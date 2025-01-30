تعرف على شركة "فيلوم فاندوم" صانعة المجوهرات حصريا للعائلات الملكية

تتسم شركة "فيلوم فاندوم" الفرنسية المتخصصة في صناعة المجوهرات بأنها متخصصة حصريا في صنع مجوهرات فاخرة للعائلات الملكية عبر العالم، وتحرص الشركة على المزج في صناعتها بين الثقافتين الفرنسية والعربية في التصاميم والأشكال المستعملة في إبداع وتصنيع المجوهرات.

وتقول مؤسسة الشركة ثريا العذاري إن شركتها تهتم حصريا بالعائلات الملكية عبر العالم لأنها لا تريد صنع الكثير من المجوهرات، فالكثرة ليست هي تعريف الرفاهية بالنسبة لهذه الشركة، وتضيف العذاري أن من الخصائص المميزة أيضا لفيلوم فاندوم أنها تصنع حصريا قطع مجوهرات استثنائية وفريدة وتحت طلب العائلات الملكية.

وتجسد فيلوم فاندوم التميز الذي تحظى به صناعة المجوهرات الفاخرة في فرنسا، والتي اكتسبت منذ زمن بعيد سمعة متميزة في قطاع المجوهرات عالميا.

وتشارك الشركة الفرنسية في النسخة 21 لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والتي انطلقت اليوم الخميس 30 يناير/كانون الثاني الجاري، وتستمر إلى الخامس من فبراير/شباط المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وستعرض في هذه النسخة من المعرض مجموعات حصرية وتصميمات مبتكرة مقدمة من علامات تجارية عالمية، ومن مصممين قطريين في مجال المجوهرات والساعات، وتشارك في المعرض أزيد من 500 علامات تجارية من 32 دولة.