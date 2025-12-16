كندا تنضم لأميركا والصين في التحذير من السفر إلى جنوب أفريقيا

أصدرت الحكومة الكندية تحذيرا رسميا لمواطنيها بشأن السفر إلى جنوب أفريقيا، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة والصين في التعبير عن القلق المتزايد من تصاعد معدلات الجريمة والعنف في البلاد، في وقت تسعى فيه بريتوريا إلى إنعاش قطاع السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وجاء في التحذير، الذي نُشر مطلع الشهر الجاري، أن "الجريمة العنيفة واسعة الانتشار في جنوب أفريقيا وتستمر في التأثير على الزوار الأجانب".

وأشار إلى حوادث تشمل السطو المسلح والاعتداءات المنزلية وعمليات خطف السيارات، خصوصا في المراكز الحضرية الكبرى.

كما حذرت السلطات الكندية من السرقات داخل الفنادق ودور الضيافة، مطالبة الزوار بالتأكد من إجراءات الأمن قبل الحجز وعدم ترك مقتنيات ثمينة داخل الغرف.

ونصحت بعدم مقاومة المجرمين عند التعرض لهجوم، إذ قد يؤدي ذلك إلى تصعيد العنف.

وأوصت التعليمات بتقليل الحركة بعد حلول الظلام، وتجنب المناطق المعزولة والأحياء الفقيرة، إضافة إلى ضرورة إخفاء المجوهرات والأجهزة الإلكترونية التي قد تجذب الانتباه.

تحذيرات أميركية وصينية مماثلة

يتماشى التحذير الكندي مع ما أصدرته الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، حين رفعت وزارة الخارجية مستوى التحذير إلى الدرجة الثانية، مشيرة إلى مخاطر الجريمة العنيفة والإرهاب والاضطرابات المدنية وعمليات الخطف، خصوصا في وسط المدن بعد حلول الليل.

أما الصين، فقد أبدت قلقا مماثلا في مايو/أيار بعد سلسلة حوادث استهدفت مواطنيها، بينها عمليات خطف وغزو منزلي انتهى بمقتل أحد رعاياها، ودعت مواطنيها إلى تعزيز الوعي الأمني واختيار أماكن إقامة وعمل تتمتع ببنية تحتية قوية في مجال الحماية.

ويعكس تزايد التحذيرات من 3 قوى اقتصادية كبرى حجم القلق الدولي من التحديات الأمنية التي تواجه جنوب أفريقيا، في وقت تكافح فيه الحكومة لإعادة الثقة بقطاع السياحة الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المحلي.

إعلان

ويرى مراقبون أن استمرار هذه التحذيرات قد ينعكس سلبا على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، ويضع السلطات أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين معالجة الأوضاع الأمنية وتعزيز صورة البلاد كوجهة سياحية عالمية.