموضة والتصميم وتجمع بين الحداثة والتاريخ، ومن أبرز معالمها كاتدرائية ميلانو "دومو"، وقلعة سفورزا، وغاليريا فيتوريو إيمانويل.

يعد فصل الخريف أفضل الأوقات لزيارة ميلانو، وذلك بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وأيضا في الربيع (بين مارس/آذار ومايو/أيار)، خاصة خلال أحداث مثل أسبوع الموضة أو معرض التصميم.

تكلفة الرحلة

تقدر تكلفة الرحلة في ميلانو ما بين 400 إلى 600 يورو للفرد في اليوم الواحد، وتتضمن.

الإقامة في فندق 3 نجوم تتراواح بين 80 و150 يورو لليلة، وأما الشقق فتتراوح بين 60 و100 يورو.

المواصلات: تذكرة يومية للنقل العام: 4.50 يورو.

الطعام: تتوفر وجبات حلال وسعرها بين 12 و20 يورو للوجبة، ويرتفع السعر في مطاعم فاخرة إلى ما بين 40 و60 يورو.

الأنشطة الترفيهية: تذكرة دخول كاتدرائية دومو (15 يورو)؛ وأما الجولات السياحية فتتراوح بين 50 و100 يورو.

6- تورينو أول عاصمة لإيطاليا الموحدة

تورينو كانت أول عاصمة لإيطاليا الموحدة وذلك بين عامي 1861 و1864، ويعتبرها أهلها عاصمة الثقافة الإيطالية، فهي متحف كبير وتشتهر بأنها تضم ثاني أكبر متحف للآثار الفرعونية بعد متحف القاهرة، كما تضم متاحف للسيارات، ومعارض للشوكولاتة الفاخرة، والمتحف الوطني للسينما، فضلا عن قصورها ذات الطابع الباروكية.

وتضم المدينة أيضا سوقا شعبية يوميا تسمى "بورتا بلاتسو"، وهو مفعم بالأجواء العربية نشاطا وطعاما (خاصة المطبخ المغربي)، وهو من أكبر الأسواق الشعبية في أوروبا. كل هذه العناصر جعلت المدينة مزيجا بين الحداثة والأصالة.

يفضل زيارة تورينو في فصل الخريف خاصة (سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول) أو في فصل الربيع (أبريل/نيسان ومايو/أيار)، حيث الطقس معتدل والمدينة غير مكتضة بالزوار.

تكلفة الرحلة

تقدر تكلفة الرحلة في تورينو بما بين 250 إلى 400 يورو للفرد في اليوم الواحد، وتتضمن.

الإقامة في فندق 3 نجوم في المركز تكلف 70 إلى 100 يورو لليلة الواحدة.

المواصلات: بطاقة يومية للحافلات والترام: 4 يورو وأما تكلفة سيارات الأجرة من المطار فتتراوح بين 35 و45 يورو.

الطعام: وجبات حلال أو نباتية سعرها بين 10 و20 يورو للوجبة.

الأنشطة الترفيهية: دخول متحف السينما أو متحف السيارات: 10 إلى 15 يورو لكل تذكرة.

7- جنوة.. مدينة التاريخ البحري العريق

تتميز مدينة جنوة بتاريخها البحري العريق، وقد ارتبط اسمها وثقافتها المتوسطية بالتجار العرب، وهي موطن المكتشف الشهير كريستوفر كولومبوس، وتضم المدينة أحد أكبر أحواض السمك في أوروبا.

وتقع المدينة الإيطالية بين مرتفعات تلية، كما أن أزقتها الضيقة توحي بالمدن القديمة العربية، ويبقى أنسب أوقات زيارة جنوة بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، أو بين شهري سبتمبر/أيلول إلى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني لتفادي الصيف الحار.

تكلفة الرحلة

تقدر تكلفة الرحلة في تورينو بين 220 إلى 350 يورو للفرد في اليوم الواحد، وتتضمن.

الإقامة: فنادق 3 نجوم (ما بين 60 و90 يورو لليلة)، وأما الشقق فتبقى أرخص قليلا.

المواصلات: المدينة صغيرة ويمكن زيارتها مشيا؛ وأما تذكرة الحافلة فسعرها يورو ونصف اليورو.

الطعام: مطاعم حلال أو نباتية: 10 و18 يورو للوجبة.

الأنشطة: زيارة الأكواريوم الشهير تكلف 25 يورو، وأما الجولة في الميناء بالقارب فتقدر بـ 15 يورو.

