أي الجزيرتين تختار لعطلتك: بوكيت التايلندية أم لنكاوي الماليزية؟

في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تتشابك الغابات المطيرة بالشواطئ الناعمة، يقف المسافر العربي محتارًا بين خيارين شهيرين: جزيرة "بوكيت" التايلندية، وجزيرة "لنكاوي" الماليزية.

فكلتاهما وجهتان بارزتان في عالم سياحة الجزر والمنتجعات الفاخرة والمغامرات الاستوائية، لكن لكل واحدة شخصية مختلفة تجعلها أقرب لفئة معينة من المسافرين.

وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن للسائح العربي أن يحسم خياره بينهما؟

الطبيعة والمناظر

"بوكيت Phuket" أكبر جزر تايلند، حيث تمتد شواطئها الواسعة مثل "باتونغ Patong" و"كارون Karon" وتزدحم بالأنشطة والمطاعم والأسواق.

أما طبيعتها فهي مزيج بين سواحل مزدحمة وخلجان هادئة، لكنها تبقى وجهة حيوية نابضة بالحياة.

وإلى جانب ذلك، تُعد بوكيت نقطة انطلاق مثالية نحو جزر أخرى مثل "جزر في في Phi Phi Islands" و"خليج بانغ نغا Phang Nga Bay" الشهير بصخوره الكلسية العملاقة وكهفه البحري المعروف باسم "جزيرة جيمس بوند James Bond Island".

وفي المقابل، تتميز "لنكاوي Langkawi" بكونها أرخبيلًا يتألف من 99 جزيرة، حيث تكمن الغابات الاستوائية الكثيفة والتلال الخضراء والشواطئ الأكثر هدوءًا مثل "بانتاي سينانغ Pantai Cenang".

وهناك تحضر الطبيعة البكر بأجمل صورها من خلال محمية "كيلم كارست Kilim Karst Geoforest Park" المدرجة ضمن قائمة اليونسكو، والتي تضم غابات القرم والتكوينات الجيولوجية النادرة.

إضافة إلى شلالات "تيلاغا توجو Telaga Tujuh" أو "الشلالات السبعة" التي تمنح الزائر تجربة مختلفة تمامًا عن مجرد الاستلقاء على الشاطئ.

الأنشطة والتجارب

تُعرف بوكيت بأنها وجهة المغامرات البحرية والحياة الليلية، فهناك يمكن للزائر أن يخوض رحلات الغوص والسنوركلينغ، ثم ينطلق بالقارب نحو جزر "في في".

أما في المساء، فإن شارع "بانغلا Bangla Road" يتحول إلى مركز صاخب للحفلات والعروض الترفيهية.

إعلان

فالأضواء والموسيقى والازدحام يجذب الشباب من مختلف أنحاء العالم. ولا تقتصر التجارب على البحر والليل، بل تمتد إلى زيارة معبد "التمثال الكبير Big Buddha" المطل على الجزيرة، أو حضور عروض الملاكمة التايلندية (Muay Thai) التي تعكس جانبًا أصيلًا من الثقافة المحلية.

أما لنكاوي، فهي تميل إلى الهدوء والطبيعة أكثر من الصخب، حيث يمكن للسائح أن يستقل التلفريك الذي يرتفع إلى أكثر من 700 متر فوق سطح البحر ليصل إلى قمة جبل "ماونت مات شينشانغ Mount Mat Cincang" حيث يمتد جسر السماء Sky Bridge بطول 125 مترًا معلقًا بين القمم، مانحًا إطلالات بانورامية لا تُنسى.

كذلك تمنح رحلات المانغروف في "كيلم كارست" فرصة لاكتشاف النسور والقرود البحرية في بيئة محمية، أما الأسواق الليلية التقليدية فتنبض بروح ماليزيا الشعبية، وتتيح للزائر أن يعيش لحظة حقيقية بعيدًا عن الطابع السياحي المصطنع.

الثقافة والأجواء

تحمل الثقافة في بوكيت الطابع التايلندي التقليدي، حيث تنتشر المعابد البوذية والعروض الفنية، لكن أجواءها تتسم بالطابع العالمي، إذ تختلط الثقافات من كل مكان وتتحول الجزيرة إلى بوتقة سياحية متعددة الجنسيات.

أما لنكاوي، فثقافتها أقرب إلى روح الملايو الإسلامية، وهو ما يظهر في وفرة المأكولات الحلال، والأسواق الشعبية، وأسلوب الضيافة البسيط.

لذلك، يجد السائح العربي في لنكاوي انسجامًا ثقافيًا ودينيًا أكبر، بينما تمثل بوكيت تجربة أكثر انفتاحًا على العالم السياحي الغربي.

