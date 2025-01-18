زرها ولو مرة بحياتك.. إليك جدول لقضاء 10 أيام في اليابان

لعل زيارة اليابان يعد حلماً لكثير من الناس، السائحون منهم والقاعدون، فكلاهما يحفزه شيء واحد ويخلق بداخلهم تلك الرغبة في السفر لرؤية اليابان، ألا وهو الفضول الناجم عن كثرة السماع عنها، وعن مدى تميزها عن باقي بلدان المعمورة.

حتى لو لم تكن من هواة السفر، فلا شك أنك سمعت يوماً عن اليابان، وربما يبالغ البعض وينعتها بكوكب اليابان، فحينما نسمع عنها في التلفاز أو نسمع ممن زاروها نشعر بأنها مختلفة، وبها أشياء مميزة مادية كانت أو معنوية، نعم إنها تستحق الزيارة حقا ولو مرة في العمر.

ولهذا الغرض نقدم لكن برنامج سياحي لزيارة اليابان، بناءً على تجارب وخبرات سابقة لخبراء في السفر والسياحة، يتكون هذا البرنامج من 10 أيام صافية دون يومي السفر ذهابا وإيابا:

اليوم الأول: طوكيو

مزار أساكوسا سينسوجي: يُعتبر معبد سينسوجي المعلم التقليدي الأكثر شهرة في اليابان، وهو أقدم معبد بوذي في طوكيو، تأسس المعبد عام 645 ميلادي، ولكنه ليس مجرد معبد فالأهم من هذا كله هو طرازه المعماري المتألق الدال على حضارة اليابان الذي يجعل منه مزاراً هاماً للسائحين، فهو يرمز لليابان القديمة بكل تفاصيله المعمارية العتيقة، ويتميز المزار بوجود شارع تجاري مؤدٍ إليه يسمونه سوق "ناكاميسي" يضم متاجر تبيع منتجات الحرف اليدوية اليابانية والطعام المحلي.



شارع أكيهابارا: وجهة لعشاق التكنولوجيا والأنمي، شارع أكيهابارا ليس مجرد وجهة تسوق، بل هو نافذة على ثقافة اليابان الحديثة التي تمزج بين التقنية المتطورة والاهتمام بالتفاصيل الفنية والترفيهية. إذا كنت من محبي الإلكترونيات والأنمي (رسوم الكارتون المتحركة) والمانغا (الرسوم الكرتونية في المجلات) أو حتى التكنولوجيا، فإن أكيهابارا يجب أن يكون في قائمتك عند زيارة طوكيو.

ما الذي يميز أكيهابارا؟

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أكيهابارا هو جنة محبي الإلكترونيات مثل البلاي ستيشن وغيره، حيث يضم متاجر ضخمة مثل "يودوباشي كاميرا" (Yodobashi Camera) و"لاوكس" (LAOX)، بالإضافة إلى أكشاك صغيرة تبيع كل ما يتعلق بالإلكترونيات، من أحدث الأجهزة إلى قطع الغيار النادرة.

ويشتهر الشارع بأنه مركز لعشاق الأنمي والمانغا (الأنمي هي الأفلام والمسلسلات اليابانية وأما المانغا فهي القصص المصورة اليابانية التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع)، حيث تنتشر متاجر مثل "أنيميت" (Animate) و"ماندريك" (Mandarake) التي تبيع المجسمات والقصص والألعاب وأشرطة الفيديو المتعلقة بالشخصيات الشهيرة.

ويحتوي أكيهابارا أيضًا على مقاهٍ ذات طابع خاص مثل "مايد كافيه" (Maid Cafés) حيث يقدم العاملون خدماتهم بأسلوب شخصيات الأنمي.

وتعد المنطقة مكانا مشهورا بصالات ألعاب الأركيد، والتي هي صالات ألعاب الفيديو التقليدية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب القديمة والجديدة، وتجربة ألعاب تعتمد على المهارة أو الحظ، ومن هذه الصالات صالة "سيغا أكيهابارا" (SEGA Akihabara) التي توفر تجربة ممتعة لألعاب الفيديو الحديثة.

وإلى جانب المميزات السابقة، يعد أكيهابارا الوجهة الأساسية لعشاق الأوتاكو، وهي ثقافة تتعلق بالشغف المفرط بالأنمي والمانغا وألعاب الفيديو، إذ يزور الشارع الآلاف يوميا للبحث عن مقتنيات فريدة أو لقاء معجبين آخرين بهذه الثقافة.

