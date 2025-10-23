لا شرم الشيخ أو الساحل.. إليكم أفضل القرى السياحية المصرية

لا تقتصر السياحة في مصر على القاهرة بصخبها ولا على الإسكندرية ببحرها، ولا على شرم الشيخ بسواحلها، فهذه المدن بلا شك هي الأبرز والأكثر شهرة على خريطة السياحة المصرية، ولكن هناك أماكن أقل شهرة في البلاد غير أنها تقدم لك تجارب مختلفة ومميزة.

بعيدا عن صخب المدن الكبرى والمناطق السياحية المعروفة، تنتشر في أنحاء مصر قرى ريفية ما زالت تحتفظ بطابعها الأصيل وعاداتها القديمة، وتقدّم للزائر تجربة غير تقليدية.

ويعيش السائح في هذه القرى حياة المصريين البسطاء، ويتعرف على الحرف اليدوية والمأكولات المحلية وأساليب الزراعة القديمة، ما يجعلها نموذجا حيا للسياحة الريفية الأصيلة.

الطبيعة والتراث

لم تعد هذه القرى مجرد محطات منسية على هامش الخريطة، بل أصبحت وجهات عالمية بعد أن صنّفتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم، لما تمتاز به من طبيعة بكر، وتراث حيّ، وتناغم فريد بين الإنسان والمكان.

إنها دعوة لاكتشاف الوجه الآخر لمصر، الوجه الأصيل الذي انحدر منه كل طبيب ومهندس وعالم مصري، إنه الجانب الفلاحي الذي قامت عليه حضارة النيل منذ آلاف السنين.

1- قرية دهشور

على أطراف الصحراء الغربية من محافظة الجيزة، تمتد دهشور كقصيدة بين الماضي والحاضر، القرية التي لا تبعد سوى نحو ساعة عن القاهرة، تحمل في صمتها ملامح أول محاولة هندسية في تاريخ البشرية لتشكيل الحجارة، وتحويلها إلى شكل هرم.

في تلك المنطقة حيث الهدوء يلف الأفق، ينتصب الهرم المنحني والهرم الأحمر، وهما من أقدم وأهم أهرامات الدولة القديمة، بناهما الملك "سنفرو"، والد الملك "خوفو"، قبل أن يشيّد الأخير هرمه الأشهر في الجيزة.

غير أن ما يميز دهشور ليس فقط تاريخها الأثري، بل جمعها بين الماضي والتاريخ وبين الحاضر والحياة اليومية، فهي قرية مَأهولة بالسكان المحليين وليست معلما سياحيا فقط.

جمال المشاهد

عندما يسير السائح في طرقاتها الطينية، يرى مشهد الأطفال يلعبون قرب الحقول، والفلاحين وهم يروون الأرض بماء النيل، فضلا عن مشهد الجِمال وهي تعبر الطريق نحو الأهرامات عند الغروب.

وفي المساء، ينعكس وهج غروب الشمس على أحجار الهرم الأحمر، فيتحول إلى مشهد ضوئي طبيعي يأسر العين دون تدخل بشري أو مصابيح.

اختارت منظمة السياحة العالمية دهشور ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023، تقديرا لمبادراتها في السياحة المستدامة، وحفاظها على التراث الإنساني.

وقد نجحت دهشور في استثمار تاريخها لخدمة مجتمعها المحلي، فالسياحة هنا لا تقتصر على زيارة الأهرامات فقط، بل تمتد إلى ورش الفخار والحرف اليدوية، وإلى بيوت الضيافة الريفية التي يديرها الأهالي أنفسهم.

تجربة الريف

يجد الزائر في دهشور تجربة مصرية خالصة بلا بهرجة وبلا صخب، حيث يمكنه تناول الإفطار في فناء بيت ريفي، يتذوق الخبز البلدي الطازج، أو يشارك في إعداد العجين مع نساء القرية اللاتي يتعاملن مع السائح بصفته ضيفا، وليس زبونا.

الأنشطة بسيطة لكنها ثرية بالمعنى، فجولة بالدراجة على الطرق الزراعية التي يظللها النخيل، أو زيارة لورش صناعة الطين والفخار تريح النفس والفؤاد.

تقع قرية دهشور على بُعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي القاهرة، ويمكن الوصول إليها بسهولة بالسيارة أو التاكسي من العاصمة أو من الجيزة، ويُعتبر فصل الربيع من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان أفضل وقت للزيارة، حيث تتراوح درجات الحرارة في الربيع بين 18 إلى 28 درجة مئوية، مما يجعل الطقس معتدلا مقارنة بالصيف الحار جدا.

وتتراوح تكلفة زيارة الموقع نفسه نحو 100 جنيه (دولاران) لتذكرة دخول أهرامات دهشور، وأما الجولات اليومية المنظمة من القاهرة، التي تشمل النقل ووجبة وغالبا مع مرشد سياحي، فتتراوح بين 30 و50 دولارا للشخص.

وإذا رغب الزائر في الإقامة ليوم كامل في بيوت الضيافة الريفية للاستمتاع بتجربة كاملة، فستبلغ التكلفة نحو 330 جنيها (7 دولارات) تقريبا، وتشمل بعض الأنشطة المحلية.

