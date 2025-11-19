موسكو- تتميز مدينة سوتشي الروسية الواقعة على ساحل البحر الأسود بطبيعة خلابة ونباتات نادرة ومناخ ممتاز، ولديها كل ما تحتاجه للاسترخاء وتجديد النشاط طول العام.

وتعتبر المدينة المنتجع السياحي الروسي الأشهر، وواحدة من أكثر مدن روسيا إثارة للاهتمام، نظرا لخصائصها الطبيعية والمناخية الفريدة، وتاريخها العريق، وثقافتها المعاصرة.

وتمتد سوتشي على طول الساحل لمسافة 148 كيلومترا، لتحتل المركز الثاني كأطول مدينة في العالم بعد مدينة مكسيكو، عاصمة المكسيك، التي يبلغ طولها 200 كيلومتر.

وهي أقصى مدينة روسية جنوبا وأقصى مدينة شبه استوائية شمالا، ويقع فيها المقر الصيفي للرئيس الروسي.

مفارقات المناخ

قبل 200 عام فقط، كانت المدينة مَنفى للمجرمين بسبب مناخها القاسي ومستنقعاتها الشاسعة وانتشار بعوض الملاريا، لكن بفضل التدابير التي اتخذت، بما في ذلك تجفيف المستنقعات وزراعة أشجار الدلب والأوكالبتوس، تم القضاء على هذا المرض في أوائل القرن الـ20، وهي المنطقة الروسية الوحيدة التي تنمو فيها أشجار النخيل والمدلار والتين والفيجوا.

وإضافة إلى أنها عاصمة الشاي الروسي، استحقت سوتشي لقب الريفيرا الروسية، ليس لأنها واحدة من أعرق المنتجعات السياحية في البلاد، بل لكونها تقع أيضا على نفس خط عرض نيس وكان ومونتي كارلو.

حقائق شيقة

استوطنها البشر لأول مرة منذ حوالي 100 ألف عام.

يقع أشهر موقع أثري بشري فيها على ارتفاع 120 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويعود تاريخه إلى العصر الحجري القديم السفلي.

تأسست عام 1838 وكانت تُعرف باسم "حصن الإسكندرية"، ولم تكتسب اسمها الحالي إلا في عام 1898.

أطلق الإغريق القدماء على البحر الأسود اسم "بحر الهمج" نسبة إلى قبيلة هينيوتشي التي سكنت هذه المنطقة، وكانت سمتهم المميزة هي أكل لحوم البشر، وكانوا يأكلون أي زائر يصادفونه هناك، لكن هذا بالتأكيد أصبح من الماضي البعيد.

شهدت المدينة في عام 2014 إجراء أغلى دورة ألعاب أولمبية في التاريخ حيث أُنفق أكثر من 50 مليار دولار على التحضير لها.

خلال موسم السياحة الصيفي، يتضاعف عدد سكان المدينة 7 أضعاف ليصل إلى 2.5 مليون نسمة.

الخدمات وأوقات الزيارة

تضاهي هذه المدينة الروسية من حيث الخدمة الكثير من الوجهات الأوروبية، ويمكن لجميع الأعمار قضاء عطلة رائعة هنا، سواء كنت تخطط لعطلة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء، فلن تشعر بالملل بالتأكيد.

ويمكنك قضاء عطلتك في سوتشي ليس فقط في أشهر الصيف، بل أيضا في أكتوبر/تشرين الأول.

بالطبع، يبقى شهرا يوليو/تموز وأغسطس/آب الأكثر حرارة، وهما الشهران اللذان يشهدان أكبر تدفق للسياح، ونتيجة لذلك، يخلق الطلب عرضا، مما يعني أن أسعار الإيجار خلال هذه الفترة أعلى من الأشهر الأخرى.

أماكن لا بد من زيارتها

الحديقة الأولمبية

بعد دورة الألعاب الأولمبية لعام 2014 أصبحت الحديقة الأولمبية رمزا لسوتشي، وعلى مساحة 200 هكتار من الأراضي ستجد ملعب فيشت الأولمبي و5 حلبات للتزلج على الجليد، وحلبة سباق فورمولا.

وتضم الحديقة قبة سيريوس السماوية ومتاحف رياضية وعروضا مبهرة في متحفي نيكولا تيسلا وليوناردو دا فينشي، بالإضافة إلى متحف للسيارات.

وتضاء جميع مباني الحديقة بشكل جميل ليلا، مما يجعل التنزه المسائي تجربة بصرية ممتعة حقا. يمكنك استكشاف الحديقة سيرا على الأقدام، أو بالدراجة، أو بالسكوتر، وهي متاحة للإيجار.

نوافير الغناء

من أبرز معالم الحديقة "نافورة الغناء" و"مرجل الشعلة الأولمبية"، وتنطلق نفاثاتها الـ264 إلى ارتفاعات تتراوح بين 30 و70 مترا! تُضاء النافورة وترقص على أنغام موسيقى ملحنين أسطوريين (تشايكوفسكي، خاتشاتوريان، شوستاكوفيتش، وغيرهم)، بالإضافة إلى موسيقى تصويرية لأفلام شهيرة، وموسيقى إسبانية حماسية، ورقصات فالس فيينا، وأشهر أغاني البوب ​​العالمية والروسية.

