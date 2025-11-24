بايكال الروسية.. تعرف على أقدم وأعمق بحيرات العالم

تتميز بحيرة بايكال الروسية، الواقعة جنوب شرق سيبيريا، بمياهها الصافية ونظامها البيئي المميز، فهي أقدم وأعمق بحيرة في العالم، وتضم بايكال أنواعا من الحيوانات والنبات لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في العالم، وهو ما يجعل زيارة بايكال تجربة استثنائية للسائح.

وتُعد البحيرة من أهم مناطق الجذب السياحي في روسيا والعالم، وبفضل جمالها الطبيعي الاستثنائي هي مُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إذ تقول عنها منظمة اليونسكو إن قدم وعزلة بحيرة بايكال أتاحا تشكيل مجموعات حيوانية هي الأغنى على وجه الأرض.

وتعتبر أعمق بحيرة في العالم (يبلغ أقصى عمق لها 1642 مترا)، وأقدمها (يتراوح عمرها بين 25 و35 مليون سنة)، وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، حيث تحتوي على ما يقرب من 19% و20% من احتياطي المياه العذبة في العالم، وتُلقب بـ "أنقى بحيرة في العالم".

ينجذب السياح إليها بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة، وأنشطة الترفيه المتاحة على مدار العام (من الشاطئ في الأشهر الدافئة إلى التزلج على الجليد وركوب الزلاجات التي تجرها الكلاب في الشتاء)، والتراث الثقافي لشعوبها الأصلية.

والمنطقة غنية بالمناظر الطبيعية البديعة، إذ تُحيط بالبحيرة سلاسل جبلية ومنحدرات وغابات، وتتميز شواطئها بأماكن صخرية وشواطئ رملية.

الاسترخاء والرياضة

ويقصد الناس بحيرة بايكال للاسترخاء على الشاطئ والتقاط صور سيلفي، على خلفية كتل جليدية طافية ومتدليات ثلجية خلابة، كما تذهب فئة من الناس إلى المكان لممارسة المشي لمسافات طويلة، وركوب الرمث (التجديف النهري) على قوارب من نوع "كاتاماران"، وستمنحك متعة الشعور باندفاع الأدرينالين في جسمك.

تُعتبر بايكال وجهة سياحية على مدار السنة، لذا فإن اختيار الوقت المناسب لرحلتك يعتمد على اهتماماتك، فأهم الأنشطة الصيفية هي الاسترخاء على الشواطئ الرملية، وقطف التوت البري والرحلات بالقوارب، وصيد الأسماك، وكذلك زيارة جزيرة أولخون – أكبر جزيرة في بحيرة بايكال والتي تمتد على مسافة نحو 80 كيلومترًا.

وأما في فصل الشتاء، فأهم النشاطات التي يمكنك القيام بها في بايكال هي ركوب الزلاجات التي تجرها الكلاب، والمشي على جليد بحيرة (والذي قد يصل سمكه إلى 80 سنتيمترا)، وزيارة الكهوف الجليدية.

تجربة زائرة

تروي لودميلا ألخيموفا، وهي طبيبة تعيش في موسكو، أنه منذ بداية رحلتها إلى بحيرة بايكال، شعرت بالحماس والفرح، وتقول إن رؤية البحيرة من كثب حلم تحقق أخيرًا.

وفي حديث للجزيرة نت، تقول ألخيموفا إن البحيرة هي أجمل مكان في روسيا، وإن أول ما لفت انتباهها هو عظمة وهيبة المكان لدرجة أن الكلمات تعجز عن وصف هذه العظمة.

وتتابع المتحدثة نفسها "قضيت عدة أيام على ضفاف البحيرة، وكان كل يومٍ حافلا باكتشافات ومغامرات جديدة، بما في ذلك المشي على طول الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحيرة الصافية وجمال الطبيعة المحيطة".

وتضيف أنه في كل مرة كانت تقف فيها على الشاطئ وتطُل على امتداد البحيرة اللامتناهي، كانت تشعر بصغر نفسها وضعفها أمام المشهد المهيب.

وحسب حديث ألخيمونا فإن أكثر اللحظات التي لا تُنسى في بايكال كانت الغطس في مياه البحيرة الجليدية، والتي شكلت بالنسبة لها تحديا حقيقيا، لكنها قررت التغلب على الخوف وخوض التجربة، وتقول إن أهم ما استفدته من رحلتي إلى بايكال هو الشعور بالانسجام مع الطبيعة في ذلك المكان الفريد.

أفضل الأوقات

كل فصل يتيح أنشطة بعينها في منطقة بحيرة بايكال، فما بين شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول هو أفضل الأوقات للسباحة وصيد الأسماك وممارسة اليوغا والقيام برحلات بحرية باليخوت والسفن، والسفر على طول سكة حديد سيركوم-بايكال عبر أنفاقها العديدة.

