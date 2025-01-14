من قلعة نزوى لقصر العلم.. لقاء إعلامي يبرز ملامح تطور سلطنة عمان

اختتم سلطنة عمان أمس الاثنين اللقاء الإعلامي الذي يحمل عنوان "عُمان والعالم"، والذي نظمته وزارة الإعلام، احتفالا بالذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم. وكانت للمشاركين في اللقاء جولة عبر معالم بارزة في السلطنة.

وجمع اللقاء الإعلامي بين نخبة من الصحفيين والإعلاميين من مختلف دول العالم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التفاعل الثقافي والإعلامي بين السلطنة والدول الأخرى، وإبراز الإنجازات الوطنية والتراث العريق الذي تمتاز به عمان.

وخلال اللقاء قدمت السلطات العمانية رؤية شاملة حول التطورات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مع تسليط الضوء على المشروعات الوطنية الكبرى والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية عمان 2040. كما كان من أهداف الفعالية لتعزيز الشراكات الإعلامية مع المؤسسات الدولية.

ويقول رئيس تحرير مؤسسة الأهرام المصرية ماجد منير إن عمان "تشهد نقلة نوعية في جهودها التنموية"، مشيرًا إلى "البيئة الجاذبة التي تخلقها السلطنة للاستثمارات في القطاعات الواعدة"، وأضاف منير أن السياسة الخارجية العمانية "تُعبر عن التزامها بالسلام والاستقرار والعلاقات الإيجابية مع مختلف دول العالم".

وبعد يومين من اللقاء الإعلامي المفتوح بين كبار المسؤولين العُمانيين ونخبة من الصحفيين العالميين داخل أروقة القاعات، انطلق المشاركون للقيام بزيارات ميدانية وحضور فعاليات ثقافية تسلط الضوء على أهم المعالم التاريخية والحضارية في عمان، ما منح الزوار تجربة تعكس عمق التراث والتقدم الحضاري الذي حققته للسلطنة.

إعلان

استكشاف التراث

وشملت الجولة مدينة نزوى التاريخية، التي تُعتبر رمزًا للإرث الثقافي العماني. يزور الإعلاميون قلعة نزوى الشهيرة التي تعكس القوة الدفاعية والهندسة المعمارية العمانية التقليدية وبراعتها.

وتُعد قلعة نزوى إحدى أبرز المعالم التاريخية والثقافية في سلطنة عمان، بُنيت في القرن السابع عشر الميلادي على يد الإمام سلطان بن سيف اليعربي، لتكون رمزًا للقوة والدفاع، ومركزًا للحكم والإدارة خلال فترة الإمامة اليعربية.

وتتميز القلعة بتصميمها الفريد الذي يعكس الطراز المعماري العماني التقليدي، وأبرز ما يميزها برجها الدائري الضخم، الذي يُعد الأكبر من نوعه في عمان، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 24 مترًا وقطره 43 مترًا. ويتميز البرج بجدرانه السميكة التي صُممت لتحمل الهجمات، مع فتحات لرمي السهام والماء المغلي.

وكانت القلعة تُستخدم لأغراض دفاعية وعسكرية، حيث شكّلت خط الدفاع الأول للمدينة ضد الغزوات. كما كانت مركزا إداريا وسياسيا يُدير شؤون المنطقة، وتضم غرفا للإمام والمسؤولين، بالإضافة إلى مخازن للمؤن والأسلحة.

سوق نزوى

بُنيت القلعة بالقرب من سوق نزوى ومسجد نزوى الكبير، ما يعكس أهميتها في حماية النشاط التجاري والديني للمدينة. كما يُوفر موقعها المرتفع رؤية بانورامية للمدينة والمناطق المحيطة بها، مما يجعلها نقطة مراقبة استراتيجية.

كما تتضمن الزيارة سوق نزوى التقليدي الذي يقع بجانب قلعة نزوى التاريخية، حيث تتاح للصحفيين فرصة لاستكشاف الحرف اليدوية العمانية والمنتجات المحلية مثل الفضيات، النسيج، والفخار. ويُعد سوق نزوى واحدًا من أبرز الأسواق التقليدية في سلطنة عمان، يتميز السوق بطابعه المعماري التقليدي الذي يعكس الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة، ويُعد نافذة حية على الماضي العماني.