كما يوجد في العاصمة اليابانية شارع شهير هو غينزا، وهو منطقة التسوق الأشهر والأرقى في البلاد، يضم أشهر العلامات التجارية العالمية، كما يحتوي على مطاعم فاخرة يمنة ويسرة، وتنتشر في جنبات الشارع مبانٍ شاهقة تتميز بتصميم عصري.

اليوم الثاني: طوكيو

1. برج شيبويا سكاي: عند الصعود إلى أعلى البرج الذي يبلغ طوله 230 مترا، يجد الزائر منصة عرض زجاجية توفر إطلالة بانورامية خلابة على مدينة طوكيو، ويعتبر وجهة مثالية لرؤية كامل المدينة من الأعلى.

2. ميدان شيبويا: يقصده السياح لأنه يعتبر من أكثر تقاطعات عبور المشاة ازدحاما وشهرةً في العالم، ويتميز بشاشاته الإعلانية الضخمة وأجوائه النابضة بالحياة.

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3. هاراجوكو وشارع تاكيشيتا: هو وجهة مفضلة لعشاق الموضة وخاصة السيدات، ويضم متاجر الأزياء الفريدة، ومطاعم صغيرة تقدم الحلويات اليابانية.

اليوم الثالث: طوكيو

ديزني لاند طوكيو: توجد مدينة ألعاب ديزني لاند العالمية الشهيرة في بلدان محدودة فقط حول العالم، وضمنها العاصمة اليابانية وهي مكان يناسب جميع الأعمار. وتتميز مدينة الألعاب بضخامة مساحتها (1.9 مليون متر مربع)، وبأقسامها المختلفة المستوحاة من أفلام ديزني الشهيرة. تقام في المكان العروض المتحركة والمهرجانات طيلة اليوم بمختلف أرجائه، كما ينتهي اليوم بعروض الألعاب النارية.

وننصح مرتادي المدينة الترفيهية بشراء تذاكر الدخول السريع (Fast Track Premium) وذلك لتجنب الزحام الكبير في طوابير الألعاب الذي قد يصل إلى ساعتين من الانتظار للألعاب الرئيسية. بالطبع تستحق هذه التذاكر فرق السعر الأغلى المدفوع فيها لأنها توفر العناء الكثير، ولكن يفضل الدخول على يوتيوب، ومشاهدة بعض الفيديوهات التي تشرح أنواع التذاكر لمدينة ألعاب ديزني، وكيفية الحصول عليها من الموقع الرسمي.

اليوم الرابع: طوكيو – هاكوني (الطبيعة الخلابة)

متحف "تيم لاب" (Team Lab): تبدأ رحلتك صباحاً في هذا اليوم بزيارة هذا المتحف الموجود في طوكيو، وهو معرض فني حديث يأخذك في تجربة فريدة من نوعها عبر فنون رقمية تعتمد على الإضاءة والتفاعل. كل زاوية في المتحف تحكي قصة من خلال الألعاب الضوئية، مما يجعله وجهة لا تُنسى لعشاق الفنون الحديثة.

الوصول إلى هاكوني وجولة البحيرة: بعد هذه التجربة المثيرة، تتوجه إلى مدينة هاكوني الجبلية (تبعد قرابة 85 كلم عن طوكيو، ويمكن الوصول إليها بالقطار في زهاء 90 دقيقة)، وهي تصنف ضمن أجمل الوجهات الطبيعية في اليابان بعيداً عن صخب المدينة، فهي منطقة جبال خضراء وبحيرات وأنهار.



عند وصولك، تبدأ الجولة بجولة بحرية على متن سفينة القراصنة في بحيرة آشي، وهي بحيرة تشكلت بعد انفجار بركاني منذ آلاف السنين. إذا كانت السماء صافية، يمكنك حينها رؤية جبل فوجي في الخلفية.

وادي أواكوداني: منطقة بركانية نشطة تشتهر بالينابيع الكبريتية، ويمكنك الاستمتاع بركوب التلفريك الذي يوفر إطلالة رائعة على الوادي وذلك بعد النزول في المحطة الأخيرة من السفينة، كما تتاح لك تجربة تناول "البيض الأسود"، الذي يُطهى في ينابيع الكبريت، مما يغير لونه إلى الأسود ويضفي عليه نكهة مميزة. ويُعتقد أن أكل هذا البيض يطيل العمر بسبع سنوات حسب الأسطورة المحلية.

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اليوم الخامس: هاكوني

جبل فوجي: هو الجبل الأشهر في اليابان ويعد رمزا لها، ويتميز بأنه فريد ولا جبال أخرى تحيط به، وشكله مخروطي منتظم ويزين قمته الثلج. ستبدأ يومك بزيارة المحطة الخامسة لجبل فوجي، وهي أعلى نقطة يمكنك الوصول إليها بالسيارة أو الحافلة على الجبل. هذه المحطة توفر إطلالات خلابة على الجبل وللبيئة المحيطة به.

