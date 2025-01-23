سحر الشتاء الأوروبي.. اكتشف جواهر النمسا الأربع

خلال موسم الشتاء، تزداد الرغبة في استكشاف الوجهات التي تجمع بين سحر الطبيعة وروعة الأجواء الباردة، فالسفر ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هو تجربة غنية تمنح الروح شعوراً بالحيوية والتجدد. وفي الشتاء، تتحول الوجهات ذات الجبال المغطاة بالثلوج والأسواق المضاءة إلى ملاذ يعيد الدفء إلى القلب.

وتُعد النمسا، بمدنها الجميلة مثل إنسبروك، زيفيلد، إشغل وكيتسبوهل، من أبرز الوجهات الشتوية التي تأسر الزائر بجمالها الطبيعي وتنوع أنشطتها. فسواء كنت من عشاق الرياضات الشتوية، أو من الباحثين عن الهدوء والاسترخاء وسط المناظر الخلابة، فإن هذه المدن تقدم لك ما تحتاجه خلال إجازتك.

أولا: إنسبروك مدينة في أحضان الألب

هي عاصمة إقليم تيرول، وتقع غرب النمسا وتحديدا في وادي نهر "إن" الذي تحيط به جبال الألب، حيث تُعتبر وجهة شهيرة لعشاق الرياضات الشتوية ومحبي الطبيعة على حد سواء.

ويبهر البلدة العتيقة في إنسبروك زوارها بأزقتها ومبانيها التي تعود للعصور الوسطى، والتي تزداد رونقاً، بفضل الإضاءة الجذابة ورائحة المشروبات الدافئة واللوز المحمص التي تنبعث من أسواق عيد الميلاد.

كما تُعتبر إنسبروك مكاناً ذا ملامح تاريخية حية، مثل السقف الذهبي الذي يتلألأ بألواحه النحاسية المطلية بالذهب والبالغ عددها 2657 لوحاً، والذي يضيء فوق شارع هيرزوغ فريدريش، وتستضيف المدينة أحداث الشتاء الكبرى مثل سباق هاهينكام وبطولة التلال الأربعة، مما يجذب عشاق هذه الفعاليات من جميع أنحاء العالم كل عام.

إعلان

وتحتضن المدينة أيضاً العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تقدم قلعة أمبراس لحظات من السكينة وسط المناظر الشتوية الحالمة بفضل سقوفها المزخرفة، وأعمال الفنانين روبنز وفيلاثكيث، في حين تضيف قلعة هوفبورغ الباروكية (تعود للعهد الباروكي) والمحاطة بالحياة الحديثة، لمسة سحرية تجعل عاصمة تيرول مكاناً يمتزج فيه الماضي والحاضر في تناغم.

أهم مناطق الجذب في المدينة:

محطة بيرغسل سكي جامب: تجمع محطة التزلج الرائعة، التي صممتها المهندسة المعمارية العراقية زها حديد بين التاريخ الرياضي والهندسة المعمارية الحديثة، كما توفر منصة العرض إطلالات بديعة على إنسبروك وجبال الألب.

قلعة أمبراس: تقع وسط حدائق جميلة، وهي من قلاع عصر النهضة وتوصف بجوهرة تاريخية وفنية، وتضم معارض فريدة من نوعها.

تلفريك نوردكيت: يأخذك هذا التلفريك مباشرةً من قلب مدينة إنسبروك إلى نوردكيت، حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة وفرص المشي لمسافات طويلة.

حديقة حيوانات الألب: إنها أعلى حديقة حيوان في أوروبا، وهي متخصصة في الأنواع الموجودة في جبال الألب.

رياضات شتوية يمكن ممارستها في إنسبروك

• التزلج والتزحلق على الجليد: توفر المدينة إمكانية الوصول لعدد من منتجعات التزلج، بما في ذلك نوردكيت وأكسامير ليزوم ووادي شتوباي. وفي المجمل، تحوي المنطقة 9 أماكن للتزلج تضم أكثر من 300 كيلومتر من المنحدرات. وتضم إنسبروك حلبات للتزلج على الجليد مثل أولمبياد وورلد.

• التزلج عبر الأرياف: والمقصود به التزلج لمسافات طويلة في مناطق ريفية، وتتميز المنطقة المحيطة بإنسبروك بمسارات عديدة للتزلج الريفي، وخاصة في وادي شتوباي.

• المشي بأحذية الثلج: هي طريقة رائعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الشتوية، وهي نشاط محبب لعشاق الطبيعة.

إعلان

• رحلات المشي: يتم تمهيد العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة في هذا الفصل، مما يتيح القيام بجولات وسط المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج.

ثانيا: زيفيلد ملاذ لمحبي التزلج الريفي

تقع زيفيلد على هضبة مشمسة عالية فوق إنسبروك، وتُعد من أفضل وجهات التزلج الريفي في العالم.

