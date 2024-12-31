7 أماكن في ألمانيا تجمع بين الجمال والهدوء والاستدامة

توفر ألمانيا العديد من الخيارات للباحثين عن السياحة العائلية والسفر الصديق للبيئة، ولكي تزيد فرص الاستمتاع بالإجازة في ألمانيا يمكن للمرء اختيار مناطق بعيدة عن المناطق السياحية المعروفة التي تكون مكتظة بالحشود.

وتقدم "الجزيرة نت" في هذا التقرير 7 من أجمل المناطق السياحية في ألمانيا، التي تجمع بين الهدوء والجمال والاستدامة التي تعلي من قيم الحفاظ على البيئة، والتي تناسب متطلبات العائلات في الوقت نفسه، ويمكنك أن تصل إلى تلك المناطق بسهولة بواسطة الحافلة أو القطار، مما يسهم في تقليص الانبعاثات الغازية المرتبطة باستخدام السيارات الشخصية.

الغابة السوداء

هي من أكثر المناطق الطبيعية جمالا في ألمانيا، وتضم حدائق ومحميات، ويمكنك من خلال بطاقة السفر بالحافلة والقطار مجانا في جميع مناطق الغابة السوداء.

وتشتهر هذه الغابة الجبلية الواقعة في جنوب غرب ألمانيا بمسارات المشي وركوب الدراجات التي تمر عبر مناظر طبيعية خلابة، وهي مثالية للاستمتاع بالطبيعة دون الإضرار بالبيئة.

كما توفر الغابة العديد من الأنشطة المناسبة للعائلات مثل زيارة بحيرة تيتيسي، وركوب القطار البخاري في وادي الغابة السوداء.

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وفي الشتاء تصبح المنطقة مكانا مناسبا لممارسة التزلج على الجليد والأنشطة الثلجية.

وتزخر الغابة السوداء بالمسارات الجبلية والمناطق الطبيعية، ومن أشهر المقاصد داخل هذه المنطقة المنتجعات الصحية الفاخرة في مدينة بادن بادن.

بادن بادن

تشتهر هذه المدينة بالمنتجعات الصحية والمياه المعدنية الطبيعية وتقع عند أحد سفوح الغابة السوداء، وتوفر المدينة أنشطة عائلية مثل الحدائق الكبيرة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمساحات المفتوحة والتجول في الطبيعة. كما يمكن زيارة حديقة ليتشفيلد التي تستقطب الأطفال للاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية.

وتعد بادن بادن وجهة تجمع بين الاسترخاء والثقافة والطبيعة، حيث تضم مجموعة من الحمامات الحرارية التي تقدم خدمات متعددة ومنها المسابح والساونا والعلاجات الصحية، وتوفر بعض الحمامات أماكن خاصة للعائلات حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالمياه الدافئة.

ومن الأماكن التي ينبغي عدم تفويت فرصة زيارتها وأنت في بادن بادن مسرحها التاريخي الذي تقدم فيه عروض مسرحية وموسيقية، فضلا عن متحف فابيرغيه الذي تعرض فيه مجموعة من الأعمال الفنية والمجوهرات الفاخرة.

ويمكن للعائلات التي تزور المدينة الألمانية تجربة ركوب القطار الجبلي الذي يأخذها إلى قمة جبل ميركور، حيث الإطلالات البانورامية على المنطقة.

فرايبورغ

وتقع هذه المدينة في جنوب غرب ألمانيا، قرب الحدود مع فرنسا وسويسرا، وهي مقصد مثالي للسياحة الصديقة للبيئة والعائلية، فهي تسمى المدينة الخضراء لأنها أحد أكثر المدن صداقة للبيئة في ألمانيا، فهي معروفة بتعزيز الطاقة المتجددة وحفظ المياه والممارسات البيئية المستدامة.

ومن الأنشطة التي تشجع الزوار والسكان المحليين على حد سواء على التفاعل مع البيئة، التنزه في الغابة السوداء القريبة أو زيارة الحدائق النباتية في المدينة.

ومن العوامل التي دفعت إلى تصنيف فرايبورغ مدينة صديقة للبيئة أنها تشجع على استخدام وسائل النقل العامة والدراجات، وتوفير الطاقة في جميع أنحاء المدينة، ولذلك ترى أن القيام بجولات بالدراجات في المدينة والريف المحيط بها من أبرز الأنشطة التي تتسم بها المدينة.

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وصنف موقع "لونلي بلانيت" السياحي العالمي هذه المدينة الألمانية في 2022 ضمن أجمل الوجهات السياحية في العالم، وقالت الموقع إن هذا التصنيف استند في جزء منه إلى المعايير البيئية المتبعة في المدينة.

