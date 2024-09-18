عبر منصة الجزيرة 360.. "رحلة" يخاطب الحواس بجولة فريدة في سلطنة عمان

تتلاقى أصالة الماضي مع إشراقة الحاضر في جنبات مدن سلطنة عمان، حيث كانت محطة برنامج "رحلة" أحد برامج منصة الجزيرة 360، والذي بدأت حلقاته بجولة في مدينتين من مدن السلطنة، إضافة إلى رحلة برية في الدولة الخليجية.

وتحفز المدن العمانية الساحرة كافة الحواس وتبقيها على أهبة الاستعداد للاستمتاع بمزيج فريد من الخبرات يجمع جمال الطبيعة بعراقة التراث.

وفي 3 حلقات يمكن متابعتها كاملة من خلال روابطها على المنصة "رحلة برية"، "مسقط"، "مدينة صور" يكتشف الرحالان قاسم الحتو "ابن حتوتة" وسمية جمال بلقيس سحر مدينتي مسقط وصور وعمق الحياة البرية العمانية، في رحلة تخاطب الحواس وتأسر القلوب.

ويعتمد البرنامج على فكرة مبتكرة تجمع بين المغامرة والاكتشاف، حيث يستخدم الرحالان زهرا خاصا يمثل كل وجه منه إحدى الحواس الخمس إضافة إلى القلب.

وبرمية الزهر تتحدد الحاسة التي سيكتشفان من خلالها جانبا من جوانب المدينة، حيث يمنح هذا الأسلوب الفريد المشاهد تجربة غنية ومتعددة الأبعاد تتيح له استكشاف مكان الرحلة من زوايا مختلفة ومثيرة.

وشملت زيارة مسقط عاصمة السلطنة الساحرة جولة في سوق مطرح العريق، حيث تمتزج روائح اللبان والبخور العماني لتشكل سيمفونية عطرية تداعب حاسة الشم، في حين يكون مدخل اكتشاف المدينة عبر حاسة التذوق من خلال القهوة العمانية الأصيلة، في حين يستمتع البصر بمشاهدة تشكيلة منوعة من الخناجر التقليدية، كل منها يمثل مدينة مختلفة ويحكي قصة فريدة عن تراث عُمان الغني.

مشهد بانورامي

ومن قلعة مطرح القديمة -التي يعود تاريخها إلى عام 1507- يمكن رؤية مشهد بانورامي خلاب للمدينة من جميع الجهات، ومن ذلك كورنيش مسقط الجميل وسوقها النابض بالحياة، ليمنح ذلك نظرة شاملة على مزيج التراث والحداثة في العاصمة العمانية.

وتضمنت جولة مدينة صور -وهي إحدى أقدم المدن العمانية وأكثرها شهرة في صناعة السفن- سوق صور القديم، حيث استمع ابن حتوتة إلى قصص الحرفيين عن فن صناعة السفن العمانية ومراحلها المختلفة.

كما زارت سمية بلقيس مرفأ الصيادين في المدينة، وتعرفت على حياة البحارة العمانيين وتقاليدهم العريقة، ورافقت أحد الصيادين في رحلة صيد شاركت فيها لحظات من حياته اليومية، في تجربة إنسانية هي إحدى سمات البرنامج المميزة.

وتضمنت جولة صور كذلك زيارة محمية رأس الجنز لمشاهدة السلاحف في موطنها الطبيعي، ومنارة العيجة وهي أحد أهم المعالم البحرية في عُمان، والتي بناها البرتغاليون وتحولت مع مرور الوقت إلى مرشد للسفن، إضافة إلى مشاركة العمانيين إحدى ألعابهم الشعبية الممتعة.

ولمتابعة الحلقة كامله يمكنكم مشاهدتها على هذا الرابط