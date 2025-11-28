قطر تكشف عن نجوم السياحة في نسختها الثالثة

في أمسية احتضنها فندق رافلز الدوحة، أعلنت قطر للسياحة الأربعاء عن أسماء الفائزين بالنسخة الثالثة من "جائزة قطر للسياحة"، وسط حضور ضم قيادات بارزة في القطاع من داخل الدولة وخارجها.

تهدف الجائزة إلى تكريم المساهمات المتميزة في قطاع السياحة، وتقدير الشركات والأفراد الذين يرفعون مستوى تجارب الزوار، ويعززون حضور قطر كوجهة عالمية رائدة تقوم على أعلى معايير التميز في الخدمة.

وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس قطر للسياحة، سعد بن علي الخرجي، أن هذه الجائزة أصبحت ثقافة متجذرة في القطاع وهدفا يسعى إليه الجميع، مشيرا إلى تلقي أكثر من 1160 طلب ترشيح هذا العام، وهو ما يعكس حجم الإقبال والاهتمام الذي توليه المؤسسات السياحية.

وأضاف الخرجي أنه "من خلال شراكتنا الإستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، نضمن أن يعيش كل زائر تجربة استثنائية تعكس أصالة ضيافتنا وعمق ثقافتنا".

قطر وجهة عالمية

في حين وصفت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، الجائزة بأنها رمز للطموح والابتكار، وأنها تسهم في ترسيخ مكانة قطر كواحدة من أكثر الوجهات الديناميكية عالميا متجاوزة مستويات ما قبل 2019.

ضمت نسخة هذا العام 7 فئات رئيسية شملت التميز في الخدمة، وتجارب تذوق الأطعمة، والمعالم والأنشطة المتميزة، والفعاليات الكبرى، والبصمة الرقمية، والسياحة الذكية والمستدامة، وقادة المجتمع، وقيّمت طلباتها لجنة تحكيم مكوّنة من 10 خبراء وقادة أعمال محليين ودوليين، من بينهم مسؤولان رفيعا المستوى من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، حيث جرى اعتماد آلية جديدة تمنح كل فئة لاثنين من الحكام يقيّمانها بشكل مستقل دون اطلاع أحدهما على تقييم الآخر تعزيزًا للشفافية والدقة.

قطر للسياحة تحتفل بتتويج الفائزين في النسخة الثالثة من جائزتها 🏆 والتي تهدف إلى تكريم أبرز المؤسسات والأفراد الذين قدّموا إسهامات متميزة في القطاع السياحي#مرسال_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/sMyTfZfrAm — مرسال قطر (@Marsalqatar) November 27, 2025

الفئة الأولى: التميز في الخدمة

• الفنادق المتميزة ضمن فئة 3 نجوم: فندق هامبتون باي هيلتون دوحة أولد تاون.

• الفنادق المتميزة ضمن فئة 4 نجوم: إمباسي سويتس من هيلتون الدوحة أولد تاون.

• الفنادق المتميزة ضمن فئة 5 نجوم: فندق رافلز الدوحة.

• التجربة الاستثنائية ضمن فئة المنتجعات الصحية: ذا سبا – ماندرين أورينتال الدوحة.

• التجربة الاستثنائية ضمن فئة المنتجعات: ذا سانت ريجيس – مرسى عربية.

• التجربة الاستثنائية ضمن فئة بيوت العطلات: نورث فيكيشن فيلا.

• المنشأة الفندقية الجديدة ذات التجربة المميزة: فندق روزوود الدوحة.

• جائزة "قلب الضيافة النابض": فارس موسى المير، اكتشف قطر.

• رئيس خدمة الضيوف الرائد لهذا العام: راندي سانتوس،فندق رافلز الدوحة.

• المرشد السياحي لهذا العام: ماريا شيمنفسكايا.

• الشركة الرائدة في إدارة الوجهات: اكتشف قطر.

الفئة الثانية: تجارب تذوق الأطعمة

• التجربة المتميزة ضمن فئة المطعم الفاخر: ليانغ.

• تجربة المطعم الاستثنائي: جبرة المينا.

• مطاعم الخدمات السريعة الرائدة: جريز كافيه.

• تجربة المقهى المتميّز: هارڤيست كافيه.

• التجربة المتميزة في فئة المأكولات القطرية: بيت الوالدة.

• التجربة المتميزة ضمن فئة المطعم الجديد: أثر كافيه.