ويجمع السوق بين أروقة واسعة وأزقة ضيقة تضج بالحياة، حيث تعرض فيه منتجات متنوعة تشمل الحرف اليدوية العمانية مثل الخناجر المزخرفة والمجوهرات الفضية والفخار المصنوع يدويًا، إلى جانب المنتجات الغذائية المحلية كالتمور والعسل.

إعلان

كما يشتهر السوق بقسمه الخاص لبيع المواشي والأسماك، مما يعكس دوره كمركز اقتصادي محلي. ويشهد سوق نزوى اهتمامًا كبيرًا من أبناء الولاية الذين يحرصون على الحفاظ على نشاطه وتراثه، ليبقى رمزًا للتجارة التقليدية ومصدرا للفخر الثقافي العماني.

متحف تاريخي

واستمرت الجولة بزيارة متحف "عمان عبر الزمان"، الذي يقدم تجربة تفاعلية مميزة تسرد تاريخ السلطنة عبر عصورها المختلفة. ويُعد المتحف الواقع في ولاية منح بمحافظة الداخلية، إضافة مميزة للمشهد الثقافي العماني، حيث يسلط الضوء على تاريخ السلطنة الممتد عبر العصور بأسلوب تفاعلي ومبتكر. افتُتح المتحف في عام 2023 ليكون جسرًا بين الماضي والحاضر، ووجهة تعليمية وثقافية بارزة.

ويمتاز المتحف بتصميمه العصري المستوحى من البيئة العمانية، ويضم قاعات متعددة تعرض مختلف مراحل تاريخ السلطنة، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالفترة الإسلامية، وصولًا إلى العصر الحديث، ويعتمد المتحف على تقنيات متقدمة، مثل العروض ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، مما يوفر تجربة فريدة للزوار.

في اليوم الرابع من اللقاء الإعلامي، تتحول الأنشطة إلى محور الفنون والثقافة. يزور المشاركون دار الأوبرا السلطانية مسقط، التي تُعد تحفة فنية تعكس تزاوجًا فريدًا بين الفنون العالمية والتراث العماني. يستمتع الإعلاميون بجولة داخل الدار للتعرف على تصميمها المعماري والأنشطة الفنية التي تقدمها.

وفي المساء، يحضر الصحفيون والإعلاميون الحفل الطلابي الوطني بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم بحضور السلطان نفسه، و يبرز إبداعات الشباب العماني في مجالات الفنون. ويشكل مناسبة للاحتفاء بالمواهب العمانية الشابة وتعزيز روح الابتكار والإبداع.

إعلان

استكشاف المعالم

ويستكمل البرنامج لزيارة المعالم الدينية والسياسية البارزة في مسقط. تتضمن الجولة زيارة جامع السلطان قابوس الأكبر، الذي يُعد رمزا للفن المعماري الإسلامي، ويتميز بتصميمه الفريد وسجادته الضخمة التي تُعد واحدة من أكبر السجاجيد اليدوية في العالم.

بعد ذلك، انتقل الإعلاميون إلى قصر العلم، الذي يمثل أحد أبرز المعالم السياسية في السلطنة، واستمتع الزوار بجولة في الساحة الخارجية للقصر، حيث تعرفوا على دلالاته الرمزية كواجهة تمثل القوة والسيادة العمانية.

وفي اليوم السادس من أيام اللقاء الإعلامي، اتجهت الأنشطة لاستكشاف التراث البحري والتاريخي لعمان، إذ زار الصحفيون سوق مطرح التراثي، الذي يُعد مركزا حيويا يعكس الحياة التجارية التقليدية في مسقط، كما شملت الجولة زيارات إلى قلعتَي مطرح والميراني، اللتين تجسدان الحقبة التاريخية البحرية لعمان.

واختتمت الأنشطة بوجبة عشاء تقليدية في مطعم "روزنة"، حيث تذوق الصحفيون الأطباق العمانية الأصيلة في أجواء مستوحاة من التراث المحلي.