اللاذقية.. مدينة سورية مميزة بشواطئها الخلابة وطبيعتها الساحرة

اللاذقية- تعتبر مدينة اللاذقية السورية وجهة مميزة لا تقتصر فقط على شواطئها الخلابة، بل تتميز بأجواء من الاسترخاء والاستجمام، حيث تلتقي المناظر الطبيعية الساحرة بالجبال المحيطة.

وتعكس شوارع المدينة العتيقة والمعالم الأثرية تاريخا غنيا لحضارات متنوعة تعاقبت عليها عبر العصور، وتعد اللاذقية بموقعها الفريد خيارا مناسبا للباحثين عن تجربة ثقافية وطبيعية لا تُنسى.

ورصدت الجزيرة نت رحلة السفر إلى اللاذقية عبر جبال بيت ياشوط، حيث يمر الزوار من خلال قرى الغاب في ريف حماة الغربي.

ويتميز هذا الطريق بمناظره الطبيعية الخلابة مع الجبال الخضراء التي تحيط به، مما يجعل الرحلة ممتعة وملهمة، والذي كان آمنا بشكل كامل، مع حركة سيارات محدودة في الصباح.

أصالة اللاذقية

ويستقبل عناصر الأمن العام الزوار في مدخل المدينة عند دوار جامعة المدينة بروح من اللطف والترحاب.

وبمجرد دخول المدينة يمكن للزوار أن يلاحظوا أصالة اللاذقية وعراقتها في شوارعها وأبنيتها، مما يعكس تاريخها الغني وثقافتها الفريدة.

تتميز اللاذقية بتعامل أهلها الطيب مع الوافدين إليها وحسن استقبالهم، وهذا ما رصدته الجزيرة نت في مطعم سومر الذي يوجد في الكورنيش الجنوبي للمدينة على البحر الأبيض المتوسط مباشرة.

ويتجاوز عمر المطعم 36 عاما، ويعتبر من المطاعم القديمة في المدينة والأولى في هذا الكورنيش، والذي يمتاز بتقديم المأكولات الشرقية والبحرية الطازجة مثل غيره من المطاعم الموجودة على الكورنيش الجنوبي، بحسب أمين عابدين أحد مستثمري مطعم سومر.

ويضيف عابدين أنه حافظ على هوية مطعمه السياحي عبر مأكولاته البحرية والشرقية رغم مواجهته ضغوطات من نظام بشار الأسد المخلوع، ولكنه يأمل اليوم بعد التحرير بأيام جميلة.

السياحة تزدهر

ويرى العابدين أن السياحة بدأت بالازدهار مع بصيص أمل في الأفق، كما بدؤوا باستقبال الأهالي والعائلات من الشمال السوري الذين لم يزوروا الساحل السوري منذ عام 2011.

وقال إن الوضع آمن بشكل كبير في اللاذقية اليوم، والطرق المؤدية إليها جيدة، وهناك تطور حاصل في المنتجعات السياحية على شواطئ الساحل السوري تجهيزا لاستقبال الزوار والمغتربين.

وعن تكلفة وجبة الغداء للشخص الواحد فإنها تناهز 18 دولارا حاليا، وهذا ينطبق على وجبة مأكولات بحرية، أما الأطباق الشرقية فتصل تكلفة الوجبة للشخص إلى 11 دولارا.

جولة بالمنتجعات

الجزيرة نت قامت بجولة على المنتجعات في الشاطئ الأزرق في اللاذقية بعد دخول المدينة والتوجه من الكورنيش الجنوبي إلى الكورنيش الغربي.

ويمكنك اتباع لافتات الطرق التي تشير إلى المسير على الطريق المحاذي للبحر، وصولا إلى مدار الشاطئ الأزرق، ودخول ساحة المنتجعات التي تتموضع يمين وشمال الطريق، مع وجود لافتات إرشادية للوصول إلى كل منتجع.

ويتراوح متوسط أسعار الليلة الواحدة في منتجعات اللاذقية بين 50 و300 دولار، وذلك حسب الغرفة ومساحتها والوجبات المقدمة وتصنيف المنتجعات، في حين يصل سعر إيجار الشاليهات على الشاطئ الأزرق في النسق الأول بين 50 و100 دولار، ويلاحظ وجود مفارز للأمن العام حول المنطقة بهدف تأمين المكان.

من ناحية أخرى، يلاحظ وجود تسهيل لحركة وسائل النقل العامة التي تصل بين أسواق اللاذقية والشواطئ الموجودة على أطراف المدينة، وتوجد أيضا سيارات خاصة لنقل السياح من كراجات البولمان إلى تلك المناطق بأسعار تتراوح بين 5 و10 دولارات.

وتتوفر الخدمات في المنطقة، سواء تعلق الأمر بالمطاعم أو المحال التجارية، فضلا عن محال لشراء المنتجات اليدوية الصدفية، والتي يمتاز أهل الساحل السوري بصناعتها.

اللاذقية ليلا

في الليل، يمكنك زيارة المطاعم والمقاهي التي توجد على الكورنيش الغربي الذي يطل على البحر المتوسط وميناء اللاذقية.

كما يمكنك الاستمتاع بالإطلالة الخلابة على حركة السفن في الميناء، وتوجد في المنطقة محلات تقدم عصائر طبيعية يبلغ سعرها دولارين للشخص.

وبحسب نور -التي تعمل في إحدى مدارس مدينة اللاذقية- فإن المدينة تشهد في المساء حركة جيدة في الأسواق و"شارع الأميركان"، بالإضافة إلى المتنزهات والحدائق العامة والكورنيش الجنوبي والغربي، مع رواج كبير يوم الجمعة في شواطئ المدينة للسباحة في ظل حضور كبير للنساء والأطفال.

وأوضحت أن تكلفة دخول المنتجعات السياحية للسباحة فقط تبلغ نحو 1.5 دولار فقط.

قرى الساحل

وأضافت نور أن قرى الساحل السوري تعد من المناطق الأشد جمالا في سوريا، خصوصا تلك التي تربط بين الجبال والبحر، مثل قرى رأس البسيط ورأس شمرا وبرج إسلام وغيرها من المناطق التي تبعد عن مدينة اللاذقية نحو 20 كلم.

وتتميز تلك المناطق بآثارها القديمة أيضا ممثلة في الكهوف والمغاور المنتشرة على الشاطئ، والتي يمكن للزوار زيارتها بشكل آمن.

وذكرت نور أن الوقت المناسب لزيارة المنطقة هو يونيو/حزيران ويوليو/تموز قبل ارتفاع درجات الحرارة وبدء الرطوبة، وذلك من أجل الاستمتاع بهواء البحر والمناطق الخضراء التي يمكن زيارتها.

بالمقابل، يُنصح بزيارة قرى منطقة اللاذقية مثل صلنفة وكسب ورأس البسيط في يوليو/تموز وأغسطس/آب، حيث تشهد تلك المناطق أجواء باردة ليلا رغم ارتفاع درجات الحرارة في عموم سوريا، نظرا لوجود في مناطق جبلية وارتفاعها الكبير عن سطح البحر.