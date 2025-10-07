نيروبي.. "رجل الطيور" يحلّق بحلم التغيير

في قلب العاصمة الكينية، حيث يختلط صخب الباعة وضجيج السيارات، يلفت شاب في السابعة والعشرين الأنظار وهو يتجوّل محاطا بجوارح تحط على كتفيه ورأسه.

يهتف المارة: "بيردمان! بيردمان!" أي رجل الطيور، بينما يتسابق آخرون لالتقاط الصور. لكن خلف هذه المشاهد المدهشة تختبئ حكاية قاسية عن الفقدان والتشرّد، وحلم لم ينطفئ رغم قسوة الشوارع.

طفولة بين الطيور وفقدان مبكر

وُلد رودجرز أولو ماغوثا في مدينة ناكورو، حيث اعتاد التسلل إلى محمية البحيرة لمراقبة أسراب الفلامنغو والبجع. منذ صغره، كان يختلف عن أقرانه الذين يصطادون الطيور بالمقاليع، إذ كان يقنعهم بحمايتها.

غير أن وفاة والدته المفاجئة وهو في الثالثة عشرة دفعته إلى حياة التشرّد، متنقّلا بين مدن كينية عدة، قبل أن يستقر في شوارع نيروبي.

الشارع.. قسوة وعائلة بديلة

يصف ماغوثا حياة الشارع بأنها "ملاذ المضطرين"، حيث يلتقي الأيتام والناجون من العنف الأسري. هناك، وجد "عائلة بديلة" من أطفال وشباب مشرّدين، يتقاسم معهم الطعام والمأوى، ويحاول أن يزرع فيهم الأمل عبر تعليم الصغار القراءة والكتابة.

لكن نقطة التحوّل جاءت حين عثر على فرخ طائر "حدأة سوداء" جريحا. تبنّاه وأطلق عليه اسم "جونسون"، ليصبح رفيقه الدائم ورمزا للأمل في حياة يطغى عليها الحرمان.

من التهميش إلى الشهرة

ظل "رجل الطيور" شخصية هامشية حتى عام 2024، حين اندلعت احتجاجات واسعة ضد الغلاء والفساد. ظهر ماغوثا وسط المتظاهرين محاطا بطيوره، فانتشرت صوره على نطاق واسع، وأصبح رمزا غير متوقّع للاحتجاجات.

لكنه دفع ثمن ذلك، إذ أصيب برصاصة مطاطية في رأسه وتعرّض للضرب، بينما ظلّت طيوره متشبثة به وسط الفوضى.

ورغم الشهرة المفاجئة، بقيت حياته اليومية على حالها: بحث عن الطعام، نوم في العراء، وتوتّر مع رفاق الشارع الذين ظنّوا أن شهرته ستجلب له المال.

حلم يتجاوز الشارع

اليوم يعيش ماغوثا في حي فقير بضواحي نيروبي، حيث يعمل في جمع البلاستيك من مكبّات النفايات ليؤمّن قوت طيوره. لكنه لا يتوقف عن الحلم: إنشاء مأوى يجمع بين البشر والطيور، ويوفّر للأطفال المشرّدين المأكل والتعليم، ويمنحهم فرصة لرعاية الطيور الجريحة والتعلّم من الطبيعة.

يقول بابتسامة: "الطيور جعلتنا مرئيين للناس. حلمي أن أجعل مجتمع الشارع مرئيا أيضا، وأن نُعامل كبشر لا كخطر".

رسالة حب

حين يُسأل عن سر ترويضه للجوارح، يجيب ببساطة: "بالحب. عندما تمنحها الأمان، تردّ لك الحب".

بالنسبة له، هذه ليست قاعدة لتربية الطيور فقط، بل فلسفة حياة يودّ أن يزرعها في قلوب الأطفال الذين يشاركونه قسوة الشارع.