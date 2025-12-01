أربع ساعات في الدوحة.. كيف تبهر صديقا قادما من بالي؟

كانت القيلولة الصيفية تسير كما ينبغي: نعاس ومكيف يعزف في عز الصيف أنغام الشتاء، وستارة داكنة محكمة الإغلاق، إلى أن ارتجّ الهاتف بصوت إشعار واتساب. إنه الإندونيسي "مبين"، صديق من أيام الجامعة، محشور في ترانزيت لأربع ساعات في مطار الدوحة.

يسأل إن كانت هذه الساعات كافية لمغادرة المطار، وزيارة الدوحة، فأجبته إنها تكفي لتصنع الحب مع مدينة صممت كي تحب.

دقائق كنت بعدها في المطار، سألت مبين من أي إندونيسيا جاءنا، فقال إنه من بالي، وهنا زاد حماسي للجولة فإندونيسيا على خريطة أحلامي السياحية، ومنيت نفسي بأن مَن تقدم له الدوحة اليوم قد يقدّم لك بالي غدًا، لكنها إجابة ممهورة بكثير من التحدي: فمن ينام على موسيقى الموج والشلالات، ويستيقظ على الغابات ومدرجات الأرز، لن تدهشه المدن بسهولة. لكن من يدري؟ هذه الدوحة! مدينة تعرف كيف تُفاجئ الزائر وتحتفظ بعدها بنصيب من حنينه.

ثمة سبب آخر للتفاؤل فمن حسن حظ الدوحة أن مَن يزورونها يأتون ابتداء بشغف كامن، وما عليك سوى تحريك مكوناته لإثارة بواعثه.

لم يخذلني مبين فقد حدثني عن مشاهداته إبان كأس العالم للقطات من العاصمة القطرية حفظتها مخيلته ليوم مثل هذا.

قلت له فقط "اركب، وسوف آخذك إلى مكان لن تنساه". لم أخبره إلى أين، وتركت الحماس يطبخ بهدوء على نار الفضول.

كورنيش الدوحة

أول محطة هي كورنيش الدوحة بطاقة المدينة البريدية، والمكان الذي يُحيطك بملخصها أسرع من أي دليل. من هنا ترى كل شيء دفعة واحدة..

إنه الشاهد على حكاية نمو المدينة المتسارع، وحاضن أبراجها الواقفة أمامه بكل وقار تلوح لك بأنها في انتظارك.. لكن قبل ذلك كله ميناء الدوحة القديم الذي يتنفس حداثة على الطرف الآخر من الشاطئ.

على طرف ثالث، لن تخطئ عينك ملعب 974، إحدى بصمات مونديال قطر الذي حمل رسالته للعالم بألوان حاويات الشحن.

الرسالة هي ملعب مرن يمكن نقله كاملا أو جزئيا ومشاركة مكوناته، بدلا من تركها هدرا، ويلخص مفردات التكيّف والانفتاح والتواصل والبساطة، ورفض التزيين المتكلف. وقبل كل ذلك يقول لك "نحن نجرب أفكارا عملية جديدة".

ظهرت أول علامات القلق على وجه مبين، وهو يستفسر إن كانت الساعات الأربع كافية للوصول إلى أطراف المدينة، مع هذا الشرح المستفيض لمعاني ودلالات الأماكن، فقلت مبتسما "ميزة الدوحة أنها صغيرة بما يكفي لتراها كلها، وكبيرة بما يكفي لتُدهشك".

الكورنيش هنا ليس مجرد ممشى على البحر، بل بوابة أهل البلاد على العالم قديما، ومنشأ هوائهم وراحتهم عند تعبهم، وصبحهم يوم إجازتهم، فيه اقتنص أجدادهم رزقهم، وغنّى البحر لهم أغاني اللؤلؤ قبل أن تشتري المدينة مجوهراتها من المولات.

هو ملتقى أفراحهم وأيامهم الوطنية، وملاذهم من حر الصيف وملتقاهم في مساءات الشتاء.

سوق واقف

رائحة الكمون والهيل قاطعتنا معلنة أننا أمام سوق واقف، حيث تتراسل الحواس الخمس في حالة اجتماع طارئ، ألوان الأقمشة المطرزة، أصوات الباعة بلهجات عربية هندية "كأننا أمام شاشة ناشيونال جيوغرافيك"، قال مبين، فقلت "ربما، خاصة إن كانت الخلفية مئذنة مسجد الفنار الذي يُعرّف بالإسلام زوار المدينة، وكأنه يقول انظر إليّ، أنا جزء أصيل من الحكاية".

قربه متحف الفن الإسلامي في قلب البحر، هنا تتصالح الرمال مع الماء، وترفع الأبراج أعناقها بالتحية من نوافذه الواسعة، لوحة طبيعية تكمل لك لوحات التاريخ التي مررت بها عبر جنبات المتحف ثم تهمس في إذنك "الفن هنا لا يُعلَّق فقط على الجدران… بل يطل من النوافذ السخية".

حي مشيرب

على مقربة كنا على موعد مع مشيرب، حي ذكي محفور في ذاكرة أبناء الدوحة الأوائل. في عمقه وقفنا عند بيت بن جلمود، متحف يعرض لتجارة الرقيق والعبودية في الخليج، بكل تفاصيلها المؤلمة: تماثيل، وثائق، صور، وأصوات تحكي قصصاً لم تكن تُروى.

