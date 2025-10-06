سياحة وسفر|هولندا

احتفالات 750 عام على تأسيس أمستردام.. أماكن وأنشطة مفتوحة للزوار

The Royal Palace in Amsterdam. The palace was built as a city hall during the Dutch Golden Age in the 17th century. The building became the royal palace of King Louis Napoleon and later of the Dutch Royal House. It is situated on the west side of Dam Square in the centre of Amsterdam.
ساحة قصر الملكة في منطقة الدام بقلب العاصمة الهولندية (غيتي)

Published On 6/10/2025
آخر تحديث: 12:46 (توقيت مكة)

تعد مدينة أمستردام عاصمة هولندا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، حيث تستقطب الزوار بطابعها المعماري الفريد وشبكة قنواتها المائية الساحرة، ومعالمها السياحية المدهشة والرائعة، وتشهد المدينة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وإلى غاية 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل عدة أحداث ومعارض وفعاليات ثقافية وفنية لتخليد ذكرى مرور 750 عاما على تأسيس المدينة.

وستكون هذه الاحتفالات التي تستمر لمدة عام فرصة لزوار أمستردام للتعرف على أبرز معالم المدينة، ومنها ساحة الدام، التي تعد القلب النابض للمدينة، وتقع أمام قصر الملكة، بالقرب من النصب التذكاري للجندي المجهول، وعلى بُعد خطوات من محطة القطارات المركزية.

وأيضا من أماكن الجذب السياحي في العاصمة الهولندية حدائق المدينة مثل فونديل بارك، وهي أكبر الحدائق العامة التي توفر متنفسا أخضر في قلب المدينة، فضلا عن حديقة كيوكنهوف الموسمية، وهي الشهيرة بزهور التوليب التي ترمز لهولندا.

Amsterdam, Netherlands - December 16, 2017: Van Gogh museum, people are walking. Image of people in the beautiful garden near the Van Gogh Museum in Amsterdam during the winter, Amsterdam, Netherlands
جانب من متحف فان غوخ في أمستردام (غيتي)

إضافة إلى المتاحف الفنية، تضم المدينة مجموعة من أهم المتاحف العالمية مثل متحف فان غوخ، الذي يحتوي على أكبر مجموعة من أعمال الفنان الهولندي الشهير، ومتحف الشعب ومتحف الفن الحديث.

وتتوفر في العاصمة الهولندية خيارات إقامة متنوعة تناسب جميع الميزانيات، من الفنادق الفاخرة إلى المتوسطة والاقتصادية، جميعها معروفة بالنظافة والخدمة الجيدة.

عام التأمل والمستقبل

ومن بين الأهداف وراء الاحتفالات الضخمة لذكرى تأسيس المدينة إبراز غنى المدينة التاريخي وتنوّعها الثقافي، إلى جانب تقديم رؤى مبتكرة لمستقبلها الحضري والبيئي.

Night city view in Amsterdam, Netherlands. Canal and typical dutch houses at night in Amsterdam, Netherlands
منظر ليلي للقناة المائية في العاصمة الهولندية وحولها المنازل ذات الطابع التقليدي (غيتي)

وتسعى بلدية أمستردام من خلال هذا العام الاستثنائي إلى تعزيز مكانة المدينة كمثال عالمي للتسامح والانفتاح والابتكار، إذ تعتبر مدينة متعددة الثقافات، يعيش فيها أكثر من 180 جنسية مختلفة، وتواصل احتضانها للتجديد دون أن تفقد صلتها بجذورها التاريخية.

عام من الاحتفالات

يضم برنامج الذكرى الـ750 سلسلة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية تمتد على مدار عام كامل، ومن أبرزها:

  • سيل أمستردام: مهرجان بحري ضخم يُقام كل 5 سنوات، وقد نظمت النسخة العاشرة من المهرجان بين 20 و24 أغسطس/آب الماضي، حيث استقبلت المدينة سفنا شراعية عملاقة وزوارا من مختلف أنحاء العالم.
End A10 Highway At Amsterdam The Netherlands 2019
الطريق الدائري حول أمستردام أُغلق ليُخصص للموسيقى والرياضة والرقص والفنون (غيتي)
  • موسيقى في الطريق الدائري: في سابقة لافتة، أغلق الطريق الدائري حول أمستردام بطول 15 كيلومترا يوم 21 يونيو/حزيران الماضي ليُخصص للموسيقى والرياضة والرقص والفنون، وذلك في احتفال شعبي فريد من نوعه.
  • معرض "أمستردام تأكل": يُنظم الفعالية متحف ألارد بيرسون التابع لجامعة أمستردام، وقد افتُتح في 11 أبريل/نيسان 2025 واستمر حتى الشهر الماضي، ويستعرض في هذه الفعالية تاريخ وثقافة الطعام في المدينة، وتأثيره على تطورها الحضري.
  • يوم المستقبل (توكومست داخ): فعالية رئيسية تدعو إلى التأمل في شكل المدينة خلال العقود المقبلة، من حيث الغذاء والتنقل والتصميم المدني، عبر ورش ومعارض ومؤتمرات ومسابقة للابتكارات، وتنتهي الفعالية بمهرجان صيفي كبير.
Amsterdam, Netherlands - May 17, 2018: View of Allard Pierson Museum
واجهة متحف ألارد بيرسون الذي سيحتضن معرض "أمستردام تأكل" للتعريف بتاريخ وثقافة الطعام بالمدينة (غيتي)
  • معرض أرشيف المدينة: يعرض فيه أرشيف المدينة من أجل يسلط الضوء على قصة 125 عاما من تاريخ نادي أياكس أمستردام لكرة القدم، مع التركيز على العلاقة التاريخية بين النادي الرياضي والمدينة.

