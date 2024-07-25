إليك جدول متنوع لقضاء أسبوع في كوريا الجنوبية

معاذ حبيب- عندما تتبادر كوريا الجنوبية إلى ذهنك تفكر بالصناعات والتكنولوجيا، هذا صحيح؛ فالبلاد من أشهر بلدان العالم الرائدة في مجال الصناعة الحديثة، وبها شركات عملاقة لا يخلو منزل من منازلنا من جهاز أو سيارة من صنع هذا العملاق الآسيوي.

ولكن مهلاً، فكوريا الجنوبية تملؤها الطبيعة الخلابة أكثر مما قد نظن، وبدمج الطبيعة والتكنولوجيا والحداثة تتولد لدينا وجهة من أروع الوجهات السياحية المليئة بالأنشطة الترفيهية.

سنستعرض في هذا التقرير جدولا مقترحا من 7 أيام لقضاء عطلتك في هذه الوجهة.

نصائح قبل السفر:

ننصحك عزيزي المسافر بالترتيب والحجز المسبق لرحلة كوريا بما لا يقل عن 4 أشهر، حيث إن تذاكر السفر والفنادق والأنشطة غالبًا ما تكون باهظة الثمن، وربما غير متوفرة إذا تأخرت بالحجز، لا تنس التأكد مما إذا كنت تحتاج إلى تأشيرة سفر إلى كوريا حسب جنسيتك ونوع جواز سفرك.

أفضل وقت في السنة للسياحة في كوريا هو فصل الربيع، أي من شهر أبريل/نيسان حتى شهر يونيو/حزيران، فخلال هذه الشهور يكون الطقس معتدلاً، أي أنه مشمس غير حار وممطر قليلًا.

بما أنك ستقدَم غالبًا من بلد عربي، فاستئجار مرشد سياحي سيضفي كثيرًا من الفائدة لشرح الثقافة الكورية البعيدة عن ثقافتنا العربية، وسيفيد بشرح أهم المعالم، ويمكنك حجز معظم المزارات والأنشطة لرحلة كوريا عن طريق المواقع الإلكترونية الخاصة بكل مزار.

استغلال المميزات

يستطيع معظم شعب كوريا الجنوبية التحدث باللغة الإنجليزية، خصوصًا الجيل ما دون الـ50 عاما، وهذه ميزة كبيرة لك كسائح ستوفر عليك الكثير من العناء في رحلتك، مثل الإجابة على استفساراتك وطلباتك واتجاهات الطريق وما إلى ذلك، على عكس الكثير من البلدان التي يعاني فيها السائح بسبب عدم تحدث المحليين الإنجليزية.

المواصلات العامة من أفضل ما يمكن، القطارات والمترو والحافلات عبارة عن شبكة ضخمة هائلة حديثة نظيفة وسريعة، وغالبًا لن تحتاج إلى سيارة طيلة إقامتك في البلاد، والإنترنت اللاسلكي، يتوفر في معظم أرجاء المدن خصوصًا في الأماكن العامة كالمطارات والمولات ومحطات المترو.

اليوم الأول (قلب العاصمة):

بعد تناول وجبة الإفطار، ابدأ جولتك في قلب مدينة سول والتي ستبدؤها بالمعالم الوطنية، وأولها قصر "جيونغ بوكغيونغ" Gyeongbokgung" للتعرف على عادات وتقاليد الشعب الكوري، حيث يمكنكم استئجار وارتداء الزي التقليدي هناك وأخذ صور أمام القصر المبني على الطراز التقليدي.

اليوم الثاني (يوم في مدينة الترفيه):

لا شك أن مدينة الترفيه العالمية "إيفر لاند Ever Land" ستعجبك سواء كنت برفقة عائلتك أو حتى مع أصدقائك، وننصحك بقضاء يوم كامل فيها، تعد هذه المدينة من أكبر مدن الترفيه في العالم، فهي عبارة عن مدينة ألعاب وحديقة حيوان ومتنزه في آن واحد.

تنقسم المدينة الترفيهية إلى 5 مناطق: المعرض العالمي، وحديقة الحيوان زوتوبيا، والمغامرة الأوروبية، والأرض السحرية، والمغامرة الأميركية.

وإن كنت لا تحب الألعاب الكبيرة مثل الأفعوانيات فحديقة الحيوان ستعجبك بالتأكيد، وخصوصًا جولة الحافلة البرمائية التي ستأخذك بجولة فريدة من نوعها لن تحصل عليها إلا في أماكن قليلة حول العالم، حيث ستقوم الحافلة بأخذك في جولة حول الحيوانات في مسار يتضمن نهرًا صغيرًا تنزل فيه الحافلة التي لها القدرة على أن تتحول إلى قارب.

