هايلبرون لؤلؤة "وادي السيليكون" الألماني

تبدو هايلبرون، المدينة الألمانية الممتدة على ضفاف نهر نِكار في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي البلاد، للوهلة الأولى مجرد نقطة صغيرة على الخريطة، لكنها ستفاجئك بتوفير تجربة سفر هادئة ومريحة على نحو غير متوقع.

إنها مدينة تمنح الزائر ذلك المزيج اللطيف بين البساطة، والنظافة، والإيقاع البطيء الذي يبحث عنه المسافر بعيدا عن ضغط المدن الكبيرة.

بالنسبة للسائح العربي، تُعد محطة مثالية يمكن التوقف فيها بين مدينة شتوتغارت وهايدلبرغ، أو هي وجهة خفيفة بذاتها.

نهر نِكار

في هايلبرون التي تبعد نحو 170 كيلومترا عن الحدود الفرنسية النهر ليس عنصرا جماليا فقط، بل رئة المدينة ومجالها الحيوي.

المشي على ضفاف نِكار تجربة جميلة بقدر ما هي بسيطة، وإن كنت من محبي ركوب الدراجات فستجد مسارات مخصصة لذلك، وستستمتع خلال المشي أو قيادة الدراجة برؤية الجسور التي تربط الضفتين بشكل بديع.

النهر يعطي لهايلبرون شخصية ذات مذاق خاص، ويجعلها لمن زارها مدينة ذات جاذبية ربما تفوق مدنا ألمانية عديدة أكبر منها.

ذاكرة المدينة

بعد الحرب العالمية الثانية كانت هايلبرون من أكثر المدن الألمانية تضررا ودمارا، لكنها شهدت إعادة إعمار فريدة جعلتها تبدو كأنها مدينة اختارت التوازن: مبانٍ حديثة من دون صخب، ومساحات خضراء مدمجة داخل النسيج العمراني، ولمسات تاريخية قليلة لكنها موضوعة حيث ينبغي.

ذاكرة المدينة حاضرة، لكنها ليست عبئا على زائرها، كما ذكر لي أحد كبار السن الذي التقيته ذات يوم وأنا أتجول غير بعيد عن النهر.

قلب المدينة

وكما في كل المدن الألمانية، فإن وسط المدينة يعد درة التاج، في هايلبرون يبدو كأنه غرفة معيشة واسعة ومضاءة. عند "كاتدرائية كيليان" (Kilianskirche) تبدأ القصة بنكهة تاريخية واضحة، ثم تنساب حولك المقاهي الصغيرة والمتاجر المحلية الهادئة: لا ازدحام، لا موسيقى عالية، فقط حركة خفيفة تليق بمدينة صغيرة.

وأما الأسواق الأسبوعية فتضيف طابعا محليا حميما، وتطلعك على جانب من طريقة عيش أهل الجنوب الألماني من خلال التفاصيل الصغيرة.

وادي السيليكون

خلال العقد الأخير، صعد اسم هايلبرون فجأة بفضل نهضة تعليمية وتقنية جعلتها تُلقب بوادي السيليكون الألماني المصغّر.

ففي منطقة "بيدوسكامبوس" (Bildungscampus) أعاد الاستثمار الضخم من مؤسسة "ديتر شڤارتس" تشكيل قلب المدينة، فكانت النتيجة مجمعا للجامعات التقنية الحديثة يضم "تي يو إم كامبوس" (TUM Campus Heilbronn)، وجامعة هايلبرون، وجامعة بادن فورتمبيرغ الحكومية التعاونية هايلبرون "DHBW"، ومدرسة البرمجة 42.

المشاهد في تلك المنطقة تشبه حديقة عامرة: مبانٍ زجاجية وخشبية، وساحات واسعة، وأجواء شبابية هادئة. إنه وادي سيليكون بلا ضوضاء، بلا ازدحام، وبطابع ألماني منظم ومريح للنظر.

طابع معاصر

هذا النمو التقني لم يُفقد المدينة روحها، بل أضاف إليها شكلا جديدا من الحيوية. فالطلاب يملؤون الطرقات والمقاهي، والدراجات تتحرك بسلاسة بين المسارات، والتصميم العمراني الحديث يعطي انطباعا بأن المدينة تتقدم بخطوات ثابتة من دون أن تتجاوز حجمها.

روح هايلبرون اليوم هي هذا المزج بين الراحة والتطور، بين نبرة المدن الصغيرة وملامح المستقبل.

المدينة أيضا تتميز بمطبخها المحلي الذي يعد جزءا من تجربة الجنوب الألماني ببساطة أطباقه وكذلك بالمخابز التقليدية.

وجبة الإفطار هنا يمكن أن تكون تجربة قائمة بذاتها؛ فالأسعار أقل من معظم المدن الكبرى، والأجواء هادئة تناسب الباحثين عن طعام محلي شهي.

سهولة الوصول

الوصول إلى هايلبرون سهل جدا بفضل موقعها القريب من شتوتغارت. أقرب مطار هو مطار شتوتغارت الدولي، ومنه تصل إلى المدينة بالقطار خلال نحو 50 دقيقة.

وأما من فرانكفورت، عاصمة المال والأعمال في ألمانيا، فالرحلة تستغرق أقل من ساعتين بالقطارات السريعة.

داخل المدينة، المشي يكفي لاكتشاف معظم الأماكن، والباقي يمكن الوصول إليه بوسائل النقل العام وذلك يجعل الزيارة سهلة وقليلة التكلفة.

السائح العربي

ما يجعل هايلبرون مناسبة للسائح العربي هو توازنها المثالي. مدينة آمنة، هادئة، وأسعارها معقولة، وفيها طبيعة جميلة واقتصاد متطور ووجود تعليمي يُعطيها لمسة حداثة فريدة.

وتكتسب المدينة أهمية لدى أولئك الذين يبحثون عن الوجهات غير المعتادة، خصوصا إذا سبق لهم زيارة الوجهات الأكثر شهرة مثل ميونخ وبرلين وهامبورغ وكولن ويريدون اكتشاف وجهات جديدة.

وفي الختام، فإن هايلبرون باختصار هي مدينة نهضت من تاريخ صعب، ونجحت في خلق حاضر هادئ، وتواصل صنع مستقبلها في هدوء، وتدعوك لأن تراها كما هي: جميلة، وبسيطة، ومتقدمة بطريقة تشبه شخصية نكار، ذلك النهر الذي ينساب وسطها.