فخورة في فريقي ✨مبروك الفوز بأربع جوائز في حفل جوائز قطر للسياحة 👏🏻 pic.twitter.com/ZQRD7C0v4R — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) November 27, 2025

الفئة الثالثة: المعالم والأنشطة المتميزة

• تجربة السياحة الثقافية المتميزة: متحف الفن الإسلامي.

• مغامرة سياحية لا تُنسى: اكتشف أسماك القرش الحوت في قطر.

• العلامة التجارية المحلية الرائدة: جيما بوتيك.

• تجربة مركز التسوّق الرائد: دوحة فستيڤال سيتي.

• تجربة المنتزه الترفيهي الرائد: حديقة مريال المائية.

• معالم الجذب المحلية الأيقونية: متحف قطر الوطني.

الفئة الرابعة: الفعاليات الكبرى

• أهم حدث ضمن فئة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لهذا العام: قمة الويب قطر.

• الحدث الثقافي المحلي الرائد: مهرجان كتارا للمحامل التقليدية -الحي الثقافي.

• الحدث الرياضي الرائد لهذا العام: سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية "للفورمولا 1" 2024

• القاعة المتميزة متعددة الاستخدامات: شيراتون جراند الدوحة.

الفئة الخامسة: البصمة الرقمية

• الحملة الترويجية المتميزة للوجهة: سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 2024.

• صانع المحتوى السياحي لهذا العام: " أي لوف قطر".

الفئة السادسة: السياحة الذكية والمستدامة

• جائزة الابتكار السياحي: متاحف قطر.

• مبادرة إمكانية الوصول لهذا العام: شاطئ الخليج الغربي.

• المنشأة السياحية الرائدة في الاستدامة: مشيرب قلب الدوحة.

• المنشأة الرائدة الصديقة للبيئة: فندق ذا ريتز كارلتون الدوحة.

الفئة السابعة – قادة المجتمع

• أفضل مدير فندق للعام: عمار صمد، المدير العام لمنتجع زلال الصحي.

• القائد الصاعد في قطاع السياحة: شيخة ناصر النصر.

• شخصية العام في مجال السياحة: السيد جاسم عبد العزيز الجاسم.

• الإنجاز مدى الحياة في قطاع السياحة: سعادة السيد أكبر الباكر.

متاحف قطر بالصدارة

وشهدت هذه النسخة إنجازا بارزا لمتاحف قطر في مشاركتها الأولى، حيث حصلت على 4 جوائز من بينها الابتكار السياحي وتجربة السياحة الثقافية عبر متحف الفن الإسلامي ومعالم الجذب الأيقونية لمتحف قطر الوطني، في حين أعرب الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، السيد محمد سعد الرميحي، عن فخره بهذه النتائج مؤكدا أن هذه التكريمات تعكس رؤية المؤسسة في جعل الثقافة محركا للتنمية الوطنية ومركزا عالميا للفنون.

إعلان

وشدد الرميحي على أن جودة التجارب المقدمة للزوار هي جوهر الرسالة التي تنتهجها متاحف قطر. كما تزامنت المشاركة مع احتفال المتاحف بمرور 20 عاما على تأسيسها، وإطلاق حملة “أمة التطور” التي تكرم المسيرة الثقافية للدولة على مدار 50 عاما.

وأكد الفائز بجائزة التجربة المتميزة ضمن فئة المطعم الجديد "أثر كافيه"، عجلان الكعبي للجزيرة نت، "أن أثر كان رؤية أو حلما سعينا كثيرا للوصول إلى مطعم يقدم نكهات عالمية بطابع قطر، ومن خلال موقع المطعم في قلب الدوحة في سوق واقف، يستحق التجربة، استطعنا الوصول للعالمية".

ومع إسدال الستار على النسخة الثالثة من جائزة قطر للسياحة، أكدت سياحة قطر أن المنافسة لم تكن بين أسماء أو مؤسسات فحسب، بل بين رؤى وتجارب تسعى جميعها لرفع سقف التميز في الضيافة والسفر. هذا التكريم، الذي جمع بين أصالة الثقافة القطرية وروح الابتكار المعاصر، يعكس التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في السياحة كقوة دافعة للتنمية، ويؤكد أن قطر ماضية بثبات نحو ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية، حيث يصبح كل إنجاز لبنة جديدة في بناء مستقبل أكثر إشراقا وابتكارا.