أوتلت جوتمبا: يُعد من أكبر وأشهر مراكز التسوق في اليابان ويضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق التسوق. كما يحتوي "الأوتلت" على منطقة طعام تقدم خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق. ولمن لا يعرف معنى "أوتلت" (outlet) فهي كلمة تطلق على الأسواق التجارية التي تبنى خارج المدينة، وتتميز بأن أسعارها تكون أقل من أسعار نفس المحلات في المدينة، وذلك لانخفاض الضرائب وأسعار الإيجار.

اليوم السادس: هاكوني-أوساكا

القطار الرصاصة أو الطلقة: يبدأ يومك بتسجيل الخروج من الفندق والتوجه نحو محطة القطار لركوب القطار الطلقة (شينكانسن) نحو مدينة أوساكا. وتعد تجربة القطار الطلقة من أبرز معالم رحلتك إلى اليابان، إذ تصل سرعته إلى 400 كلم في الساعة، ولكن لا داعي للقلق، فهي تكون على متن القطار لن تشعر بهذه السرعة على الإطلاق تماماً كالطائرة، ويتوفر بهذا القطار الطلقة مقاعد درجة اقتصادية، ودرجة رجال الأعمال.

حديقة الغزلان (نارا): عند وصولك إلى أوساكا انطلق مباشرة إلى منطقة نارا المعروفة بحديقتها الكبيرة التي تسكنها مئات الغزلان الأليفة، التي تمشي وسط البشر وتتفاعل معهم وتتجول في الشوارع أيضا، هي حقاً تجربة فريدة. وفي المساء يكون المبيت في مدينة أوساكا.

اليوم السابع: أوساكا

وجهتك في هذا اليوم هي مدينة الألعاب "يونيفرسال ستوديوز"، وهي شبيه بمدينة ديزني لاند، وتعتبر "يونيفرسال ستوديوز" الأشهر والأكبر في العالم من ناحية الترفيه والمتعة، وتختلف عن ديزني فكل منها له طابع خاص وفريد ويستحق الزيارة. يقدم هذا المنتزه الترفيهي تجربة استثنائية لمحبي الأفلام، مع أقسام مخصصة لعوالم مثل "هاري بوتر" و"جوراسيك بارك" و"سوبر ماريو وورلد".

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وننصح وبشدة شراء تذكرة دخول تشمل ميزة الـ "المرور السريع" (Fast Pass)، مما يتيح لك تجاوز الطوابير والاستمتاع بألعابك المفضلة بشكل أسرع، ويمكنك الاستمتاع بعروض حية وتجارب طعام مستوحاة من الأفلام والعوالم الموجودة داخل المنتزه، مما يجعل اليوم مليئا بالإثارة والتشويق.

اليوم الثامن: كيوتو

لا يمكن لمن يزور مدينة كيوتو إلا يتوجه إلى غابة أراشياما المشهورة بممراتها الساحرة، والتي تصطف على جانبيها أشجار البامبو الطويلة جدا. تعد الغابة مكانًا هادئًا ومثاليًا للاسترخاء والتأمل وسط الطبيعة.

وتعد كيوتو إحدى أهم المدن التاريخية والثقافية في اليابان، وتعتبر القلب الثقافي للبلا، فقد كانت كيوتو عاصمة اليابان لأكثر من ألف عام (بين عامي 794 و1868) أي أكثر من الوقت الذي أصبحت فيه طوكيو عاصمة، مما جعل كيوتو مركزا للحضارة اليابانية التقليدية ومهدا للفنون والثقافة، ولا توجد في المدينة مبان مرتفعة، بل هي أشبه بالقرية الثقافية التي تبرز حضارة اليابان القديمة من حيث المعمار والثقافة.

اليوم التاسع: كيوتو

زيارة المعبد الذهبي (كينكاكوجي): يتميز المعبد بسطحه المغطى بورق الذهب، وهو محاط بحديقة مذهلة وبحيرة تعكس صورة المعبد بشكل مثالي.

سوق تيراماتشي: من أشهر وجهات التسوق التقليدية في مدينة كيوتو، ويقع في قلب المدينة بالقرب من شارع شيجو الشهير. ويتميز السوق بوجود مجموعة واسعة من السلع اليابانية التقليدية والحديثة.

ارتداء الكيمونو: يمكن ارتداء هذا الزي الياباني التقليدي في القرية القديمة (Higaghiyama)، حيث يمكنك التقاط صور تذكارية بهذا الزي الفريد.