وسواء كنت مبتدئاً أو خبيراً، ستجد في زيفيلد مسارات طويلة مجهزة بدقة تمر عبر السهول الواسعة، وتصل إلى أعماق الغابات الكثيفة، وهذا ما يبرر استضافة المدينة لمسابقات التزلج ضمن دورات الألعاب الأولمبية الشتوية عامي 1964 و1976، وما يجعلها حتى اليوم قبلة أنظار أفضل المتزلجين العالميين، ومحترفي رياضة البياثلون في مسابقات كأس العالم.

وأما البلدة بحد ذاتها، فتحتوي على الكثير من الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم، وتوفر زيفيلد للزوار والسكان المحليين أنشطة عديدة، مثل التزلج بواسطة الزلاجات وعربات الثلوج، بالإضافة لجولات المشي البطيء أو التحديات المرتفعة في جبال الألب خلال الصيف.

وبفضل موقع البلدة المحمي، تُعتبر زيفيلد من أكثر الوجهات ضماناً لتساقط الثلوج في النمسا، وهي أيضاً واحدة من الأماكن النادرة التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوار صيفا وشتاء.

أبرز الأنشطة الخارجية في زيفيلد

تشتهر زيفيلد في إقليم تيرول بأنها من أفضل المناطق العالمية للتزلج الريفي. ففي كل شتاء، تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالمناظر الجبلية والتجول في القرية الساحرة.

كما تضم المنطقة منتجعين للتزلج مثاليين للعائلات والأطفال والمبتدئين الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم في التزلج على المنحدرات السهلة والمتوسطة.

إعلان

ويُعرف المنتجع الأول باسم "روسهوتة" ويقع على ارتفاع 1740 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويستقطب بشكل رئيسي المبتدئين والعائلات، وأما المنتجع الثاني فيسمى "زيفيلدر غشواندتكوبفليفت" ويقع على ارتفاع أقل (قرابة 1500 متر)، ويخدم أيضاً المبتدئين والمتزلجين بمستوى متوسط، كما تتوفر مدارس لتعليم التزلج في كلا المنتجعين.

من أبرز المزارات في زيفيلد

بحيرة فيلدزي: تقع قرية زيفيلد على هضبة شمال غرب إنسبروك، واسمها مشتق من كلمتي "زي" (بحيرة) و"فيلد" (حقل)، وتُعد القرية وجهة سياحية تجذب الزوار على مدار العام.

وتبقى البحيرة المرتبطة باسمها هي "فيلدزي"، وتحيط بها الغابات من الغرب والأراضي الرطبة من الشرق. وفي الجنوب تقع محمية "ريتر مور"، التي تحتضن الصنوبر الجبلي والتوت البري. بحيرة فيلموزي: وجهة مفضلة للعائلات وتقع على بعد 3 كيلومترات غرب زيفيلد، وكانت البحيرة في السابق تظهر كل 4 سنوات تقريباُ، وتصل البحيرة لأعلى مستوياتها في مايو/أيار، وتبقى حتى الصيف قبل أن تبدأ بالاختفاء مع قدوم الخريف والشتاء. مركز أوليمبيا الرياضي والمؤتمرات: يجمع بين كونه مسبحا داخليا كبيرا ومركز مؤتمرات حديثا. ويمكن لزوار المركز الاسترخاء في الخلجان المائية والاستمتاع بجزر الاستجمام، ويحتوي أوليمبيا على مزالق مائية ممتعة للأطفال، ويقدم المركز دورات اللياقة المائية، والسباحة للأطفال.

ثالثا: إشغل جنة للاسترخاء والهواء الجبلي

إشغل مكان مناسب لمحبي التنزه في الهواء الطلق، واستنشاق الهواء الجبلي النقي وسط مناظر خلابة.

ففي هذه المدينة النمساوية، ستجد أسطح المنازل والقمم الجبلية مغطاة بالثلوج، ونسيم الجبال المنعش يملأ الأجواء، مع عبق الأطعمة الألبية الشهية المنبعث من أحد المطاعم المحلية.

إعلان

وبفضل ارتباط إشغل بمنتجع سامناون السويسري فإنها تعد أكبر منتجع تزلج ريفي في النمسا، حيث توفر منحدرات ثلجية مضمونة من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وحتى أوائل مايو/أيار، مع مسارات تناسب جميع المستويات.

والمدينة وجهة أيضا للباحثين عن استراحة شتوية هادئة مع لمسة من الفخامة، حيث تضم عدة فنادق عائلية الفاخرة ذات الأربع والخمس نجوم، بالإضافة لمطاعم حاصلة على جوائز مرموقة.

كما يمكنك التزلج باستخدام عربات وكابينات حديثة للغاية، ثم تناول عشاء راق في مطعم مختلف كل ليلة. وستتمكن أيضا من مشاهدة نجوم عالميين في حفلات "توب أوف ماونتن"Top of the Mountain" الشهيرة، أو الانطلاق في مسارات المشي الشتوية لتجديد طاقتك في منتجع سيلفريتا تيرمه الصحي.

ومن أبرز الأسباب التي تجعل إشغل وجهة تزلج مثالية توفرها على كميات كافية من الثلوج تبقى من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مايو/أيار، حيث تقع معظم المنحدرات على ارتفاع قرابة ألفَي متر، كما تتصل إشغل بمنتجع سامناون السويسري للتزلج، وهو منطقة تزلج عابرة للحدود بين البلدين، كما توجد بالمدينة مناطق شاسعة للتزلج الحر.

