صيدا.. حاضرة البحر وعنفوان الجمال والتراث في لبنان

صيدا- منذ اللحظة الأولى التي تطأ فيها قدماك مدينة صيدا جنوبي لبنان تشعر أنك دخلت فضاء مختلفا، فضاء يتقاطع فيه عبق الأزمنة مع رذاذ البحر الأبيض المتوسط، وتغنّي المدينة للحواس سيمفونية لا تنسى.

وصيدا ليست مجرد موقع على الخريطة، بل تجربة حية، فكل زاوية فيها صفحة، وكل حجر يروي حكاية، من الأزقة الضيقة في المدينة القديمة إلى القلعة البحرية الشامخة، تنبض صيدا بالقصص التي نسجتها حضارات متعاقبة: الفينيقيون، والصليبيون، والمماليك، والعثمانيون، وصولا إلى الحاضر الذي يُعيد إحياء الماضي بروح عصرية.

المدينة وحكاية الصمود

ومع بزوغ الفجر، تنفتح الأزقة الحجرية في حي باب الصغير على الحياة، تصطف البيوت الحجرية العتيقة على جانبي الشوارع، بينما تتسلل رائحة القهوة الطازجة والمخبوزات الساخنة من المقاهي الصغيرة إلى الهواء المالح، كأن المدينة نفسها ترحب بزائرها.

هناك في أسواق الصيادين والحرفيين لا تكتفي الصيداويّة بعرض منتجاتها، بل تقص حكاياتها: الصابون البلدي الفاخر الذي يعود تاريخه إلى أيام الفينيقيين، والأقمشة المطرزة التي تحمل رموزا محلية متوارثة، والفخار المزخرف بعناية يذكرك بمهارة الأجداد.

وفي قلب المدينة القديمة، تمتد القلعة البحرية على صخرة تعانق أمواج المتوسط، شُيّدت في القرن 13 على يد الصليبيين، لكنها لم تكن حصنا صامتا، بل شاهدة على حضارات متعددة، من الفينيقيين إلى العثمانيين.

ويمنح المشي على الأسوار رؤية بانورامية للبحر الأزرق الممتد بلا نهاية، في حين تبدو المدينة خلفك لوحة فنية متقنة، من المنازل الحجرية إلى مرفأ الصيادين الصغير.

وتروي الحكايات الشعبية أن القلعة كانت شاهدة على قصص بحرية لا تُحصى؛ صيادون ومرابون، تجار يفرّون من عواصف البحر، وجنود يحرسون الميناء. كل حجر في القلعة يحمل ذكريات أجيال، ومع كل نسمة بحرية تشعر بأن التاريخ يهمس لك "صيدا مدينة لا تنام، وهي دائما على أهبة الاستعداد لمغامرة جديدة".

عبق الأسواق

وفي مكان غير بعيد، يقف خان الإفرنج العثماني بعد ترميمه، ليصبح فضاء ثقافيا نابضا بالحياة، بين جدرانه الحجرية، يتلاقى عبق الماضي مع أصوات الفنون الحديثة؛ معارض فنية، وحفلات موسيقية، وورش حرفية صغيرة. فالحكايات الشعبية تقول إن خان الإفرنج كان نقطة لقاء البحارة والتجار، حيث تُروى القصص، وتُتبادَل الأخبار، ويُغزل الحاضر بخيوط الماضي.

إعلان

ومع اقتراب الظهيرة، تزدهر أسواق صيدا القديمة من سوق الجامع الكبير إلى السوق الشعبي، حيث الأقمشة المطرزة يدويا، والأواني الفخارية، والعطور التقليدية، والتوابل الفريدة، كلها تحكي قصصا عن حياة الناس اليومية، والتجول هناك أشبه بالغوص في بحر من الألوان والروائح.

