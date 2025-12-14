الصين.. برنامج سفر 12 يوما بين بكين وشنغهاي وهانغتشو

تبقى زيارة الصين، التي تصنع من الإبرة إلى الصاروخ والبلد المترامي الأطراف والمتنوع الأعراق، حلم الكثير من السياح، وإن لم يكن هذ الحلم على سبيل الحب، فهو على سبيل الاستكشاف على أقل تقدير، وتلبية لشغف التعرف على هذه الأمة العظيمة.

"الجزيرة نت" تأخذك ضمن سرد لرحلة سفر من 12 يوما إلى داخل إحدى أعرق الحضارات التي عرفها الإنسان، حضارة استطاعت أن تجمع بين القوة التاريخية والنهضة الحديثة، في مشهد لا يشبه أي مكان آخر في العالم.

فالصين ليست مجرد دولة واسعة المساحة أو قوة اقتصادية صاعدة، بل هي عالم كامل قائم بذاته، يمتد من أسوار بكين الإمبراطورية إلى جبال تشانغجياجيه الأسطورية، ومنها إلى ناطحات السحاب المتلألئة في شنغهاي.

ففي هذا البلد ستجد الطبيعة في أكثر صورها غرابة وروعة، والتاريخ الآسيوي، والمدن في أقصى درجات حضورها العصري.

اليوم الأول: الوصول إلى بكين

ابدأ رحلتك بدخول واحدة من أكثر المدن تأثيرًا في آسيا، حيث تصل إلى "مطار داشينغ الدولي، والذي يُعد من أحدث المطارات في العالم بتصميمه الانسيابي العملاق. ومع خروجك نحو المدينة، ستلاحظ كيف تمتزج الطرق الواسعة والمباني القديمة مع لمسات تكنولوجية حديثة تعكس روح العاصمة الصينية المعاصرة.

بعد الانتقال إلى فندقك، وقبل حلول المساء، توجه إلى مطعم "غونغ يان بكين" (Gong Yan beijing) الذي يقدم تجربة عشاء لا مثيل لها ولا تشبه أي تجربة أخرى حول العالم والذي يقدم عشاءً ترحيبيا، تتخلله عروض فلكلورية صينية، تُعرّفك على الموسيقى والحركات الراقصة المستوحاة من التراث الصيني، وتقدم أشهى وألذ الأطباق بشكل منفصل يتخلل كل وجبة عرض فني، ثم تقدم الوجبة التي تليها بدءا من المقبلات، مرورا بالأطباق الرئيسية وانتهاء بالحلويات.

وفي نهاية اليوم، تعود إلى الفندق لتستمتع بليلتك الأولى في بكين وتتهيأ لبدء استكشاف معالمها التاريخية في اليوم التالي، ضمن مدينة تجمع بين عمق التاريخ وتعقيد الحداثة في مشهد واحد.

إعلان

جدير بالذكر أن هذا المطعم مسبق الحجز ويعد من أرقى المطاعم في الصين وجدير أن يحببك في الطعام الصيني من شدة لذاذته.

اليوم الثاني: معالم الحكم الإمبراطوري

ابدأ يومك بزيارة "ميدان تيان آن من"، أكبر الساحات الحضرية في العالم، ذلك الموقع الذي شكّل القلب السياسي للصين عبر عقود طويلة.

وحين تتحرك داخل الساحة الواسعة، ستلاحظ المباني الحكومية الضخمة والرموز الوطنية التي تحيط بك من كل جانب، في مشهد يلخص أهمية هذا المكان في تاريخ البلاد.

وعند عبورك البوابة الحمراء الشهيرة التي تفصل الساحة عن القصر، ستدخل مباشرة إلى "المدينة المحرمة"، والتي شُيّدت في القرن الخامس عشر كمقر للحكم الإمبراطوري لأسرتي "مينغ" (Ming) و"تشينغ" (Qing).

ستتجول بين القاعات والساحات الحجرية والحدائق الداخلية، حيث تستكشف تفاصيل معمارية دقيقة وتتعرف على الدور السياسي والثقافي الذي لعبته هذه المدينة خلال 5 قرون متواصلة.

بعد الظهر، انتقل إلى أحياء "الهوتونغ" (Hutong) التاريخية في جولة على عربة "الركشا" (Rickshaw)، حيث ستتحرك داخل شوارع ضيقة تعكس شكل الحياة الصينية التقليدية. ستشاهد المنازل الطينية القديمة وتستشعر إيقاع الحياة اليومية في الأزقة كما كانت قبل قرون.

كما يمكنك أن تزور منزلا محليا للتعرف على نمط العيش القديم، وتشارك في تجربة فنية لتلوين "أقنعة أوبرا بكين"، وتجربة كتابة أسماء بسيطة بالخط الصيني التقليدي، وهي فرصة لطيفة للتفاعل مع أحد أهم عناصر الثقافة الصينية.