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اليوم العاشر: أوساكا

أوساكا هي ثاني أكبر مدينة يابانية بعد طوكيو، يتميز أهلها بروحهم المرحة، وتتميز شوارعها بالوسع وتمتاز بالحداثة والضخامة ومجمعات التسوق، لأن أهل أوساكا بالأصل تجار، لذلك فإن خيارات التسوق بها عديدة وكثيرة.

وتُعرف أيضاً بأنها "مطبخ اليابان"، وتشتهر بأطباقها المميزة مثل تاكوياكي (Takoyaki) وهي كرات الأخطبوط اللذيذة، وأوكونومياكي (Okonomiyaki) وهي فطيرة يابانية محشوة بمكونات مختلفة.

وتعد منطقة دوتونبوري (Dotonbori) من أكثر المناطق حيوية وجذباً للسياح في أوساكا، حيث تتميز بأجوائها النابضة بالحياة خصوصا في الليل. يقصد الناس هذه المنطقة للمشي والتجول والاختلاط بأهل البلد وأجوائهم الرائعة. وتتمتع هذه المنطقة بالمحال العديدة والمطاعم اليابانية الصغيرة والكبيرة، وتتميز أيضا بوجود لوحات إعلانية كبيرة وكثيرة مضيئة تميز المكان وسط مجرى نهر صغير.

وللإقامة، ننصح باختيار منطقة نانبا (Namba) أو أوميدا (Umeda)، حيث توفر هاتان المنطقتان سهولة الوصول إلى المرافق السياحية والمجمعات التجارية ووسائل النقل المتنوعة.

وللتسوق، نقترح عليك ثلاث مراكز تسوق كبرى في أوساكا، فإذا كنت تبحث عن تجربة تسوق فاخرة، توجه إلى "غراند فرونت أوساكا"، وأما إذا كنت تفضل التسوق في أجواء فريدة ومريحة فإن "نانبا باركس" هو الخيار الأمثل، ولمحبي التسوق المحلي والأجواء التقليدية فإن "شينسايباشي سوجي" يجب أن يكون على قائمتك.

تكاليف السفر

الإقامة: تتراوح تكلفة الإقامة في فنادق طوكيو بين 100 و300 دولار لليلة الواحدة للفرد في الفنادق المتوسطة، بينما يصل المبلغ في "الريوكان" -وهي بيوت ضيافة تقليدي فاخرة- إلى 500 دولار وأكثر.

التنقل: بطاقة آي سي للمواصلات (Japan Rail Pass) هي خيار ممتاز للتنقل بين المدن بتكلفة تبدأ من 200 دولار لمدة 7 أيام. في داخل المدن، تذاكر المترو تتراوح بين دولار وخمسة دولارات للرحلة الواحدة.

الطعام: يمكن تناول وجبة تقليدية في المطاعم المحلية مقابل 10 إلى 20 دولار للفرد، بينما تصل تكلفة العشاء في المطاعم الفاخرة إلى ما بين 50 إلى 100 دولار.

الأنشطة الترفيهية: أسعار دخول الأماكن الترفيهية مثل "ديزني لاند" تتراوح بين 33 و52 دولار للشخص، بينما تذاكر المعابد والمتاحف تتراوح بين 5 و20 دولار.

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قبل السفر

ننصحك عزيزي المسافر بالترتيب والحجز المسبق لرحلة اليابان بما لا يقل عن 4 أشهر، حيث أن تذاكر السفر والفنادق والأنشطة غالبا ما ستكون باهظة الثمن وربما غير متوفرة إذا تأخرت بالحجز، كما يفضل حجز معظم المزارات والأنشطة للرحلة عن طريق المواقع الإلكترونية الخاصة بكل مزار، بما في ذلك القطارات.

ولا تنس التأكد ما إذا كنت تحتاج إلى تأشيرة سفر إلى اليابان حسب جنسيتك ونوع جواز سفرك، وأما قيمة التأشيرة فتناهز 22 دولار تقريبا، ولكن تختلف من بلد إلى آخر.

ويعد فصلا الربيع والخريف أفضل وقت في السنة لزيارة اليابان، وتحديدا أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول، حيث الجو المثالي ودرجات الحرارة تكون في العشرينيات، وتزهر أشجار الساكورا الشهيرة.

لعشاق السفر إلى اليابان، فإن صفحة سفر وسياحة في الجزيرة نت" ستقدم لهم موضوع آخر عن اليابان، ولكن هذه المرة سنستعرض فيه بعض الجوانب الغريبة والعجيبة التي تجعل من اليابان دولة تتميز عن بقية دول العالم.