جزيرة روغن

تعتبر أكبر جزيرة في ألمانيا وتقع في بحر البلطيق، ويرتبط اسم الجزيرة بالمنحدرات الطباشيرية في حديقة غاسمو الوطنية، والجزيرة وجهة مناسبة جدا للمشي واستكشاف الطبيعة.

وللجزيرة شواطئ رملية جميلة ومناظر خلابة، ومنها شواطئ برورا وبينتس، وتوفر هذه الشواطئ مجالا واسعا للقيام بمجموعة من الأنشطة المائية مثل ركوب القوارب أو التجديف بالكاياك أو السباحة أو الاسترخاء.

وداخل هذه الجزيرة، يمكنك زيارة حديقة غاسمو لاكتشاف المنحدرات الطباشيرية الشهيرة مثل كونيغشتول، التي توفر إطلالات رائعة على البحر.

ولمحبي المشي لمسافات طويلة، تتيح الجزيرة مسارات طبيعية تمر عبر الغابات الكثيفة والمناظر الساحلية الخلابة، فضلا عن مسارات أخرى مخصصة لركوب الدراجات، تمر عبر القرى والمزارع.

ومن أكثر الأنشطة متعة في روغن ركوب القطار البخاري "راسيندر رولاند" وهو يربط بين القرى ويقدم تجربة ممتعة للعائلة.

حديقة بافاريا الوطنية

هي أول حديقة وطنية في ألمانيا وتتميز بمسارات المشي الطويلة وركوب الدراجات والتجديف في الأنهار، كما تحتوي الحديقة على مسارات مخصصة للأطفال ومراكز تعليمية تفاعلية حول النباتات والحيوانات المحلية.

وتضم الحديقة مسارات متنوعة تمر عبر الغابات الكثيفة والجبال والأودية، وهي مسارات تناسب جميع المستويات من السهلة إلى الأكثر صعوبة، ومن أشهر المسارات مسار الغابة البدائية الذي يعرض جمال الطبيعة البكر والنباتات والحيوانات النادرة.

وفي حديقة بافاريا مجال لمراقبة الحياة البرية حيث يمكنكم مشاهدات حيوانات محلية مثل الوشق والغزلان والطيور الجارحة في بيئتها الطبيعية.

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وخلال إقامتكم في المنطقة، ستتاح لكمن فرصة تناول الطعام في المطاعم التي تقدم الأطباق البافارية التقليدية المحضرة من مكونات محلية وعضوية، ويمكنكم أيضا زيارة الأسواق المحلية لشراء المنتجات الطازجة مثل الجبن والعسل والمربى.

متنزه سكسونيا سويسرا الوطني

تعد من أجمل المناطق الطبيعية في ألمانيا، ويقع قرب مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا. ميزة هذا المتنزه هي تضاريسه الفريدة التي تشمل تشكيلات صخرية مذهلة، وأودية عميقة وغابات كثيفة.

ومن الأنشطة التي يمكن للسائح القيام بها في هذا المكان الطبيعي المشي لمسافات طويلة، حيث تتوفر مجموعة كبيرة من المسارات التي تناسب جميع الفئات، من السهلة المناسبة للعائلات إلى المسارات الأكثر صعوبة التي تستقطب محبي المغامرة.

وأنتم في متنزه سكسونيا لا تفوتوا فرصة زيارة جسر باشتاين الشهير، الذي يوفر إطلالات خلابة على التشكيلات الصخرية والأودية المحيطة.

ولمحبي التسلق، فإن المنتزه يوفر فرصا مواتية لتسلق الصخور، مع وجود مسارات مخصصة وآمنة للهواة والمحترفين. وتتوفر في المنتزه دروس لتعلم التسلق تقدمها مراكز محلية ويمكن أن تشارك فيها العائلات.

ومما يميز المنتزه الرحلات عبر نهر الإلبه، حيث يمكن مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والتشكيلات الصخرية الساحرة من منظور مختلف.

جبال هارتس

تقع هذه الجبال ضمن محمية في وسط ألمانيا، وهي تمتد عبر ولايات سكسونيا السفلى وساكسونيا.

وتضم المنطقة الجبلية غابات كثيفة وفيها مناظر خلابة، مما يجعلها مكانا مثاليا للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات في بيئة طبيعية.

وللعائلات تتوفر أنشطة في جبال هارتس من قبيل التزلج في الشتاء والمشي في الطبيعة في الصيف، كما أنه متاح للأطفال تعلم كيفية الحفاظ على البيئة من خلال الجولات التثقيفية في المنطقة.

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ومن الأنشطة التي يحرص السياح على القيام بها وهم في جبال هارتس زيارة قرية أوبرهوف، التي تقدم أنشطة رياضية صديقة للبيئة مثل التزلج على الجليد.

وفي المنطقة مدن جميلة مثل غوسلار وفيرنيغرود، وثمة رحلات عبر القطار تمر بمناظر ساحرة بما فيها القلاع التاريخية.