أفضل وقت للزيارة

تتشابه بوكيت ولنكاوي في أنهما وجهتان استوائيتان، لكن الطقس يختلف قليلًا بينهما، ففي بوكيت يمتد الموسم الجاف (الجيد) من نوفمبر/تشرين الثاني حتى أبريل/نيسان، حيث تكون السماء صافية والبحر مناسبًا للسباحة، لكنه أيضًا موسم الذروة حيث ترتفع الأسعار ويزداد الازدحام.

أما موسم الأمطار من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول، فهو أهدأ وأرخص، لكنه قد يقيّد بعض الأنشطة البحرية بسبب الأمواج العالية.

أما لنكاوي فتتمتع بمناخ استوائي على مدار العام، حيث تبقى الحرارة بين 25 و32 درجة مئوية، والموسم الجاف (الجيد) من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار هو الأفضل للرحلات والأنشطة الخارجية.

في حين تجلب الفترة من أبريل/نيسان حتى أغسطس/آب أمطارًا متقطعة تزيد من خضرة الجزيرة، دون أن تعيق السياحة بشكل كامل. وبذلك، فإن السائح الذي يبحث عن التوازن بين الأسعار والطقس الجيد قد يختار أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان كأفضل وقت لزيارة أي من الجزيرتين.

المناسب أكثر لمن؟

تُعد بوكيت خيارًا مثاليًا للشباب ومحبي المغامرات، حيث الأنشطة المتنوعة تعطيها طابعًا مليئًا بالحركة والإثارة. كما تناسب الأزواج في شهر العسل الذين يرغبون في الجمع بين الاسترخاء نهارًا والاستمتاع بليالي مليئة بالعروض والموسيقى.

أما لنكاوي، فهي تناسب أكثر العائلات والأزواج الباحثين عن الخصوصية والهدوء، حيث المنتجعات الهادئة والطبيعة البكر تمنحها طابعًا رومانسيًا وهادئًا.

إعلان

كما أن ثقافتها الإسلامية تجعلها أكثر انسجامًا مع العادات والتقاليد العربية، وهو ما يسهّل على السياح العرب الاستمتاع بالرحلة دون قلق بشأن الطعام أو الأجواء.

سهولة الوصول

من الناحية العملية، تمتلك بوكيت مطارًا دوليًا كبيرًا يستقبل رحلات مباشرة من عواصم عدة مثل دبي، الدوحة، أبو ظبي، الرياض، جدة، إضافة إلى مدن آسيوية وأوروبية كبرى. وهذا ما يجعل الوصول إليها أكثر سلاسة للمسافرين القادمين من العالم العربي.

أما لنكاوي، فرغم أن لديها مطارًا دوليًا فإن معظم الرحلات تمر عبر كوالالمبور أو سنغافورة، مع إمكانية الوصول إليها أيضًا عبر البحر من "بينانغ Penang".

وذلك، فإن الوصول إلى بوكيت أكثر سهولة، بينما يتطلب الوصول إلى لنكاوي تنظيمًا مسبقًا لكنه يمنح إحساسًا أكبر بالخصوصية.

الأسعار والتكاليف (عام 2025)

في بوكيت، إذا أقام السائح في فندق متوسط بسعر 100 دولار لليلة، وتناول وجبتين يوميًا (20 دولارًا تقريبًا) مع نشاط مثل جولة بحرية (60 دولارًا) فإن تكلفة اليوم الكامل تصل إلى نحو 180 دولارًا.

أما في لنكاوي، فإن الفندق المتوسط يكلف حوالي 80 دولارًا، والوجبات 15 دولارًا فقط، والنشاط مثل التلفريك أو المانغروف 25 دولارًا، أي أن التكلفة اليومية لا تتجاوز 120 دولارًا. وهكذا، تبدو لنكاوي أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، خصوصًا للعائلات.

أيهما تختار؟

في النهاية، يعتمد القرار على ما يبحث عنه المسافر نفسه. فإذا كان يريد جزيرة نابضة بالحياة مليئة بالأنشطة البحرية والحفلات، فإن "بوكيت" ستكون وجهته المثالية.

أما إذا كان يفضل الهدوء، والطبيعة الخضراء، والأجواء الأقرب للثقافة الإسلامية، فإن "لنكاوي" تمنحه ذلك بامتياز. وهكذا، فإن المفاضلة بين الجزيرتين تشبه الاختيار بين إيقاع صاخب ولحن هادئ وكلاهما جميل، لكن لكل مسافر نغمة تناسب قلبه أكثر.