الطيران في أفريقيا.. نمو متسارع وأرباح متواضعة

أفاد تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن حركة الطيران في أفريقيا تشهد نموا يفوق المعدلات العالمية، لكن هذا التوسع لا ينعكس على أرباح شركات الطيران في القارة، التي ما زالت تواجه بيئة تشغيلية معقدة وتحديات هيكلية تجعلها صاحبة الهامش الأقل في الصناعة العالمية.

وصرح كميل العوضي، نائب رئيس الاتحاد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، أن "الطلب على السفر الجوي في أفريقيا يرتفع بوتيرة أسرع من مناطق عديدة في العالم، لكن الربحية لا تواكب هذا النمو".

وأضاف أن شركات الطيران الأفريقية لا تستفيد إلا من جزء يسير من القيمة الاقتصادية للقطاع، ما يستدعي معالجة العقبات التي تكبح النمو لضمان أن يتحول التوسع في الحركة الجوية إلى قوة مالية حقيقية.

إذ إن شركات الطيران الأفريقية تعمل في بيئة تشغيلية هي الأكثر تكلفة عالميا، إذ تواجه أسعار وقود مرتفعة ورسوما وضرائب أعلى من المتوسط الدولي، إلى جانب تكاليف إضافية في الصيانة والتأمين ورأس المال، فضلا عن معدل ضريبة على الشركات هو الأعلى عالميا.

وتزداد هذه الأعباء مع ضعف الربط الجوي داخل القارة، إذ لا تتجاوز نسبة الرحلات المباشرة بين الدول الأفريقية 5 إجمالي الشبكة تقريبا.

كما تشير بيانات إياتا إلى أن نقص الطائرات وقطع الغيار يشكل عائقا رئيسا أمام نمو الطيران في أفريقيا، حيث تعاني القارة أكثر من غيرها من هذه الأزمة على الرغم من بدء تسليم طائرات جديدة منذ 2025.

ومع تراكم طلبيات تجاوزت 17 ألف طائرة وارتفاع متوسط عمر الأسطول إلى 15 عاما، تتجاوز تكلفة الاختناقات في سلاسل التوريد 11 مليار دولار، تشمل زيادات في الوقود والصيانة وتأجير المحركات وتخزين قطع الغيار.

وفي محاولة للتخفيف من هذه التحديات، تعمل شركات الطيران الأفريقية على تعزيز قدراتها في الصيانة والإصلاح، لكنها ما زالت بحاجة إلى دعم المصنعين والموردين لبناء مرافق ومعايير تلبي متطلبات الصناعة العالمية.

آفاق مستقبلية

على الرغم من التحديات، يتوقع أن ينمو سوق الطيران الأفريقي بنسبة 4.1% سنويا ليصل إلى 411 مليون مسافر خلال العقدين المقبلين، وهو ثالث أسرع معدل نمو عالميا.

وأكد العوضي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية تشمل خفض التكاليف، تحسين البنية التحتية، وتحرير الأسواق عبر تنفيذ "اتفاقية ياموسوكرو" ومبادرة السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي.

وأضاف أن الطيران يمكن أن يكون محركا قويا للتحول الاقتصادي في أفريقيا إذا ما تعاملت الحكومات معه كقاطرة للتنمية لا مجرد مصدر للإيرادات.