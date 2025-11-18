موزمبيق تراهن على السياحة الفاخرة عبر شركة جنوب أفريقية

أعلنت السلطات في موزمبيق عن اتفاق مع مجموعة "سينغيتا" الجنوب أفريقية، المتخصصة في السياحة الفاخرة ورحلات السفر، لاستثمار أكثر من 100 مليون دولار في مشاريع سياحية على جزيرة سانتا كارولينا والجزيرة المجاورة في أرخبيل بازاروتو، في المحيط الهندي.

وظلت جزيرة سانتا كارولينا، التي اشتهرت عالميا بعد أن استضافت برنامج تلفزيون الواقع "سرفايفر"، لعقود مهملة، إذ لم تستثمر السلطات في مقوماتها الطبيعية من شواطئ بيضاء ومياه فيروزية.

وقد تحول الفندق الوحيد على الجزيرة إلى أطلال، مما جعلها مثلا للفرص الضائعة في قطاع السياحة.

لكن هذا الواقع يبدو في طريقه للتغيير، إذ تخطط "سينغيتا" لاستثمار نحو 60 مليون دولار في بناء منتجع فاخر بطاقة استيعابية تصل 60 سريرا، إلى جانب 42 مليون دولار أخرى لتطوير مشاريع سياحية في أرخبيل بازاروتو القريب.

السياحة في مواجهة التحديات الأمنية

تقع المشاريع الجديدة على مسافة بعيدة من شمال شرق موزمبيق، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

ويرى مراقبون أن هذا البعد الجغرافي قد يحمي الاستثمارات من تداعيات العنف الذي يضرب تلك المناطق.

وتزامن الإعلان مع سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة، من بينها منح تأشيرات إقامة لعشر سنوات للمستثمرين الذين يضخون 5 ملايين دولار أو أكثر، إضافة إلى تسهيلات في تصاريح السفر.

ويرى محللون أن حكومة مابوتو تراهن على السياحة الفاخرة لتغيير صورة البلاد بعد الاضطرابات التي عقبت الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي، في محاولة لتقديم وجه اقتصادي أكثر استقرارا وجاذبية أمام المستثمرين والزوار.