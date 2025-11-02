يشهد العالم تغيّرات متسارعة في اتجاهات السفر، وتبرز ظاهرة السياحة الحلال كواحدة من أسرع القطاعات نموا، ضمن ما يُعرف بالسياحة الذكية التي تلبي احتياجات المسافرين من حيث البيئة والقيم والراحة.

ويكتسب هذا الفرع من السياحة أهمية متزايدة في وجهات مثل مدينة أنطاليا التركية التي استضافت مؤخرا الدورة السابعة لمعرض أنطاليا الدولي للسياحة خلال الفترة من 22-24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث تتاح أمام العديد من الشركات والمنصات فرص لتقديم حلول مبتكرة لهذه الشريحة من السوق.

وبحسب تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2024/2025 بلغ إنفاق المستهلكين على السفر المناسب لمتطلبات الأسر المسلمة 216.9 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 384.1 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويمكن اختزال أهمية السياحة الحلال في 3 محاور رئيسية هي:

طلب متزايد: مع تزايد عدد المسافرين المسلمين حول العالم، ينمو البحث عن تجارب سياحية ترعى القيم الدينية والخصوصية الأسرية.

تجربة مخصصة ومريحة: تشمل اختيار فنادق ومنتجعات تقدم طعاما حلالا، مناطق مخصصة للنساء أو للعائلات لا سيما في المسابح أو الشواطئ أو في مراكز العافية (سبا)، عدم تقديم الكحول، وجود مرافق للصلاة، ما يوفر راحة ذهنية وقيمة مضافة.

منافسة وتميز الوجهة: الوجهات التي تتبنى مفهوم السياحة الحلال تفتح أسواقا جديدة وتُعزّز تنافسيتها في السياحة العالمية، لا مجرد الاعتماد على السياحة التقليدية.

وتحول سوق السياحة الحلال خلال السنوات الأخيرة من قطاع متخصّص إلى عنصر مركزي في صناعة السفر العالمية. ففي عام 2024 وصلت أعداد المسافرين المسلمين الدوليين إلى نحو 176 مليون مسافر مع تقديرات بوصولها إلى 245 مليون مسافر بحلول 2030.

حلال بوكينغ

ومن بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال، تبرز منصة حلال بوكينغ التي تأسست عام 2014 على يد مجموعة من رواد الأعمال المسلمين، الذين جمعهم طموح مشترك لإنشاء منصة عالمية عبر الإنترنت تُسهّل على المسافرين المهتمين بالسفر الحلال حجز إقامتهم بكل راحة وسلاسة.

ويمكن تعريف حلال بوكينغ، بأنها تطبيق ومحرك حجز فنادق يركّز على تصفية الفنادق بحسب معايير المسلم (وجبات حلال، عدم تقديم كحول إذا رغبت، غرف مع بوصلة قِبلة، تسهيلات صلاة، مناطق مخصصة للنساء فقط).

وتضم المنصة أكثر من 500 ألف فندق في أكثر من 65 دولة، وتوفر فلترات متخصصة مثل "مسبح خاص للنساء" أو "منطقة خالية من الكحول" أو "طعام حلال فقط"، تساعد المستخدم في العثور على الإقامة المثالية.

وبحسب أوفوك سيتشجين، الرئيس التنفيذي للتسويق في المنصة فإنه مع التنوع الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في تركيا، لا سيما في الخيارات الفندقية، بات العديد من المستخدمين المسلمين يبحثون عن فنادق محمية بالكامل أو جزئيا، خصوصا بعد تزايد الطلب على الإقامات الخاصة والمناطق الأكثر هدوءا.

وأضاف "نلاحظ أن الفنادق ذات الحماية الجزئية أو الكاملة تشهد اهتماما متزايدا، وغالبا ما تكون أسعارها أقل نسبيا ضمن التصنيف والمرشحات التي توفرها المنصة، خاصة في المدن الكبرى مثل أنطاليا".

ومن أبرز الفنادق التي توفر هذه الخدمات في أنطاليا، وتحديدا في مدينة آلانيا الساحلية، منتجعا "آدينيا" و"ووم" اللذان يعدان خيارا مشهورا للعائلات المسلمة، مع مفاهيم "هوليداي حلال" واضحة، مثل توفير مسبح خاص للنساء، وآخر للرجال، ومسبح للعائلات، مع نظام شامل (all inclusive) يراعي مبادئ الحلال، وصولا إلى أنشطة اليوم والليل التي تنظم بطريقة مناسبة.

وسجل موقع وتطبيق حلال بوكينغ، رقما قياسيا في يوليو/تموز الماضي، حيث بلغ إجمالي المبيعات الشهرية 12.6 مليون دولار، كما شهدت الشركة نموا سريعا في مختلف الأسواق الرئيسية، مع زيادة تجاوزت 30% في عدد الحجوزات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأنهت المنصة الربع الثالث من عام 2025 بأداء قوي، محققة مبيعات قياسية بلغت 28.8 مليون دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بنمو سنوي قدره 25%.

وتحظى "حلال بوكينغ" بعضوية أكثر من 1.9 مليون عضو في نادي الولاء من أكثر من 110 دول، وأكثر من 3 آلاف شريك من وكالات السفر يقدّمون خدمة متميزة للمسافرين المهتمين بالسفر الحلال حول العالم.

يبدو أن سوق السياحة الحلال سيكون له مستقبل واعد ومربح للغاية، ويتجاوز مجرد السفر الديني ليشمل جميع أشكال السياحة (ترفيه، ثقافة، رفاهية، واستكشاف طبيعة)، والدول التي ستنجح في تطوير بنية تحتية متكاملة؛ خدمات رقمية، وفنادق ومنتجعات حلال عالية الجودة ستجذب أكبر عدد من السياح المسلمين، وستحقق نموا اقتصاديا مستداما.