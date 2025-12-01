هوكايدو اليابانية.. جنة لعشاق الطبيعة الساحرة والمغامرات

تعد جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان بمثابة جنة لعشاق الطبيعة والذوّاقة، والباحثين عن مغامرات مثيرة في أحضان الطبيعة.

وتشتهر جزيرة هوكايدو اليابانية بأجوائها الصيفية، التي لا تقل سحرا عن أجواء الشتاء، كما تتميز بمناظرها الطبيعية الخضراء اليانعة وهوائها الجبلي العليل ووفرة الأنشطة الخارجية فضلا عن المأكولات المحلية الفاخرة وتراثها الثقافي الغني.

سابورو قِبلة للذواقة

تعد سابورو عاصمة هوكايدو، وهي مدينة نابضة بالحياة، حيث يلتقي الابتكار في فنون الطهي بالتقاليد المحلية، وتشتهر سابورو بمأكولاتها البحرية الطازجة ومنتجات الألبان والمأكولات الطازجة من المزرعة إلى المائدة.

ولطالما عُرفت سابورو بكونها قِبلة للذواقة ومحبي تجارب الطعام، حيث تضم المدينة عددا لا يُحصى من المقاهي والمطاعم الأنيقة ومتاجر الرامن، التي تقدم طبق رامن ميسو المميز في سابورو، والذي يتميز بمرق غني وشهي وبمعكرونة سميكة، مما يجعله مثاليا لإعادة شحن الطاقة بعد يوم من الاستكشاف.

ويعد منتزه "شيروي كويبيتو" من أكثر معالم المدينة سحرا، وهو منتزه ترفيهي تديره شركة إيشيا، وأيضا مصنع لبسكويت الشوكولاتة البيضاء المحبوبة في هوكايدو. والمنتزه عبارة عن مصنع للحلويات بهندسة معمارية مستوحاة من الطراز الأوروبي، وحدائق خلابة ومعارض تفاعلية.

ويمكن للزوار مشاهدة عملية التصنيع من خلال نوافذ زجاجية، وتجربة ورش عمل عملية لصنع الكعك والتسوق لشراء حلويات حصرية متوفرة فقط في هوكايدو.

ومن أبرز معالم المدينة سوق سابورو بالجملة، حيث يمكن للمسافرين تذوق المأكولات البحرية الموسمية مثل السلطعون والإسكالوب وبيض السلمون.

كما تقدم المطاعم المحلية وجبة "جينغيسوكان"، وهو طبق لحم ضأن مشوي يُعدّ من الأطباق المحلية المميزة، بالإضافة إلى البارفيه والآيس كريم المصنوع من منتجات الحليب من هوكايدو، وهو مشهور في جميع أنحاء اليابان بطعمه.

مغامرات في نيسيكو

تشتهر منطقة نيسيكو عالميا بثلوجها الناعمة ومنتجعاتها العالمية للتزلج، كما أنها تقدم في الصيف تجارب مختلفة تكشف عن جانب مختلف تماما لهذه المدينة الجبلية. وتقع نيسيكو عند سفح جبل "يوتى" المعروف باسم "إيزو فوجي" لتشابهه مع جبل فوجي الشهير.

وخلال الأشهر الأكثر دفئا تتحول المنطقة إلى ساحة لعب لعشاق الأنشطة الخارجية.

كما نيسيكو توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الصيفية المثيرة لجميع الأعمار ومستويات المهارة، من التجديف في المياه البيضاء على نهر "شيريبتسو" إلى المشي لمسافات طويلة على المسارات الخلابة عبر الغابات الجبلية، وركوب الدراجات عبر الأراضي الزراعية المترامية الأطراف.

وتوفر منطقة نيسيكو أيضا فرصا لا حصر لها لإعادة التواصل مع الطبيعة، إذ سيجد عشاق الغولف أيضا ملاعب مصممة بشكل جميل ومحاطة بإطلالات جبلية بديعة.

وتعد المنتجات المحلية من أبرز معالم الصيف في نيسيكو، بحيث تعرض أسواق المزارعين الهليون الطازج والذرة والطماطم وغيرها، وتكون متاحة للتذوق في المطاعم المحلية أو المطاعم من المزرعة إلى المائدة.

وللعائلات والأزواج والمسافرين المنفردين، تعتبر نيسيكو وجهة مثالية للاسترخاء واستعادة النشاط، وتجربة روعة الطبيعة اليابانية.

بحيرة أكان

في أعماق شرق هوكايدو تعد بحيرة أكان ملاذا للطبيعة والتقاليد في آن واحد، إذ تُحيط بها الغابات الكثيفة والجبال البركانية، وتشتهر هذه البحيرة الهادئة بطحالب "الماريمو"، وهي نوع نادر من الطحالب الخضراء الكروية، التي تتكون طبيعيا في مياه البحيرة النقية.

ولا تعد "الماريمو" مجرد تحفة نباتية، بل تمثل أيضا رمزا ثقافيا للمنطقة، يُحتفل به سنويا في مهرجان ماريمو في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وإلى جانب جمالها الطبيعي، تعد بحيرة أكان أيضا بوابة ثقافية لتراث شعب الأينو الأصلي في اليابان.

وتعد قرية أينو كوتان القريبة من البحيرة موطنا لأحد أكثر مجتمعات الأينو حيوية في اليابان، ويمكن للزوار استكشاف الحرف التقليدية والاستمتاع بعروض الفولكلور، وحتى تعلم كلمات الأينو الأساسية من خلال المعارض وورش العمل التفاعلية، مما يمثل فرصة نادرة للتفاعل مع ثقافة حية للتاريخ الياباني المكتوب.

وبمقدور محبي رياضة المشي التوجه إلى مسارات مخصصة للمشي لمسافات طويلة حول جبلي أوكان وميكان، والتجديف عبر مياه البحيرة الهادئة، والاستحمام في ينابيع المياه الساخنة الطبيعية بإطلالات خلابة على ضفاف البحيرة.

كورنيش هيرافو

وللمسافرين الباحثين عن الخصوصية الفاخرة والتصميم الأنيق والجمال الطبيعي الأخّاذ، يقدّم كورنيش "هيرافو" إقامة لا مثيل لها في قلب منطقة نيسيكو في هوكايدو.

وعلى بعد خطوات من متاجر ومطاعم قرية هيرافو، وعلى بعد دقائق من المنحدرات، يجمع كورنيش هيرافو بسلاسة بين الهدوء الطبيعي والراحة العصرية، مما يجعله خيارا مثاليا لإقامة استثنائية في نيسيكو.