وفي نهاية اليوم، استمتع بعرض الأكروبات الشهير في "المسرح الأحمر"، أحد أكثر العروض جماهيرية في العاصمة. ستشاهد مزيجا من الحركات الهوائية والقفزات الدقيقة التي تُظهر براعة الأداء الصيني التقليدي، في ختام يوم يوازن بين التاريخ العريق والثقافة الشعبية النابضة بالحياة.

اليوم الثالث: سور الصين العظيم والقصر الصيفي

ابدأ صباحك برحلة نحو سور الصين العظيم في منطقة "موتيانيو"، وهي من أجمل المناطق وأكثرها هدوءًا للمشي والتصوير. فعند صعودك بالتلفريك إلى قمة الجبل، ستجد أمامك ممرا حجريا طويلا ينساب فوق القمم الجبلية ويمنحك مشاهد بانورامية مذهلة.

يساعدك المسار الواسع على الاستمتاع بالمشي والاستكشاف بينما تتعرف على الدور العسكري الذي لعبه السور لقرون طويلة في حماية البلاد.

بعد الجولة، توقف في متجر متخصص للتعرف على حجر "اليشم" (Jade)، ذلك الحجر الذي يعد من رموز الحظ والنقاء في الثقافة الصينية. بعدها انتقل إلى "القصر الصيفي، أحد أبرز المعالم الإمبراطورية في بكين.

ستتجول في الحدائق الواسعة المحيطة ببحيرة كونمينغ، وتشاهد الجسور الحجرية والممرات المزخرفة التي تعكس دقة العمارة الصينية التقليدية.

وفي نهاية الجولة، عد إلى الفندق وقد حملت معك يومًا يجمع بين الطبيعة والجمال الإمبراطوري.

اليوم الرابع: من بكين تشانغجياجيه

ابدأ يومك بزيارة "معبد السماء، ذلك الصرح الدائري الضخم الذي كان مخصصًا للطقوس الإمبراطورية الخاصة بصلاة الحصاد. ستشاهد الحدائق المحيطة بالمعبد حيث يمارس السكان رياضة "تاي تشي Tai Chi" ويستمتعون بالألعاب الشعبية في جلسات جماعية تعكس جانبًا مهمًا من الحياة اليومية في بكين.

إعلان

بعد الزيارة، اتجه إلى "شارع تشيانمن وشارع داشيلان، وهما من أقدم شوارع التسوق في العاصمة، حيث تتداخل المحلات التقليدية مع المعالم القديمة في أجواء صينية أصيلة. ثم توجه إلى "منطقة الفنون 789" (798 Art District)، وهي مساحة ثقافية واسعة تضم أستوديوهات ومعارض حديثة داخل مبانٍ صناعية سابقة، مما يجعلها وجهة مهمة لمحبي الفنون المعاصرة.

وفي نهاية اليوم، انتقل إلى المطار لرحلتك الداخلية نحو تشانغجياجيه. وعند وصولك، ستتجه مباشرة إلى منطقة وولينغيوان لتسجيل الدخول في فندقك، والاستعداد لاكتشاف طبيعة الصين في أجمل صورها.

اليوم الخامس: جبال آفاتار في تشانغجياجيه

ابدأ يومك داخل "حديقة تشانغجياجيه الوطنية"، الشهيرة بتكويناتها الصخرية العمودية التي أصبحت مصدر إلهام لفيلم آفاتار، ثم ستصعد عبر "مصعد بايلونغ"، أحد أعلى المصاعد الخارجية في العالم، لتجد نفسك على منصة تطل على مجموعة جبال تبدو وكأنها معلقة في الهواء.

بعدها انتقل إلى منطقة "يوانجياجيه"، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالات فريدة على صخور ترتفع بشكل عمودي وسط سحب خفيفة تضفي على المكان طابعًا أسطوريًا. وعند وصولك إلى "جبل تيانزي" عبر التلفريك، ستشاهد مشاهد أكثر انفتاحًا تجمع بين الغابات الكثيفة والقمم الحادة. وفي نهاية اليوم، يمكنك الاسترخاء في القطار السياحي الذي يعبر الوادي ويمنحك جولة مريحة بين الطبيعة.

اليوم السادس: كهف التنين الأصفر والجسر الزجاجي

ابدأ اليوم بزيارة كهف التنين الأصفر، ذلك الكهف الضخم الذي يضم قاعات حجرية عالية وتشكيلات كلسية مذهلة. ستسير عبر ممرات مضاءة وتستقل قاربا صغيرا يعبر بك نهرا يمر بين تجاويف طبيعية عمرها ملايين السنين.

بعدها توجه إلى "غراند كانيون تشانغجياجيه" لاختبار تجربة السير على الجسر الزجاجي، الذي يمتد فوق وادٍ عميق ويعد من أشهر الجسور الزجاجية في العالم. ستشاهد طبيعة الوادي تحت قدميك مباشرة في تجربة تجمع بين الإثارة وروعة المشهد الطبيعي. وبعد الانتهاء، عد إلى فندقك للاستراحة.