ولعشاق الطعام من المناقيش (المخبوزات) الطازجة محطة لا بد منها، الزعتر مع زيت الزيتون فوق عجينة ذهبية مقرمشة وحبات السمسم المتلألئة كنجوم صغيرة.

أما مناقيش الجريش (طبق تقليدي من القمح المطحون واللحم واللبن) فهي الطعم التقليدي الفريد للمدينة، ويُعد محل "جريش ابن البلد" تجربة صباحية دافئة، حيث يجتمع الزوار مع سكان المدينة على طاولة واحدة، لينغمسوا في طعم أصيل وذكريات تتوارثها الأجيال.

القصر والجزيرة

وفي الطرف الشمالي للمدينة القديمة، يقف خان وقصر صاصي شامخا وشاهدا على تاريخ صيدا العثماني، وقد شُيّد في القرن 18 ويضم السلامليك والحرمليك (أماكن استقبال الضيوف من الرجال والنساء) مقدّما تجربة استكشافية لحياة العائلات الراقية، واليوم يستضيف القصر حفلات ومعارض ثقافية وفنية، ليكون جسرا بين الماضي والحاضر.

وبين أروقته وجدرانه يمكنك تخيل خطوات النساء اللواتي كنّ يسرن في القاعات الحجرية، وهمسات الرجال في المجالس، وضحكات الأطفال في الأفنية الداخلية، لتشعر أن المكان حي بتاريخه كما هو حاضره.

ومع الغروب، يتحول ميناء صيدا إلى لوحة حية؛ فأصوات الأمواج تتناغم مع صيحات الصيادين، بينما تُعرض الأسماك الطازجة على الطاولات المطلة على البحر، وتذوُّق السمك المشوي أو المأكولات البحرية أشبه بالغوص في قلب المدينة.

وتكشف لك رحلة بحرية قصيرة إلى جزيرة "الزيرة" صيدا من منظور جديد: المدينة تتقلص أمام البحر، وأفق لا نهاية له يتخلله الضوء الذهبي للشمس على متن المراكب الخشبية، يروي الرُبّان حكايات البحر والصيادين القدامى، بينما تتلاعب أشعة الشمس بالموج، لتصبح الرحلة عبورا بين الماضي والحاضر.

خيارات الإقامة في صيدا

وخيارات الزائر للإقامة في صيدا متنوعة، بين فندق على الواجهة البحرية وبيوت تراثية أعيد ترميمها بعناية، وتجمع بين الراحة وروح التاريخ، والتنقل داخل الأزقة القديمة سهل، بالسير على الأقدام، أو عبر سيارات الأجرة الصغيرة للوصول إلى المعالم البعيدة، فكل مشهد يفتح أمام الزائر نافذة جديدة على حياة المدينة، من صخب الأسواق إلى هدوء الموانئ عند الغروب.

وصيدا ليست مجرد مدينة ساحلية، بل تجربة متكاملة لكل الحواس؛ الأسواق، والقلعة، والميناء، والمناقيش، وكل زاوية فيها تحكي قصة، وكل موجة تحمل عبق الماضي والحاضر. والزائر يغوص في الزمن، ويترك بصمة صغيرة من ذكريات لا تُنسى، مع رغبة دائمة في العودة إلى هذا المكان الذي لا يعرف الملل ولا يفقد سحره أبدا.

هنا، يتحول كل مشهد إلى قصيدة، وكل رائحة إلى نغمة، وكل خطوة في الأزقة القديمة إلى فصل جديد في كتاب الرحلة.

إعلان

وصيدا تُخبر زوّارها أن السفر ليس مجرد تحرك من مكان إلى آخر، بل لقاء بالحياة نفسها؛ حياة المدينة، وأهلها، وأسواقها، وجمالها الطبيعي الذي يلتقي بتاريخ الإنسان منذ آلاف السنين.

بين عبق التاريخ وسحر البحر، يجد كل مسافر في صيدا ملاذه، وملهمه، وذكرياته التي سترافقه طويلا بعد مغادرته.