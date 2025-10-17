منجمان للملح في النمسا.. رحلة مدهشة للسفر عبر الزمن

تقع قرية "هالشتات" (Hallstatt) في أعالي جبال الألب النمساوية، حيث تنعكس صورة القمم على مياه البحيرة الصافية كالمرآة، واحدة من أجمل القرى في العالم وأكثرها هدوءا وسحرا، لكن وراء هذه البحيرة، وفي قلب الجبل، يختبئ منجم الملح في "هالشتات" أقدم منجم ملح في أوروبا والعالم، إذ تعود جذوره إلى أكثر من 7 آلاف عام.

زيارة هذا المكان ليست مجرد نزهة تحت الأرض، بل رحلة عبر الزمن إلى فجر الحضارات، حين كان الملح يُعتبر "الذهب الأبيض"، وتُقاس به ثروات البلدان.

تاريخ المكان

يُعد منجم هالشتات جزءا من موقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وهو شاهد حي على تاريخ يمتد من العصر البرونزي حتى اليوم، فقد كان سكان المنطقة القدامى يستخرجون الملح من جبالهم ليصدّروه عبر أوروبا الوسطى، مما جعل القرية مركزا تجاريا مهمّا منذ آلاف السنين.

خلال التنقيب الحديث، اكتُشفت في المنجم أدوات ومعاول خشبية تعود إلى أكثر من 3 آلاف عام، بالإضافة إلى هياكل بشرية حُفظت بالكامل بفعل الملح، وكأنها تماثيل نحتها الزمن، الجدران البلّورية داخل الأنفاق لا تزال تشهد على ذلك التاريخ، تعكس الضوء كأنها صفحات من كتاب التاريخ.

تجربة الزائر

تبدأ المغامرة نحو أعماق المنجم من لحظة الصعود بالتلفريك الذي يعلو بك فوق سفوح جبال الألب.

ومن هناك، تنفتح أمامك لوحة بانورامية تخطف الأنفاس: بحيرة "هالشتات" المتلألئة، والبيوت الخشبية الصغيرة التي تلتصق بالجبل في مشهد يشبه قصص الخيال.

عند الوصول إلى القمة، يجد الزائر نفسه في منصة طبيعية تُعرف باسم منصة "سكاي ووك" (Hallstatt Skywalk)، تطل على القرية من ارتفاع يقارب 360 مترا، ثم يبدأ الجزء الممتع من الرحلة بركوب القطار الخشبي الصغير، الذي يشق طريقه داخل الجبل عبر نفق ضيق، ليصل بعدها إلى أعماق الأرض حيث يكسو الملح الجدران من كل جانب.

ملابس خاصة

يرتدي زوار منجم الملح ملابس خاصة ويبدؤون جولتهم سيرا على الأقدام وسط ممرات مضاءة بألوان خافتة، تعكس بريق الملح الأبيض على الصخور.

وفي لحظة ينتظرها الجميع، يحين موعد المنزلق الخشبي التاريخي، وهو أداة كان يستخدمها عمال المناجم في الماضي للنزول إلى الطبقات السفلية بسرعة.

اليوم، أصبح هذا المنزلق جزءا من التجربة التفاعلية، يجلس الزوار عليه في صف واحد، ينزلقون بسرعة وسط ضحكات ودهشة، كأنهم يسافرون عبر الزمن.

قاعة للعرض

بعدها، يصل الزائر إلى قاعة ضخمة تمتد عشرات الأمتار تحت الأرض، حيث تُعرض مجسمات وأفلام ثلاثية الأبعاد تروي قصة "الذهب الأبيض"، وذلك من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث، وتُعرض أيضا أدوات التعدين القديمة وهياكل بشرية اكتُشفت متحجرة داخل الملح، في مشهد مهيب يجمع بين رهبة الموت وجمال الاكتشاف.

يتابع الزائر رحلته في أنفاق طويلة محفورة بدقة، وكل زاوية فيها تحمل عرضا ضوئيا أو مؤثرا صوتيا يجعل المكان يبدو حيّا نابضا، وفي إحدى المحطات، يُقام عرض ضوئي مائي مذهل على جدران الملح المصقولة، تصاحبه موسيقى تجعل الجبل نفسه وكأنه يغني.

وفي نهاية الجولة، يصل الجميع إلى قلب التجربة (البحيرة الجوفية المِلحة)، مياهها ساكنة شفافة كالكريستال، تنعكس عليها الأضواء الزرقاء والخضراء، لتبدو كسماء أخرى تحت الأرض.

إنها لحظة صمت وسكون تام، لا يُسمع فيها سوى تنفّسك وصوت قطرات الماء، وكأن الزمن توقف احتراما لجمال المكان.

قبل الخروج، يمر الزوار عبر متجر صغير يبيع منتجات مصنوعة من ملح هالشتات الطبيعي مثل الصابون، الشموع، وأملاح الاستحمام، وهدايا صغيرة تحمل عبق الجبل.

وعند خروجك من الكهف تستقبلك نسمة باردة من هواء الألب النقي، تشعرك أنك خرجت من عالم سري إلى ضوء الحياة من جديد.

