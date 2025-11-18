ضيافة عالمية في كأس العرب بقطر تعيد تعريف تجربة الجماهير

الدوحة- من جديد، تستعد قطر لرفع سقف توقعات الجماهير في كأس العرب "FIFA قطر 2025″، عبر برنامج ضيافة متكامل يعكس خبراتها المتراكمة في إدارة كبرى البطولات العالمية، ويبرز بصمتها الثقافية المميزة في عالم الضيافة الرياضية.

فالبرنامج الرسمي للضيافة الذي يجمع بين الفخامة والتنظيم المتقن يحول حضور المباريات من تجربة رياضية تقليدية إلى رحلة متكاملة من الراحة والرفاهية والتواصل الثقافي.

ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من الخيارات التي تناسب مختلف شرائح الجماهير، من الأجنحة الخاصة فائقة الفخامة إلى المساحات المجتمعية الراقية داخل الملاعب، وكلها تتضمن تذاكر المباراة وخدمات الطعام والشراب والمزايا المميزة.

وتستند هذه التجربة إلى استلهام قطر من سمعتها الإقليمية في حسن الاستقبال، حيث تجمع الباقات بين الراحة المكانية، والرؤية الممتازة للملعب، وقوائم المأكولات التي تتجاوز مفهوم "الضيافة الرياضية" التقليدية لتقدم تجربة مطاعم داخل ملعب رياضي.

6 ملاعب فخمة 🏟️ ستستضيف كأس العرب 2025 شهر ديسمبر القادم في قطر 🇶🇦: • 🏟️ استاد لوسيل (88 الف)

• 🏟️ استاد البيت (68 الف)

• 🏟️ استاد خليفة (45 الف)

• 🏟️ استاد بن علي (45 الف)

• 🏟️ استاد التعليمية (44 الف)

• 🏟️ استاد 974 (44 الف) pic.twitter.com/0FQzDYPOYR — كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) November 16, 2025

تجربة متكاملة بلا عناء

ويلمس الضيوف منذ لحظة دخولهم الملعب التنظيم السلس ووضوح المسارات وخدمات الدعم الفوري. وتوفر باقات الضيافة مناطق استقبال مخصصة، وخدمات موجهة لكبار الشخصيات والعائلات والوفود الرسمية، مما يعزز الشعور بانسيابية الحركة وغياب التوتر داخل محيط المباراة.

ولأن الضيافة العربية روح المكان، يدمج البرنامج مظاهر التراث القطري بطريقة عصرية: القهوة العربية عند الوصول، تفاصيل معمارية مستوحاة من الثقافة المحلية، وأجواء تعكس مزيجا بين الهوية الأصيلة واللمسة الحديثة التي باتت جزءا من شخصية الفعاليات الكبرى في قطر. كما تُعد هذه التجربة فرصة لتعريف الجماهير بهوية البلد وثقافته.

إعلان

وتعتمد المنظومة على حلول رقمية تشمل التذاكر الإلكترونية، مسارات دخول سريعة، وتقنيات تفاعلية توفر للمشجع معلومات حول تنقله داخل الملعب. وفي الكواليس، تعمل أنظمة ذكية لإدارة الحشود وتوزيع الخدمات، بما يضمن تجربة سلسة دون انقطاع، وتشرف على تشغيل هذا القطاع الفاخر خلال البطولة شركة "بيوند هوسبيتاليتي" بعد أن رسخت حضورها في إدارة ضيافة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتعكس هذه المنظومة امتدادا للنجاح اللوجيستي الذي حققته قطر في كأس العالم 2022، حيث تعمل فرق متخصصة ذات خبرة دولية لضمان تقديم خدمة تليق بحدث رياضي كبير، مدعومة بمعايير صارمة في الأمن والسلامة وإدارة الفعاليات.

درجات الضيافة

تعد "الأجنحة الخاصة" (Private Suite) الخيار الأكثر حصرية، مع مساحات خاصة بإطلالات مباشرة على أرضية الملعب، وخدمة طعام راقية، وتعد هذه الأجنحة مثالية لاجتماعات الأعمال، أو للاحتفال مع الضيوف، مع خدمة تمتد قبل المباراة وخلالها وبعدها.

ويوفر "الجناح المشترك" (Shared Suite) تجربة أكثر تفاعلا، تجمع بين أجواء اجتماعية مريحة وتقديم مأكولات مستوحاة من أطباق الشوارع المحلية والعالمية، مع خدمة مشروبات متميزة، ومقاعد ملاصقة للجناح تمنح الجمهور رؤية مثالية.

ويعد "اللاونج" (The Lounge) هو خيار ضيافة يجمع بين الحداثة والأسعار المتاحة، مع قائمة طعام عصرية، وأجواء اجتماعية تتيح للمشجعين التفاعل والاستمتاع قبل انطلاق المباريات.

