كم زاد الإنفاق في قطر على العطلات الصيفية؟

كشفت بيانات صادرة عن شركة "فيزا" (Visa) -عملاق البطاقات الائتمانية في العالم- عن ارتفاع الإنفاق الصيفي باستخدام بطاقات فيزا المميزة الاستهلاكية في قطر بنسبة 19% على أساس سنوي، مقارنة بعام 2024.

وتستند زيادة الانفاق من خلال بطاقات الائتمان فيزا فقط، وهي لا تشمل باقي شركات البطاقات الائتمانية ولا الإنفاق النقدي.

وأصدرت فيزا رؤى الإنفاق الاستهلاكي لفترة العطلات الصيفية لعام 2025 في قطر، استنادا إلى تقرير فيزا للاستشارات والتحليلات حول الإنفاق على التجزئة.

ويُسلط التقرير الضوء على النمو المستمر في المدفوعات الرقمية، والمعاملات ذات القيمة الأعلى، وتطور تفضيلات السفر.

وبين التقرير أن العطلات الطويلة استحوذت على 66% من إنفاق السفر، في حين نمت الوجهات البعيدة في الشرق الأوسط وآسيا بنسبة 33%.

وارتفع إنفاق حاملي بطاقات "فيزا" على التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، مما يُشير إلى تفضيل متزايد لطرق الدفع البديلة.

سلوك المستهلك

ولم يقتصر ارتفاع الإنفاق الصيفي في قطر على العام الماضي فحسب، بل أظهر أيضا تغيرات في سلوك المستهلك هذا الصيف.

كما ارتفعت نسبة السفر الخارجي إلى الوجهات السياحية الرائجة بنسبة 27%، حيث خطط 6% من المسافرين لرحلاتهم قبل 3 أشهر، و10% قبل شهر إلى 3 أشهر، في حين اختارت الأغلبية (84%) الحجز في اللحظات الأخيرة خلال شهر واحد.

وقد نمت الإجازات المحلية بنسبة 12%، وزاد الإنفاق على المطاعم والترفيه بنسبة 28%، وتوسعت المدفوعات الرقمية بنسبة 9%. وشكّل حاملو بطاقات "فيزا" 71% من إجمالي الإنفاق الصيفي.

اتجاهات السفر

وحول تفضيل الرحلات القصيرة مقابل الطويلة، فضّل المستهلكون في قطر كلا من الرحلات القصيرة (أقل من 3 أيام) والإجازات الطويلة، وشكلت الرحلات الطويلة 66% من إنفاق السفر، وحققت متوسط إنفاق أعلى.

وبرزت وجهات في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان والبحرين، وفي آسيا، وخاصة تايلاند والصين، كوجهات مفضلة للسفر لمسافات طويلة، حيث نمت مجتمعة بنسبة 33%.

السفر الخارجي

سجّل الإنفاق على السفر الخارجي أعلى مستوياته إلى وجهات شهيرة مثل المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وتايلاند، بنسبة زيادة بلغت 27%.

وزاد حاملو بطاقات "فيزا" إنفاقهم على السفر الخارجي بنسبة 24%، ليمثلوا الآن ما يقرب من 76% من إجمالي إنفاق السفر الصيفي.

السفر الداخلي

شهد الإنفاق الداخلي لحاملي بطاقات المميزة "فيزا" من أوروبا، وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نموا بنسبة 43%. كما ارتفع الإنفاق على السفر الداخلي لحاملي البطاقات المميزة من مناطق أخرى، وخاصة جنوب أفريقيا والأردن وباكستان، بنسبة 56%.

قطاعات متنامية

ارتفع الإنفاق الرقمي لحاملي بطاقات "فيزا" بنسبة 9%، كما ارتفع الإنفاق على التجارة الإلكترونية بنسبة 20% ضمن هذا القطاع، مما يُظهر تفضيلا لطرق الدفع البديلة.

وقال شاشانك سينغ نائب رئيس "فيزا" ومديرها العام في قطر والكويت إن "المستهلكين في قطر يعتمدون على خيارات وتجارب الدفع الرقمية أكثر من أي وقت مضى هذا الصيف. وتلتزم (فيزا) بدعم هذه التفضيلات المتطورة من خلال توفير حلول دفع آمنة وسلسة".