كهف هالين

على بُعد نصف ساعة فقط من مدينة "سالزبورغ" (Salzburg) النمساوية الشهيرة سياحيا، وساعة من هالشتات، وفي منطقة جبلية تُدعى "دورنبرغ" (Dürrnberg)، نجد منجم "هالين" (Hallein Salt Mine) أحد أقدم مواقع استخراج الملح في أوروبا.

وهنا، لا يُقصد المكان فقط لاكتشاف التاريخ، بل لخوض تجربة ترفيهية تعليمية تمزج بين المغامرة والمعرفة.

ورغم أن كِلا المنجمين (هالين وهالشتات) ينتميان إلى شبكة واحدة تُعرف باسم "سالزفيلتن" (Salzwelten)، فإن التجربة في كل منهما تمنح الزائر إحساسا مختلفا نوعا ما.

ففي "هالين" التجربة أكثر حداثة ومرحا، إذ تخصَّص للعائلات وللأطفال جولات تفاعلية تجمع بين التعليم والمتعة.

وينطلق القطار الكهربائي في أنفاق أوسع داخل المنجم، كما أن الموسيقى الكلاسيكية ترافق الزوار على متن القارب العائم فوق بحيرة مِلحة مضاءة بألوان ساحرة، فضلا عن وجود عروض بصرية ثلاثية الأبعاد تحوّل الجدران إلى شاشة تحكي كيف تحول الملح إلى ثروة صنعت مجد مدينة سالزبورغ.

وبينما يشدك منجم هالشتات للتاريخ، فإن هالين يقدم متعة الحاضر، وكلاهما -رغم هذا الاختلاف- يترك الزائر أمام الحقيقة ذاتها: الملح لم يكن يوما مجرد شيء يوضع على الطعام، بل معدنا ثمينا تتهافت عليه الأمم.

ماذا عن التصوير؟

لا تكتمل زيارة المنجم دون توثيق سحره بعدسة الكاميرا، فالإضاءة الداخلية مصمّمة بعناية لتجعل من كل زاوية مشهدا فنيا قابلا للتصوير، وتتدرج الألوان بين الأزرق البلّوري والذهبي الدافئ، ما يمنح الجدران المِلحة بريقا متغيّرا مع كل خطوة.

وأما في منطقة المنزلق الخشبي والبحيرة الجوفية فينعكس الضوء على سطح الماء ما ينتج عنه تأثير بصري خلاب، يبدو كسماء مقلوبة داخل الأرض.

ورغم الإضاءة الخافتة، تمنح الصور إحساسا دراميا مدهشا، خاصة عند استخدام التصوير البطيء أو العدسات الواسعة، وأكثر اللحظات سحرا هي حين تُطفأ الأنوار لثوان، ثم تشتعل بلون أزرق بارد يغمر الجدران، فيتحول المكان إلى لوحة من ضوء وملح وهدوء مطلق.

التنقل والأسعار

يقع "منجم هالشتات للملح" على بُعد نحو 90 دقيقة من مدينة "سالزبورغ"، ويمكن الوصول إليه بالقطار حتى "محطة هالشتات" (Hallstatt Bahnhof)، ثم عبور البحيرة بالقارب إلى مركز القرية، وهي تجربة بحد ذاتها تجمع بين الجمال الطبيعي وسحر مشهد جبال الألب.

وتتوفر أيضا رحلات يومية منظمة من سالزبورغ إلى المنجم وتشمل النقل والتذاكر:

تذكرة الدخول المدمجة (منجم الملح زائد التلفريك): 40 إلى 45 يورو للبالغين، و22 يورو للأطفال.

مدة الجولة: نحو 90 دقيقة.

نصيحة: يُنصح بالحجز المسبق عبر موقع "Salzwelten Hallstatt" الرسمي، خاصة في موسم الصيف عندما يزداد الإقبال على القرية والمنجم.

ويقع "منجم هالين" في منطقة "دورنبرغ" (Dürrnberg) الجبلية، على بُعد قرابة 30 دقيقة فقط بالسيارة من مدينة "سالزبورغ"، مما يجعله وجهة مناسبة لرحلات اليوم الواحد.

يمكن الوصول إلى المنجم أيضا عبر الحافلات السياحية أو الجولات المنظمة التي تنطلق يوميا من مركز سالزبورغ التاريخي، مرورا بوادي سالزاك الجميل.

تذكرة الدخول: 30 إلى 35 يورو للبالغين، و15 إلى 20 يورو للأطفال، وتشمل ركوب القطار داخل الجبل، والمنزلقات الخشبية، والجولة الإرشادية الكاملة.

مدة الجولة: نحو 75 دقيقة.

اللغات المتاحة: تقدَّم الجولات باللغتين الإنجليزية والألمانية على مدار العام، مع إمكانية استعارة أجهزة ترجمة صوتية للغات أخرى.

وقت الزيارة

يفتح منجم هالين أبوابه على مدار العام، وتبقى درجة الحرارة في الداخل ثابتة عند نحو 8 درجات مئوية، مما يجعله وجهة مثالية في الصيف والشتاء معا.

وتعد الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول هي الأفضل من حيث الطقس وإطلالة القرية، حيث تكون البحيرة أكثر صفاء والقمم مغطاة بثلوج خفيفة، ويُنصح بارتداء سترة دافئة وأحذية مريحة نظرا للرطوبة العالية داخل الكهف.