إنها الطريقة القطرية في مواجهة صفحة من التاريخ، ظل بعضهم يفضل أن يخبئه تحت السجاد الشرقي المزخرف.

إلى جانبه متحف بيت الشركة لا يُقدم فقط قصة النفط، بل قصة ناس عاشوا في ظله، وعملوا تحت شمسه، وشاركوا في بناء قطر الحديثة. إنه تذكير بأن الثروة لا تبدأ من البئر فقط، بل من الإنسان الذي حفرها.

مشيرب تعدك بكثير، لكن تلال الحي الثقافي في كتارا كانت تنادينا من بعيد مع طريق الكورنيش رفقة البحر الذي هيج، على ما يبدو، شوق مبين إلى مدينته "قطر تشبه منتجعا من فئة خمس نجوم منظم جدا، بالي تشبه بيت جدّتي، فوضوي، لكن فيه رائحة لمة العائلة".

لمة العائلة في قطر هي في سوق واقف، كل زاوية تحكي حكاية قديمة، كل ركن ينحني في انثناءات الأزقة، عفوية، ضيقة، لكنها صادقة والبحر يراقبها بصمت. حتى لو لم تشترِ منه شيئًا، ستخرج بابتسامة وصور كثيرة.

في سوق واقف تعيش الدوحة وهي تتعرف إلى تاريخها، وأما في وجهتنا القادمة فإن قطر تصافح العالم.

حي كتارا

إنها كتارا حيث التراث ليس حيا فقط، بل يستعرض نفائسه، يتباهى ويعلن عن انفتاحه على العالم بكل مساحاته الرحبة.

في كتارا العالم يجتمع في شارع واحد، هنا المطعم التركي يغازل برائحة الكباب الفلافل الفلسطيني، واللبناني في أعلى التلة يرشّه بحبّ الزعتر، والهندي يبتسم بالبهارات. وشكسبير ينام على رخام المسرح المفتوح، عيناه على البحر، وأنفه يعبق بالزعفران والمجبوس والخنفروش.

يضحك مبين ويقول: في بالي، الطبيعة تُدهشك.. هنا، كل الثقافات تتصارع من سيدهشك أولًا!

فجأة هبت ريح الصبا على صاحبي، فأنعشت وجهه المتعرق وبدا أن المكان تغيرت ملامحه وقسماته، ماذا تلاحظ؟ سألته فقال: الجو هنا انتقل فجأة من الصيف إلى الربيع، فقلت إنها دهشة الربيع القادم من جوف الأرض عبر أنابيب تكييف مبتكرة، في هذا الشارع الفريد من نوعه بتكييف في الهواء الطلق يضمن لزائره في عز الصيف دقائق من نسمات الربيع.

جزيرة اللؤلؤة

غير بعيد كنا على موعد مع اللؤلؤة جزيرة اصطناعية، خلع البحر على أبوابها البشت التقليدي وارتدى بدلته الرسمية. المباني تتلألأ كأنها مصفوفة من اللؤلؤ فعلًا، واليخوت مصطفّة بانتظام مدهش.

وفي نهاية الممشى، كانت المفاجأة التي تركتها لضيفي إنها التحفة المعمارية التي تُطل على المكان برشاقة سلطانية، وكأنها قطعة من إسطنبول انسلت بهدوء من كتاب التاريخ، واستقرت في قطر لتأسر القلوب.

مسجد حمد بن جاسم وإذا كنت تظن أن المساجد كلها تتشابه، فأنت لم ترَ بعد هذا المسجد حيث يلتقي المرمر الناعم بالرخام الفاخر، وتتراقص الزخارف الذهبية والنقوش اليدوية على الجدران، ثم تسلمك فجأة إلى نوافذ موزعة بعناية لتقدم لك نسخة من جمال الطبيعة والبيوت الفاخرة التي تحيط بالمكان.

كل زاوية فيه تقول لك "هنا الجمال لا يُصنع، بل يُنسج بإتقان".

رأيت مبين يرفع هاتفه لأول مرة في الجولة، يصوّر الجدران والزخارف واللوحات، كأنه يخشى أن يفوته مشهد من الجنة، حين يلتقي جمال الزخرفة الرصينة بجمال الطبيعة القادم عبر النوافذ السخية بالحياة.

مدينة لوسيل

في لوسيل المجاورة ترقد أحدث شقيقات الدوحة، وأحسنهن تصميما وتنظيما جلسنا على شاطئها نحتسي شاي الكرك، وأنا أراقبه وهو لا يتوقف عن التصوير. قلت له بخفة "أربع ساعات، ووقعت في الغرام".

كنا نسابق المغرب حين مررنا في رحلة العودة أمام متحف قطر الوطني بتصميمه الغريب المستوحى من زهرة الصحراء، يناديك في رحلة العودة نحو المطار، تذكر أن هنا مدينة تعرف أن الجمال يمكن أن يولد من الرمال، وأن الصحراء ليست فراغا بل فضاء للإبداع.

مدينة صغيرة بحجمها، كبيرة بتجربتها. تُبهرك في ساعات قليلة، وتتركك في حالة حنين طويلة.