ومن شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار هو الوقت المناسب لممارسة الأنشطة الشتوية مثل صيد الأسماك على الجليد، وركوب القوارب على الجليد، ومشاهدة الفقمات وغيرها من الأنواع المتوطنة، بالإضافة إلى التزلج على الجليد الطبيعي.

كيفية الوصول

بحيرة بايكال أشبه بجوهرة نقية في قلب جبالها: تحدها من الغرب سلسلتا جبال بريمورسكي وبايكال، ومن الجنوب سلسلة جبال خامار-دابان، ومن الشرق سلسلتا جبال أولان-بورغاس وبارغوزينسكي.

وإذا كنت ترغب بزيارة شواطئ البحيرة الجنوبية والغربية، وشواطئ مضيق مالوي مور، وجزيرة أولخون، فعليك السفر جوا إلى إيركوتسك حيث تضم المدينة مطارا ومحطة قطار.

وأما إذا كنت ترغب بزيارة الساحل الشرقي، وشبه جزيرة سفياتوي نوس، وخليج تشيفيركويسكي، وجزر أوشكاني، فعليك حجز تذكرة على الطائرة إلى أولان-أودي (جمهورية بورياتيا)، ومن هناك تنطلق إلى البحيرة سواء بالقطار أو القارب أو السفينة أو الحافلات.

الطقس في بايكال

تتمتع بحيرة بايكال بمناخ قاري معتدل، ويمتد موسم الصيف الحار من منتصف يوليو/تموز إلى منتصف سبتمبر/أيلول، حيث ترتفع درجة الحرارة في المياه الضحلة إلى ما بين 20 و22 درجة مئوية، وأما موسم الشتاء فيمتد من منتصف فبراير/شباط إلى نهاية مارس/آذار.

وخلال موسم الشتاء، يتصلب الجليد على بحيرة بايكال، مما يسمح بالسفر بالسيارة، أو الدراجة الثلجية، أو الزلاجات التي تجرها الكلاب، أو الزلاجات، أو حتى سيرا على الأقدام.

ويعرف مناخ منطقة سيبيريا عموما بأنه متقلب، حتى في الصيف، لذا كن مستعدا لظروف جوية مختلفة. فقد تحتاج، حسب الموسم، إلى كوب حراري به ماء ساخن، وترمس، وبوصلة.

خيارات الإقامة

تتوفر عدة خيارات للسكن لمن يريد زيارة بايكال وهي كالتالي:

بيوت الضيافة: ابتداء من 40 دولارا لليلة الواحدة، وقد ترتفع الأسعار حسب المرافق والموقع.

مراكز الترفيه: يبلغ متوسط سعر الليلة الواحدة قرابة 25 دولارا.

الفنادق: يبلغ متوسط سعر الليلة الواحدة نحو 35 دولارا.

الشقق: يبلغ متوسط سعر الليلة الواحدة 25 دولارا.

بيوت الشاطئ: خلال موسم الذروة (يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول)، قد يصل سعر الليلة الواحدة إلى 140 دولارا للغرفة المزدوجة.

معلومات إضافية

إذا كنت تفضل الحصول على عرض شامل لرحلات سياحية إلى بايكال، فيمكنك شراء رحلة تشمل الإقامة والوجبات والرحلات الاستكشافية، وتبدأ أسعار هذه الرحلات التي تستغرق 5 أيام من 1200 دولار للشخص الواحد.

هذا هو الجليد الفيروزي لبحيرة بايكال في سيبيريا، وهي أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم حيث يبلغ عمقها 1642 م وتضم أكبر حجم للمياه العذبة السطحية في العالم. pic.twitter.com/CJqSDSs03B — هيثموس (@SHE5WN6ON) May 16, 2019

وأما الرحلات الموسمية إلى البحيرة فتختلف أسعارها كثيرا حسب الموسم، لتصل إلى ذروتها في موسم الذروة وتنخفض إلى أدنى مستوياتها في موسم الركود (أكتوبر/تشرين الأول إلى يناير/كانون الثاني)، وتتراوح التكلفة بين 600 دولار للفرد في الأسبوع إلى 2500 دولار للرحلات الفاخرة في ذروة الموسم.

أسعار الوجبات

وتختلف أسعار الوجبات في فنادق بحيرة بايكال، ولكن في المتوسط قد تبلغ تكلفة وجبتي الغذاء والعشاء نحو 7 دولارات، في حين قد تبلغ تكلفة بوفيه الإفطار 5 دولارات، وتخضع الأسعار المذكورة لاختلاف الفندق ومستوى الخدمة وموقعه الجغرافي.

كما قد تكون الأسعار أعلى خلال موسم الذروة، وتبقى أسعار الوجبات أعلى في الفنادق منها في بيوت الضيافة.