اليوم السابع: بحيرة باوفنغ و"جبل تيانمن" ثم السفر إلى شنغهاي

ابدأ يومك بجولة لطيفة في بحيرة باوفنغ، حيث ستستمتع بجولة قارب يمر بين الجبال والتشكيلات الصخرية وسط أجواء طبيعية هادئة. وتمنحك البحيرة فرصة مثالية للتصوير والاستمتاع بمشهد الجبال المنعكسة على سطح الماء.

بعد الظهر، اتجه إلى "جبل تيانمن، حيث تصعد عبر أحد أطول التلفريكات في العالم، حيث ستزور بوابة السماء، وتخوض تجربة المشي على الممشى الزجاجي الملتصق بالصخور الشاهقة. وفي نهاية الجولة، تتجه إلى المطار للسفر إلى شنغهاي. وعند الوصول، تسجّل دخولك في الفندق استعدادا لبدء مرحلة جديدة من الرحلة.

اليوم الثامن: سحر شنغهاي بين الحداثة والتاريخ

ابدأ يومك بزيارة حديقة يويوان، إحدى أجمل الحدائق التقليدية في الصين، حيث تتوزع الأروقة والجسور والبرك في تصميم متقن يعكس فلسفة الانسجام الصيني، وبعدها توجه إلى الحي الفرنسي، ذلك الحي التاريخي الذي يجمع بين المباني الأوروبية القديمة، والمقاهي العصرية والشوارع المظللة بالأشجار.

بعد الظهر، اصعد إلى منصة المشاهدة في برج شنغهاي، ثاني أعلى برج في العالم، حيث يمكنك مشاهدة أفق المدينة من ارتفاع شاهق. ثم توجه إلى شارع نانجينغ، أحد أكثر شوارع التسوق نشاطا في الصين. وفي نهاية اليوم، استمتع بجولة ليلية على ضفاف نهر هوانغبو في منطقة "البوند" (The Bund)، حيث تنعكس إضاءات الأبراج الحديثة على سطح الماء في منظر ساحر.

اليوم التاسع: يوم كامل داخل ديزني لاند

خصص هذا اليوم لزيارة ديزني لاند شنغهاي، واحدة من أحدث مدن ديزني في العالم. ابدأ جولتك من شارع ميكي، حيث ستجد المحلات والمقاهي المصممة بطابع ديزني التقليدي. بعدها توجه إلى مناطق الألعاب الشهيرة مثل جزيرة المغامرة وخليج الكنز وعالم الغد.

إعلان

وعلى امتداد اليوم، ستتنقل بين الألعاب التفاعلية والعروض الحية والمسيرات الملونة. ولا تفوّت العرض الليلي الكبير أمام القلعة، حيث تمتزج الإضاءة والموسيقى والألعاب النارية في مشهد خيالي يختتم يومك بطريقة مبهرة.

اليوم العاشر: هانغتشو وجمال بحيرة الغرب

في هذا اليوم تنتقل إلى هانغتشو، تلك المدينة التي طالما تغنّى بها الشعراء الصينيون عبر القرون. تبدأ جولتك برحلة بحرية قصيرة داخل بحيرة الغرب، وهي موقع طبيعي مشهور في الصين، وتتوزع فيه الجسور الحجرية والحدائق والمعابد على أطراف البحيرة، في مشهد يجمع بين الطبيعة والعمارة.

بعد الزيارة، تنتقل إلى قرية شاي ميجياوو لتتعرف على زراعة شاي "لونغجين" الشهير، مع فرصة لتذوقه ومشاهدة مراحل تحضيره. وفي المساء تحضر عرض "انطباعات البحيرة"، وهو عرض مسرحي مائي يقام فوق سطح البحيرة في مشاهد ضوئية خلابة.

اليوم الـ11: مغامرات واستجمام في منتزه "أو إم جي"

خصص هذا اليوم للترفيه في منتزه "أو إم جي نبض القلب" (OMG Heartbeat Park)، ذلك المجمع الترفيهي الذي يجمع بين الألعاب المائية، التجارب الحماسية، والمناطق التفاعلية. يمكنك التنقل بين الألعاب عالية السرعة، أو الاسترخاء في المساحات الهادئة، أو الاستمتاع بالمطاعم والمقاهي المتوفرة في المكان. اليوم مفتوح للاستمتاع حسب رغبتك قبل العودة إلى الفندق مساءً.

اليوم الـ12: العودة إلى شنغهاي

في آخر أيام الرحلة، عد إلى شنغهاي لقضاء وقت حر مناسب للتسوق أو زيارة أي مواقع رغبت في رؤيتها سابقًا. يمكنك التجول في أطول شارع تسوق في العالم "شارع نانجينغ"، أو اذهب إلى منطقة "البوند" لالتقاط الصور الأخيرة، قبل أن تستعد لرحلة العودة.