2ـ قرية غرب سهيل

في أقصى الجنوب المصري، حيث النيل يبدو أكثر صفاء وهدوءا، تقع قرية غرب سهيل النوبية على الضفة الغربية للنيل في محافظة أسوان، وكأنها حكاية ملونة. إذ تتجسد منطقة النوبة في أنقى صورها: بيوت من الطين واللبِن تُطل على النهر، جدران مرسومة برسومات سحرية تحكي قصص الجدّات، وأبواب مطلية بالأزرق السماوي الذي يرمز لما يعتقد بأنه حماية من الحسد، وفق الموروث النوبي القديم.

اختارت منظمة السياحة العالمية غرب سهيل ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2024، والمميز في تلك المنطقة أن فنادقها لا يديرها رجال أعمال، بل الأهالي أنفسهم، فكل بيت يمكن أن يكون دار ضيافة، وكل سيدة نوبية تتحول إلى مضيفة إذا حل عليهم أي ضيف.

ويجد السائح في غرب سهيل ما لا يجده في المنتجعات الفاخرة، مثل دفء العلاقات الإنسانية والبساطة التي لا يمكن شراؤها بالمال، فينام في بيت نوبي يطل على النيل، ويستيقظ على زقزقة الطيور ويتناول فطورا من الخبز النوبي والعسل الأسود، ثم ينطلق في جولة بالمركب بين الجزر التي تقطنها الطيور والسلاحف.

الموسيقى النوبية

وفي المساء، يشارك أهل القرية في جلسة موسيقية من الدفوف والأغاني النوبية، تلك التي لا تحتاج إلى ترجمة لأنها تُخاطب الروح قبل اللغة.

ويمكن الوصول إلى غرب سهيل من القاهرة بالطائرة أو بالقطار إلى أسوان، ثم من أسوان بالسيارة أو القارب نحو 20 إلى 30 دقيقة فقط، ويُعد فصل الشتاء من نوفمبر/تشرين الثاني إلى فبراير/شباط أفضل وقت للزيارة لتجنب حرارة الصيف المرتفعة، وتتراوح تكلفة الإقامة في بيت نوبي بين 30 إلى 50 دولارا للغرفة في الليلة.

3ـ قرية أبو غصون

في عمق الجنوب الشرقي لمصر، وعلى الطريق بين مرسى علم ووادي الجمال، "تستلقي" قرية أبو غصون على حافة البحر الأحمر، القرية الصغيرة التي لا يعرفها كثير من المسافرين بل حتى المصريين أنفسهم.

فهي إحدى القرى المصرية القليلة التي شملها تصنيف منظمة السياحة لأفضل القرى السياحية في العالم للعام 2024، وذلك تقديرا لتميزها في السياحة البيئية البحرية المستدامة.

وتعيش في أبو غصون قبائل البشارية والعبابدة، أبناء الصحراء الذين حملوا إرثها منذ قرون، ويُعاملون السائح العربي كأخ ضيف لا كغريب، فيجلس تحت مظلة من جريد النخل، يحتسي القهوة العربية على رمال الشاطئ، في حين تمتد أمامه مياه البحر الأحمر الصافية التي تختزن عالما من الشعاب المرجانية، والأسماك النادرة التي تجعلها وجهة مميزة للغوص.

تجربة الغوص في أبو غصون مختلفة عن أي مكان آخر في مصر، لا زحام ولا قوارب صاخبة، فقط الطبيعة في أنقى حالاتها. وتُعد محمية وادي الجمال القريبة من القرية واحدة من أجمل المحميات في الشرق الأوسط، حيث يمكن مشاهدة السلاحف والدلافين في موطنها الطبيعي.

بيوت بدوية

وأما المبيت في المنطقة فيكون في بيوت بدوية مبنية من الطين وسعف النخيل، مضاءة بمصابيح صغيرة تعتمد على الطاقة الشمسية، حيث يدخل الزائر في حالة من الانفصال المحمود عن ضوضاء المدن، وينخرط في جو الطبيعة التي تمنح الزائر متعة الانفصال عن العالم الحديث الاعتيادي.

أبو غصون وجهة يشعر فيها السائح بأن السكون يمكن أن يكون رفاهية بحد ذاته، وأن الاستلقاء على شاطئ البحر المجاور الصحراء العذراء هو شيء يستحق أن يُدفع المال مقابله.

ويمكن الوصول إلى أبو غصون من القاهرة بالسيارة أو بالقطار إلى مدينة مرسى علم، ثم الوصول إليها عبر سيارة أجرة، ويعد أفضل وقت للزيارة هو الخريف والشتاء (من أكتوبر/تشرين الثاني إلى فبراير/شباط)، إذ تكون درجات الحرارة معتدلة بين 22 و30 درجة.

وأما تكاليف الإقامة فمنخفضة نسبيا، وتتراوح أسعار الأنشطة البحرية مثل الغوص أو استئجار القوارب بين 150 جنيها (3 دولارات) و300 جنيه (6.3 دولارات) تقريبا.

4ـ واحة سيوة

سيوة من الوجهات الفريدة التي تجمع بين الجمال الطبيعي والثراء الثقافي والعلاجات الطبيعية الفعالة، تقع سيوة على الحدود الغربية لمصر، وتتميز بطبيعتها البكر وأشجار الزيتون والنخيل، فضلا عن عيونها الدافئة، إضافة إلى تجربة الدفن في رمال سيوة الساخنة، وهي من أماكن العلاج الطبيعي الأثيرة في مصر.

وسبق أن نشرت "الجزيرة نت" في مارس/آذار الماضي مادة مفصلة عن سيوة، وما ينتظر الزائر هناك من تجربة مميزة قل نظيرها في مصر والمنطقة العربية، وقد صنفت سيوة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم بالعام 2023.