اليوم الثالث والرابع (الطبيعة والاسترخاء):

حان وقت الاسترخاء بعيدًا عن صخب العاصمة، احجز القطار السريع أو استقل الحافلة من العاصمة سول إلى مدينة (سيوراك سان Seoraksan) الجبلية الخضراء لقضاء يومين من الاسترخاء والهدوء، نوصيك بشدة بأن تقضي فترة إقامتك في منتجع دلبينو (Delpino) حيث يقع المنتجع في وسط الطبيعة الخضراء على مد البصر.

وننصحك بحجز غرفة ذات إطلالة على أرض الغولف، حيث إن الفندق يحتوي على عدة مبانٍ سكنية. ستدفع سعرًا أعلى لكنك ستحصل على المتعة المنتظرة بلا شك.

ما يميز منتجع دلبينو بالتحديد أنه مطل على أرض غولف شاسعة وجبال خضراء ستسحرك بجمالها، ويتميز أيضًا بالهدوء التام لعدم وجود معالم حضارية بجواره.

وأما إزعاج السيارات فيكاد يكون معدومًا، فقيادة السيارات في هذه المنطقة محدودة للغاية بهدف الحفاظ على رونق الطبيعة.

أما إذا رغبت بالتنزه وممارسة رياضة المشي في الطبيعة، فيمكنك الذهاب إلى المتنزه الوطني القريب من المنتجع، والصعود بالتلفريك لأعلى الجبل.

اليوم الخامس (التكنولوجيا والتسوق):

ستعود من مدينة سيوراك سان إلى العاصمة، حيث يمكنك زيارة بعض المتاحف، ولكن لتكن زيارتك هذه المرة لمتاحف غير تقليدية مثل متحف أو معرض "سامسونغ" الذي يستعرض أحدث منتجات التكنولوجيا.

ومن أجل التسوق يمكنك التوجه إلى مول "Starfield COEX Mall" في منطقة جانجنام في سول، وهو أكبر مركز للتسوق مبني تحت الأرض في آسيا، ويضم المول مكتبة ستارفيلد الشهيرة بارتفاع طابقين ممتدة من الأرض حتى السقف.

اليوم السادس (مشاهدة العاصمة من القمة):

في الصباح اذهب إلى منطقة "نامسان Namsan" لصعود "برج سول" لمشاهدة المدينة بأكملها من الأعلى، وقبل غروب الشمس يمكنك أخذ جولة نهرية بالقارب في نهر "هان Han " لترى المدينة من زاوية مختلفة.

وفي الليل لا تفوّت التجوّل في شارع "ميونغ دونغ Myeongdong Shopping Street" المكتظ بالمارّة وبالباعة الشعبيين، وتشتهر هذه المنطقة المزدحمة بمأكولات الشارع وببيع منتجات التجميل والعناية بالبشرة، إلى جانب العديد من ماركات الأزياء الكورية الشهيرة.

اليوم السابع (جزيرة نامي Nami):

هذه الجزيرة ليست في البحر، بل هي على شكل نصف قمر في نهر هان قرب العاصمة، ويمكنك الاستمتاع بقضاء يوم كامل هناك.

وقبل الوصول إلى جزيرة نامي بدقائق عليك التوقف عند محطة قطار الطبيعة " Gangchon Rail Park"، والتي ستتمكن عندها من أخذ جولة بالقطار في أحضان الجبال الخضراء، ثم ركوب دراجة السكة الحديدية التي هي أكثر متعة من القطار والدخول بأنفاق ملونة ومضيئة في الجبال.

استكمل رحلتك بعدها إلى وجهتك الأساسية جزيرة "نامي" التي تشتهر بممرات الأشجار الربيعية الملونة الذهبية والوردية والبيضاء والأشجار الطويلة، فبمجرد المشي في ممرات الأشجار ستسمع صوت الموسيقى الهادئة من بين الأشجار وكأنها تكلمك.

وبالنظر إلى الأعلى سترى أقمارًا مضيئة تأخذك مع الموسيقى إلى عالم الانسجام، وقد تمّ تصوير العديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية بها مثل مسلسل "ونتر سوناتا" في جزيرة نامي.

يستغرق الوصول للجزيرة من قلب العاصمة نحو ساعة بالسيارة أو بالمترو أو بالحافلة. ولكن تعتبر الحافلة أفضل وأسهل وسيلة للوصول.

وبعد الوصول، لديك خياران لعبور النهر والنزول على أرض الجزيرة. فالخيار الأول والأكثر متعة ورهبة هو ركوب الحبل المعلق "Zipline" من برج مقابل الجزيرة مرورًا بالنهر وصولًا إلى الجزيرة. والخيار الثاني هو ركوب القارب، وأما في العودة فلا توجد وسيلة عبور للنهر إلا بالقارب.

وتتميز الجزيرة بعدم وجود سيارات بل هي للمشاة فقط، وتحتوي على بعض الأنشطة مثل ركوب الدراجات الهوائية والكهربائية، ومشاهدة بعض الحيوانات الأليفة مثل الغزلان، والنعام، والطيور.