8- سردينيا.. ثاني أكبر جزيرة

تبهر سردينيا وهي ثاني أكبر جزيرة في إيطاليا وهي تبهر العين بمياهها الفيروزية، وسكان الجزيرة متشبثون بتراثهم المحلي، وبعضه يشبه الثقافة العربية في الملبس، كما أن اللهجة السردينية توجد بها بعض الكلمات ذات الأصل العربي، ويظهر أيضا التأثر بطريقة بناء بعض الأبراج الدفاعية في الجزيرة.

إعلان

وتعتبر سردينيا وجهة للراحة والاستجمام، حيث شواطئها قليلة الزحام مقارنة مع باقي شواطئ إيطاليا. توجد بها مجتمعات عربية، والعديد من المراكز الثقافية الإسلامية. ويفضل زيارة المكان في يونيو/حزيران أو سبتمبر/أيلول لتجنّب الزحام والحرارة الشديدة.

تكلفة الرحلة

تقدر تكلفة الرحلة في تورينو بين 400 إلى 600 يورو للفرد في اليوم الواحد، وتتضمن.

الإقامة: فندق 3 نجوم تتراوح بين 70 و120 يورو لليلة الواحدة.

المواصلات: استئجار سيارة يكلف بين 30 و50 يورو لليوم، وأما الحافلات فهي قليلة في المناطق الريفية.

الطعام: مطاعم بحرية ونباتية يتراوح سعرها بين 12 و20 يورو للوجبة.

الأنشطة: رحلات بحرية أو الغوص تتراوح تكلفتها بين 30 و50 يورو.

9- نابولي.. موطن البيتزا

مدينة شعبية تنبض بالحيوية، وبين أزقتها حدثت بعض أهم الفصول في تاريخ إيطاليا، وتشتهر نابولي بكونها موطن البيتزا، وهي قريبة من بومبي وجزيرة كابري، وتتميز المدينة بتنوع ثقافي وأسواق شعبية في الأحياء الإسبانية، كما توجد فيها جالية عربية.

وأفضل الأوقات لزيارة نابولي هي في فصلي الربيع أو الخريف، حيث يكون الطقس لطيفا.

تكلفة الرحلة

تقدر تكلفة الرحلة في تورينو بين 250 إلى 400 يورو للفرد في اليوم الواحد، وتتضمن.

الإقامة: يتراوح سعر الليلة الواحدة لفندق 3 نجوم بين 60 و90 يورو.

المواصلات: التذكرة اليومية للمترو والحافلات تبلغ 4.50 يورو، وتعد أسعار سيارات الأجرة رخيصة نسبيًا.

الطعام: تتوفر وجبات حلال سعرها بين 8 و15 يورو، في حين يتراوح سعر البيتزا الأصلية (النابوليتانية) بين 5 و10 يورو.

الأنشطة السياحية: دخول قلعة أو متحف تكلف بين 8 و12 يورو، وأما الرحلة إلى منطقة بومبي التاريخية فتكلف 20 يورو.

10- بـيزا.. مدينة البرج المائل

تعتبر من أشهر المدن عالميا ببرجها المائل، وهي مثالية لزيارة سريعة أو كنقطة انطلاق لاستكشاف جهة توسكانا المشهورة بمناطقها السياحية المشهورة عالميا، وقد تأثرت بيزا ثقافيا ولغويا وعمرانيا بالعرب الذين عبروا منها زمن الأندلس، والمدينة صغيرة المساحة يسهل التجول فيها سيرا، وتضم معالم تاريخية رائعة مثل كاتدرائية بيزا وأكبر معمدية في إيطاليا ومقبرة كامبوسانتو.

وأنسب وقت لزيارة المنطقة يكون خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران وأيضا شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

تكلفة الرحلة

تقدر تكلفة الرحلة في تورينو بين 150 إلى 250 يورو للفرد في اليوم الواحد، وتتضمن.

الإقامة: فندق 3 نجوم (70 إلى 100 يورو لليلة الواحدة).

المواصلات: أغلب الأماكن يمكن زيارتها مشيا.

الطعام: وجبات سريعة أو نباتية: 8 إلى 15 يورو للوجبة.

الأنشطة: دخول ساحة المعجزات يكلف بين 10 إلى 18 يورو، وأما صعود البرج المائل فيكلف 20 يورو.

في المدن الإيطالية العشر المذكورة سابقا هناك أثر شرقي، عربي قديم وآخر معاصر، بفضل مهاجرين مقيمين وأبنائهم ممن أصبحوا يسمون بالإيطاليين الجدد، والذين يشكلون بعضا من معالم الحياة الثقافية والاجتماعية (المساجد، الأسواق العربية، والمطاعم الحلال)، ما يجعل الزائر العربي والمسلم يحس بوجود بعض من هويته في هذه الأماكن، إلى جانب رحابة ضيافة لدى الإيطاليين وطبعهم المتوسطي المرح والذي يمزج بين ثقافة الشرق والغرب.