وتستغرق الرحلة من مدخل الحديقة إلى النافورة حوالي نصف ساعة.

حديقة سوتشي الترفيهية

تُعد هذه الحديقة جزءا مستقلا من الحديقة الأولمبية، وهي وجهة سياحية مميزة. يتوافد إليها يوميا الآباء والأمهات مع أطفالهم وعشاق الرياضات الخطرة.

حديقة الثقافات الجنوبية

تضم نباتات قيّمة من اليابان وأفريقيا وأميركا والصين. كما تضم ​​مئات النباتات الغريبة والاستوائية.

ويتجول الزوار بين أشجار أرز الهيمالايا، والكاميليا اليابانية، والقيقب النخيلي، ونباتات الدفلى، والصنوبر. إنها متعة حقيقية للعينين والجهاز التنفسي، وهي مكان مثالي لنزهات عائلية ممتعة.

سكاي بارك سوتشي

يقصد سكاي بارك كل من يبحث عن المغامرة والإثارة والتشويق. استلهم مصمموه من منشأة أيه جيه هاكيت في نيوزيلندا، حيث بنى أول سكاي بارك مبتكر في روسيا قائم على الجاذبية في وادي أخشتير الخلاب.

منتزه سوتشي الوطني

يضم المنتزه أنواعا نباتية وحيوانية مسجلة في الكتاب الأحمر لروسيا، منها 48 نوعا نباتيا وحوالي 50 نوعا حيوانيا. أثناء تجولك في أرجاء المنتزه الذي يمتد كيلومترات، يمكنك مشاهدة أطلال مزارع عمرها قرون، وهياكل تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وأكثر من 60 معلما طبيعيا

وتوجد في المنتزه الوطني معالم جذب شهيرة مثل جبل أخون، وشلالات أغورسكي، وكهوف فورونتسوف، و33 شلالا، وصخور النسر، وشلال بوليكار وغيرها.

ريفيرا بارك

هي مدينة الملاهي الرئيسية في سوتشي. إذا كنت تقضي عطلتك في وسط سوتشي، فلن تحتاج لمغادرة المدينة لزيارة ريفيرا: فهي تقع بجوار الشاطئ الذي يحمل الاسم نفسه، على بُعد نصف ساعة سيرا على الأقدام من الميناء البحري.

حديقة بريمورسكي

تعتبر الحديثة وجهة سياحية لا غنى عنها لكل سائح يزور وسط سوتشي، وتمتد هذه الجادة، المغمورة بالخضرة الاستوائية، من الميناء البحري إلى المسرح الشتوي.

ومن هنا، تنزل السلالم إلى الشاطئ المركزي. تُعرف حديقة بريمورسكي أيضا باسم جادة سوتشي التاريخية، حيث يضم مسارها المخصص للمشاة 35 موقعا للتراث الثقافي.

أثناء تجولك ستشاهد منحوتات وآثارا وأعمالا معمارية قيّمة. تنتشر المقاعد المطلة على البحر على طول الطريق، مما يوفر إطلالة ساحرة. تُعد حديقة بريمورسكي، أو جادة سوتشي التاريخية، خيارا رائعا لنزهة رومانسية وثقافية.

حديقة سوتشي النباتية

زيارة الحديقة النباتية وجهة لا غنى عنها لجميع زوار سوتشي. تزخر الحديقة بمجموعة من 1800 نوع وشكل من النباتات المحلية والأجنبية، موزعة على مساحة 46 هكتارا.

إلى جانب النباتات، تُعد الحديقة موطنا للنعام والطاووس والببغاوات والبجع والسناجب وحيوان النُّوتْريا.

مسرح الشتاء

يُقدّم مسرح الشتاء عروضا مسرحية وغنائية، ومسرحيات موسيقية.

أماكن الإقامة

في سوتشي الإقامة سهلة ويمكنك اختيار فندق أو نُزُل أو كوخ خاص على البحر، أو حتى شقة أو غرفة قرب البحر. كل هذا يتوقف على تفضيلاتك وميزانيتك.

الأسعار

تختلف أسعار العطلات في سوتشي باختلاف الموسم ونوع الإقامة والخدمات.

وتتراوح تكلفة إجازة فندقية لمدة أسبوع مع وجبات الطعام بين 350 إلى 1000 دولار.

في حين يبلغ متوسط ​​سعر جولة سياحية لمدة أسبوع خلال موسم الذروة حوالي 650 دولار.

تتراوح تكلفة الشقق أو الغرف بدون وجبات الطعام بين 25 إلى 50 دولار لليلة الواحدة.

قواعد الدخول

يُفضل مراجعة السفارة أو القنصلية الروسية في بلدك لمعرفة ما إذا كنت تحتاج إلى تأشيرة لدخول البلاد أم لا.

السفر بالطيران إلى سوتشي يمكن أن يكون مباشرا في حال توفر رحلات مباشرة من بلدك، أو عبر الوصول إلى موسكو، ومنها إلى سوتشي في رحلة تستغرق أقل من 4 ساعات.