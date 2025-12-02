"نجمة ونهر".. مقصد جديد في مدينة أبها السعودية

ما تزال مدينة أبها الواقعة جنوب غربي السعودية تتزين بما هو جديد على الساحة السياحية، وتضيف معلما من المعالم على خارطة السياحة الطبيعية في منطقة عسير، وفي قلب الجبال الغربية الجنوبية لمدينة أبها، وعلى قمم جبل نهران الشاهق، يتربع متنزه "نجمة ونهر" كأيقونة جديدة.

ويأتي هذا الموقع ضمن سلسلة المبادرات السياحية التي أطلقتها أمانة منطقة عسير، بهدف تعزيز جودة التجربة السياحية من خلال تهيئة الإطلالات الطبيعية، وتطوير البنية التحتية في المواقع المفتوحة، بما يسهم في تحويل هذه المواقع إلى روافد اقتصادية وثقافية نشطة.

مدينة أبها تعرف بعروس الجنوب السعودية، وتشتهر باعتدال مناخها وتنوع معالمها السياحية.

وأبها هي العاصمة الإدارية لإمارة ومنطقة عسير التي تمتد من حدود منطقة جازان في الجنوب الغربي إلى حدود اليمن في الجنوب الشرقي ونجران في الشرق، ومن حدود منطقة الرياض في الشمال إلى منطقة الباحة على البحر الأحمر في الغرب.

ويُعدّ متنزه "نجمة ونهر" معلما فريدا يطل مباشرة على سد وادي أبها من أبرز الوجهات، والتي تمتد منها الرؤية إلى أعماق منطقة الإصدار التهامية من الجهة الجنوبية.

وتحول هذا المنتزه خلال فترة وجيزة إلى مزار مفضل لعشاق التصوير ومحترفي عدسات المغامرة، لما يوفره من مشاهد بانورامية تُشبع الذائقة البصرية، وتُلهم محبي توثيق اللحظات الذهبية عند الشروق والغروب، ومع دخول الضباب الذي يضفي سحرا خاصا على المكان.

أبها والإطلالة المميزة

وتبدو الإطلالة من "نجمة ونهر" كما لو كانت مشهدا سينمائيا متكاملا تتعانق فيه الغيوم مع قمم الجبال، وتتماوج فيه الخضرة مع ألوان السماء، وتلامس الأفق تفاصيل السهول التهامية في الأسفل، مما يمنح الزائر تجربة تأملية تُجسّد ثراء المشهد الطبيعي في عسير.

ويحتوي الموقع على عدد من المقاهي والمطاعم ذات الإطلالة المباشرة على السد والإصدار التهامية، مما يضفي طابعا عصريا على المكان دون المساس بأصالته الجبلية.

موروثات ومعالم أبها

ومن المعلوم أن أبها التي توصف بـ"سيدة الضباب" و"عروس الجبل"، تتمتع بموروث ثقافي واجتماعي ومعالم سياحية تتمثل في الأسواق الشعبية والقرى التراثية والبيوت الأثرية، وفيها سوق الثلاثاء المعروف الذي سيأخذك في رحلة عبر الزمن ومن خلاله يمكنك استكشاف المنتجات المحلية، والحرف اليدوية التقليدية.

وكذلك قرية المفتاحة خير شاهد على ما تزخر به أبها، فبالإضافة إلى الإطلالة الساحرة التي يتمتع بها جبل "ذرة" الذي يتوسط مدينة أبها، فهو من أبرز المعالم السياحية والوجهات التي يقصدها السائح القادم إليها.

في أبها قرية رجال ألمع المصنفة ضمن قوائم اليونسكو للتراث العالمي، ومنتزه عسير الوطني، والجسر العثماني، وقلعة شمسان، وقصر شدا التاريخي المذهل، وستتعرف هناك على نمط الحياة التقليدية لأهل المنطقة، وروعة الهندسة المعمارية لتلك الصروح.

وتتميز أبها أيضا بمكانتها التاريخية وموروثها الثقافي والاجتماعي، والبيئة الزراعية الفريدة، والمهرجانات المتنوعة التي تقام في المنطقة.

التنوع البيئي

ويجد الزائر لمدينة أبها تنوعا بيئيا وتضاريس مختلفة، إذ تجاورها الغابات المنتشرة في متنزهات السودة ودلغان والحبلة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة، إلى جانب السهول الشرقية والسواحل الغربية.

وتشتهر المدينة بوفرة النباتات فيها، والتي من بينها أشجار العرعر والنباتات الصبارية ونبات العدنة ونبات الطلح، كما تتوفر المنطقة على بيئة نظيفة خالية من التلوث، ومناطق محمية مثل محمية ريدة.

تشتهر المنطقة عموما بمناخها المعتدل وأمطارها الصيفية، مما يجعلها وجهة صيفية مفضلة في السعودية وغيرها، حيث تمتلك مزيجا من المناظر الطبيعية الخلابة، بما في ذلك الجبال والسهول الخضراء، والغابات، والشلالات، والمتنزهات.

بالإضافة إلى ذلك، تزخر منطقة عسير بالتراث الثقافي، متمثلا في القصور والمتاحف الأثرية والقرى التاريخية والأسواق الشعبية. ويُعرف أهل عسير بحسن ضيافتهم وكرمهم، مما يجذب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول العالم.

تجربة سياحية

ويمكن للزائر لمدينة أبها أن يبتدر تجربة لا تنسى من خلال زيارة قصر شدا التاريخي المذهل، ستتعرف من خلاله على نمط الحياة التقليدية لأهل المنطقة، وروعة الهندسة المعمارية لهذا الصرح.

بعد ذلك، يمكن للزائر أن ينطلق إلى قلب المدينة النابض بالحياة، والتجول في الأسواق الشعبية المفعمة بالألوان والنكهات العسيرية، كما ستجد محال تشتري منها الهدايا التذكارية.

وإذا أردت الاستمتاع بالأعمال الفنية المحلية الممتعة، وتذوق القهوة العربية الأصيلة والاسترخاء في أحد المقاهي المجاور، فلا تتردد في التوجه إلى شارع الفن الجميل.