من الصيد إلى العالمية

ترجع جذور أمستردام إلى القرن الـ12 حينما كانت قرية صغيرة لصيادي الأسماك على نهر "أمستل"، غير أن اكتشافات أثرية حديثة، حدثت خلال بناء مترو الأنفاق شمال المدينة، أظهرت وجود سكان في المنطقة منذ نحو 2600 قبل الميلاد، إذ عثر على أدوات حجرية وقطع فخارية من العصر الحجري.

وتعود أول إشارة رسمية لتأسيس مدينة أمستردام إلى وثيقة مؤرخة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1275، وهي صادرة عن الكونت فلوريس الخامس، وتنص هذه الوثيقة على إعفاء سكان سد نهر أمستل من رسوم عبور الجسر، والتي بموجبها أصبحت مدينة عالمية ومركزا للتجارة والابتكار، ولعب المهاجرون دورا كبيرا في تحقيق هذا النجاح.

وتُعدّ هذه الوثيقة أول سجل مكتوب يذكر اسم أمستردام، مما يعتبر بمثابة شهادة ميلاد المدينة.

احتفال فريد

وقالت رئيسة بلدية أمستردام "فيمكي هالسيما" إن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ750 للمدينة يحدث مرة واحدة فقط. و"لذلك نحتفل بشكل كبير في موقع رائع، في أطول يوم في السنة، جميع الأشخاص مدعوون للاحتفال بعيد ميلاد أمستردام".

A lively view of Dam Square in Amsterdam, Netherlands, with people walking, chatting, and enjoying the vibrant urban atmosphere. Historic architecture and a passing blue-and-white tram highlight the charm of the city. The scene captures everyday life in a popular European tourist destination. Possible Uses: Travel blogs or articles about Amsterdam Tourism promotions or brochures for the Netherlands Social media posts showcasing urban European life Educational materials about European cities or architecture Backgrounds for websites or travel agency content
منظر لساحة الدام في أمستردام حيث يستمتع الزوار بالأجواء الحضرية النابضة بالحياة (غيتي )

كما اقترح سكان أمستردام فكرة إقامة احتفال كبير يمكن الوصول إليه مجانا على الطريق الدائري بمناسبة الذكرى الـ750، وسيقوم المجلس البلدي بتطوير هذا الحدث بشكل أكبر العام المقبل.

وسيكون الاحتفال هو الجزء الأخير من حدث يستمر لمدة 10 أيام يركز على المستقبل والابتكار.

في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، سيصبح عمر أمستردام رسميا 750 عاما، وسيتم الاحتفال بهذا الأمر عن طريق حفل موسيقي في قاعة زيغو دو، وسيتم تنظيم أكثر من 200 نشاط في جميع أنحاء المدينة على مدار العام.

قصص الوصول

وتعد "قصص الوصول" أحد المعارض البارزة هذا العام في العاصمة الهولندية، حيث يتم عرض جدارية في مركز للاجئين تعكس دور المهاجرين في تاريخ المدينة.

ويسرد المعرض ماضي أمستردام وحاضرها من خلال دمج قصص طالبي اللجوء مع صور تاريخية، وذلك ليتم إبراز مساهمة المهاجرين في ازدهار المدينة.

Amsterdam, Netherlands - May 3, 2016: Image of Van Gogh Museum in Amsterdam during the spring. It shows one of the buildings of this museum located on the "museumplein" (museumsquare) in Amsterdam, Netherlands.
المكان الذي يحتضن معرض "قصص الوصول" (غيتي)

ويمثل هذا المعرض ردا غير مباشر على تصاعد الخطاب المعادي للهجرة في هولندا، وذلك بعد صعود اليمين المتشدد إلى الحكم.

ويقول المؤرخ الفني توم فان دير مولن إن تاريخ المدينة يظل مرتبطا بالمهاجرين الذين أسهموا في تشكيل هويتها، وأضاف أن النقاش حول الهجرة جزء من نقاش طويل بدأ منذ قرون، وترى الفنانة أليينا يلدز، التي أسهمت في إنشاء جدارية مركز اللاجئين، أن تنوع الثقافات في المدينة جعلها أكثر غنى وتماسكا.

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