🟣🎥 تقرير خاص | قطر في تنظيمها للأحداث الرياضية الكبرى أكدت كل مرة أنها تصنع إرثا دائما ببصمة تختص بها وحدها

🎙️ تقرير | حمد نواف pic.twitter.com/zcPLtcHGv6 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 15, 2025

الأثر السياحي

وتقول الخبيرة السياحية الشيخة غادة آل ثاني إن استضافة قطر لكأس العرب للمرة الثانية ستعزز مكانة الدوحة كعاصمة للسياحة العربية، وتنعكس مباشرة على حركة السياحة الإقليمية، خاصة من دول الخليج وشمال أفريقيا، بفضل جاهزية البنية التحتية والخدمات السياحية المتكاملة.

وأضافت أن البطولة تسهم في تنويع المنتجات السياحية خارج نطاق الأحداث العالمية الكبرى، إذ تستقطب شرائح جديدة من الزوار العرب وتدعم سياحة الفعاليات والمهرجانات العائلية.

وتوقعت آل ثاني ارتفاع نسب الإشغال الفندقي إلى أكثر من 80% خلال فترة البطولة، مع زيادة ملموسة في الإنفاق على الترفيه والمطاعم والتسوق، خصوصا مع تزامن الحدث مع اليوم الوطني.

وأشارت إلى أن الفعاليات المصاحبة في مناطق المشجعين والأسواق الشعبية ستثري تجربة الزوار وتُطيل مدة إقامتهم في قطر، لما توفره من أجواء ترفيهية وثقافية متنوعة.

وختمت بالقول إن الأثر الأهم يتمثل في بناء إرث سياحي مستدام، عبر استثمار البطولة في الترويج طويل الأمد لصورة قطر كوجهة تجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة في تجربة واحدة متكاملة.

الأثر الاقتصادي

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور إن استضافة قطر لبطولة كأس العرب 2025 تمثل محطة جديدة في مسارها السياحي الاقتصادي، فمن المتوقع أن تحدث البطولة حراكا اقتصاديا مباشرا في عدد من القطاعات الحيوية مثل الضيافة، والنقل، والتجزئة، والإعلام، والخدمات اللوجيستية.

إعلان

وأضاف أن استقبال آلاف الزوار والمشاركين من مختلف الدول العربية يخلق طلبا فوريا على الفنادق والمطاعم وشركات النقل ومراكز التسوق، ويحفز الإنفاق المحلي ويرفع معدلات التشغيل المؤقتة، خصوصا في قطاعات الخدمات والسياحة الداخلية، كما ستسهم البطولة في زيادة دوران رأس المال داخل السوق المحلي وتنشيط الدورة الاقتصادية من خلال الطلب المتزايد على السلع والخدمات.

وأضاف الهور، أما على المدى المتوسط، فإن الأثر يمتد إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عبر تنشيط الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات المساندة، إضافة إلى الأثر النفسي والثقافي الذي يعزز الثقة بالسوق القطري كبيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين.

واختتم الهور حديثه بالتحدث عن الناحية الإستراتيجية قائلا: يسهم تنظيم كأس العرب 2025 في ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية والاقتصادية، ويعزز من صورتها الدولية بوصفها دولة تجمع بين الكفاءة التنظيمية والقدرة على استثمار الرياضة كأداة دبلوماسية واقتصادية ناعمة. كما أن تراكم الخبرات التنظيمية منذ نسخة كأس العرب 2021 حتى الآن يمنح قطر قدرة متزايدة على تعظيم الأثر الاقتصادي طويل الأمد من خلال استثمار هذه الأحداث في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدوحة على خارطة السياحة والاستثمار العالمية.

فرصة للاستمتاع

وفي فرصة للاستمتاع بالأجواء الرياضية المشوقة للبطولة بينما ترسو وسائطهم البحرية في ميناء الدوحة القديم، أطلق الميناء باقات رسو حصرية للزوار خلال بطولة كأس العرب، تجمع بين معايير الرفاهية، والأجواء الرياضية، وكرم الضيافة القطرية.

وحيث تنطلق العروض بالتزامن مع فترة استضافة البطولة، وتشمل تذاكر مميزة لحضور مباريات البطولة والتي سيتم توفيرها من قبل ميناء الدوحة القديم، بالإضافة إلى أسعار حصرية لخدمات رسو الوسائط البحرية، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء الرياضية المشوّقة للبطولة بينما ترسو وسائطهم البحرية في ميناء الدوحة القديم النابض بالحياة.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم المهندس محمد عبد الله الملا "نسعى من خلال إطلاق باقات الرسو الحصرية إلى تقديم تجربة استثنائية للزوار خلال بطولة كأس العرب، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في قطاع السياحة البحرية. وتعكس هذه المبادرة التزام ميناء الدوحة القديم بدعم السياحة البحرية وترسيخ مكانة الميناء كوجهة لليخوت الفاخرة في المنطقة".