وتُعتبر المدينة أيضاً وجهة لعشاق الطعام، إذ تضم 10 مطاعم حاصلة على جوائز "توك"، إلى جانب أكواخ جبلية تقدم مأكولات شهية.

رابعا: كتسبوهل حيث التاريخ والجمال

تُعرف المدينة حول العالم كوجهة سياحية على مدار العام تجمع بين التقاليد والجمال الأخاذ. تتميز هذه المدينة التاريخية بمناظرها الطبيعية حيث الجبال العشبية المحلية التي تبث سحرها الخاص في كل الفصول.

إعلان

وتتسم المدينة بأجوائها الهادئة ودفء التقاليد التي يحافظ عليها أهلها المعروفين باعتزازهم ببلدتهم وتاريخها. ويقصد السياح كتسبوهل بحثا عن أنشطة ترفيهية مثل سباقات "هاننكام" الأسطورية، أو بحثا عن الهدوء في رحلات التنزه بين أحضان الطبيعة، أو عن أطايب الطعام في الأكواخ والمطاعم المتنوعة.

ماذا يمكنك فعله في كيتسبوهل؟

أشهر سباق للتزلج في العالم: يتنافس في مضمار "سترايف" كل عام بعض من أفضل المتزلجين في العالم للفوز على أكثر المسارات انحداراً وصعوبة في كأس العالم للتزلج. ويجمع "سترايف" بين المنحدرات الحادة والقفزات المذهلة والسرعات العالية.

يتنافس في مضمار "سترايف" كل عام بعض من أفضل المتزلجين في العالم للفوز على أكثر المسارات انحداراً وصعوبة في كأس العالم للتزلج. ويجمع "سترايف" بين المنحدرات الحادة والقفزات المذهلة والسرعات العالية. سفاري التزلج وتناول الغذاء مع إطلالة بديعة: انطلق في رحلة عبر منطقة كيتسبوهل، حيث تجتمع متعة التزلج الجماعي مع مغامرة اكتشاف منحدرات جديدة، وتمتع بالمناظر الجبلية أثناء التوجه نحو "باس تورن". وعلى طول الطريق شارك لحظات مميزة وجرب المأكولات التقليدية في الأكواخ الجبلية الدافئة، فهي مثالية لاستراحة بعد جهد بدني كبير.

انطلق في رحلة عبر منطقة كيتسبوهل، حيث تجتمع متعة التزلج الجماعي مع مغامرة اكتشاف منحدرات جديدة، وتمتع بالمناظر الجبلية أثناء التوجه نحو "باس تورن". وعلى طول الطريق شارك لحظات مميزة وجرب المأكولات التقليدية في الأكواخ الجبلية الدافئة، فهي مثالية لاستراحة بعد جهد بدني كبير. زيارة حديقة أوراخ للحياة البرية: هي قطعة جميلة فوق أراضي قرية أوراخ الصغيرة. ونالت الحديقة مكانتها بفضل العناية التي قدمتها عائلة بليتزر لهذه الحديقة عبر الأجيال، حيث تُعد أكبر محمية حيوانات برية مفتوحة في إقليم تيرول، فهي تُدهش الزوار بوجود أكثر من 350 حيوانا، منها الغزلان الحمراء والكنغر.

انغمس في أجواء الغابة: تغطي الغابات قرابة نصف منطقة كيتسبوهل، حيث توجد العديد من الأشجار المحلية مثل التنوب والصنوبر والأرز.

تغطي الغابات قرابة نصف منطقة كيتسبوهل، حيث توجد العديد من الأشجار المحلية مثل التنوب والصنوبر والأرز. مغامرة مع الألباكا: من مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين الأول، يمكنك قضاء وقت لا يُنسى مع الأصدقاء والعائلة برفقة حيوانات الألباكا المشهورة بفروها، والتي تتميز بروح مرحة وهادئة، وتكلف جولة الألباكا في جبال كيتسبوهل 40 يورو لشخصين أو أكثر، وكل شخص إضافي يدفع 15 يورو، أما الأطفال حتى 14 عاما فيدفعون 8 يوروهات فقط.

من مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين الأول، يمكنك قضاء وقت لا يُنسى مع الأصدقاء والعائلة برفقة حيوانات الألباكا المشهورة بفروها، والتي تتميز بروح مرحة وهادئة، وتكلف جولة الألباكا في جبال كيتسبوهل 40 يورو لشخصين أو أكثر، وكل شخص إضافي يدفع 15 يورو، أما الأطفال حتى 14 عاما فيدفعون 8 يوروهات فقط. التاريخ والثقافة: يمتد تاريخ البلدة لأكثر من 750 عاما، ويمكنك استكشاف جوانب من هذا التاريخ عبر زيارة متحف كيتسبوهل، مع الحرص على زيارة شرفة المتحف، حيث تنفتح أمامك إطلالة رائعة على أسطح البلدة.