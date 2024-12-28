زيارة إسطنبول لا تكتمل إلا بجولة في البازار الكبير

إسطنبول ـ لا تكتمل الرحلة إلى إسطنبول إلا بزيارة "البازار الكبير" والمعروف أيضا باسم "كابالي شارشيه" أقدم وأشهر الأسواق في تركيا، وأحد أكبر الأسواق المغطاة في العالم، ويعد وجهة أساسية للسياح والمقيمين على السواء، ومجرد السير في أزقته يجعلك تشعر وكأنك انقطعت عن عالمك، ودخلت إلى حقبة تاريخية قديمة ترى آثارها المميزة في كل شيء حولك.

وقد وصف الشاعر الروسي جوزيف برودسكي (1940-1996)، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1987، هذا السوق بأنه "قلب ودماغ وروح إسطنبول" ومعلم بارز يعكس هوية هذه المدينة وتاريخها، وقد سطر ذلك في كتابه "رحلة إلى إسطنبول" الصادر عام 1992.

تاريخ عريق

يتميز "البازار الكبير" بتاريخ عريق، ويعود تأسيسه إلى القرن الـ15 الميلادي، زمن السلطان محمد الفاتح (1432-1481م) وتم البدء في إنشائه عام 1455، بعد فترة وجيزة من فتح القسطنطينية (عام 1453) كجزء من جهود تعزيز التجارة بالمدينة، وانتهى العمل في بنائه عام 1461، ومنذ ذلك الحين أصبح السوق نقطة تجارة محورية وواحدا من أبرز المعالم التاريخية في المدينة.

وكان "البازار الكبير" في البداية عبارة عن هيكل خشبي فقط، وتلا ذلك استخدام الطوب والحجارة في بنائه، وسرعان ما ازدادت مساحته واتساعه حتى أصبح السوق التجاري الرئيسي لعاصمة الخلافة.

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وبسبب الأحوال الجوية السيئة، قام تجار كل شارع من شوارع السوق ببناء غطاء أو سقف له، ليكون ذلك محفزا وجاذبا للزبائن، إلى أن صار السوق مغطى بشكل كامل، وتتخلل سقفه بعض النوافذ والفتحات لتوفير الضوء والهواء، كما تم تزيينه برسومات هندسية وبعض النباتات المبهجة، ومن هنا اشتهر هذا السوق بلقب "السوق المغطى أو المسقوف".

المساحة والأنشطة

يقع "السوق الكبير" في قلب المنطقة التاريخية داخل أسوار المدينة القديمة في منطقة الفاتح بإسطنبول، ويمتد على مساحة تبلغ أكثر من 30 ألف متر مربع، وله 18 بابا رئيسيا، أهمها باب جامع نور عثمانية الذي رسم على واجهته الشعار الخاص بالدولة العثمانية، باب المنجدين، باب محمود باشا، وباب بايزيد.

ويوجد داخل السوق 4 نوافير ومسجدان والعديد من المقاهي والمطاعم، إضافة إلى مركز للشرطة ومراكز معلومات لخدمة السائحين والزوار.

ويضم السوق أكثر من 60 شارعا فرعيا، وكل واحد يطلق عليه اسم الحرفة أو النشاط الذي يشتهر به، فتجد مثلا سوق الذهب، سوق الفضة، وآخر للنحاس والسجاد والأقمشة، وهكذا. ويحتوي السوق حاليا على نحو 6 آلاف متجر يعمل بها أكثر من 26 ألف شخص.

سوق الذهب

وداخل أروقة هذا السوق الشهير يقع سوق الذهب، والذي يعد أفضل مكان لشراء الذهب والمجوهرات في إسطنبول، ويوجد بالسوق حوالي 400 متجر للذهب والمجوهرات، بعضها قديم جدا مثل متجر "جومروك موشاورليجي" أو متجر "الاستشارات الجمركية" والذي تأسس عام 1748، ولا يزال يعمل حتى يومنا هذا.

ومما يذكر في هذا المقام أن هذا السوق -الذي كان يعد مركزا للبورصة في العهد العثماني- يحتوي على أكبر خزنة تاريخية، كانت توضع بها المجوهرات والأغراض الأثرية الثمينة وبعض النقود والأسلحة.

وبالإضافة إلى أنه سوق متخصص يوفر أفضل وأجود أنواع الذهب والمجوهرات بكافة أنواعها الحديثة والتقليدية وحتى المصنوعة يدويا، فقد لعب دورا محوريا في اقتصاد المدينة والبلاد بشكل عام لا يزال مستمرا وبوضوح حتى اليوم.

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ومرد ذلك إلى أن الذهب في تركيا يعد عنصرا أساسيا في ثقافة الاستثمار والحفاظ على الثروة من تقلبات سعر صرف الليرة والتضخم.

ويعتبر سوق الذهب الموجود في البازار الكبير مركزا رئيسيا لهذا النشاط، حيث يؤثر الطلب المرتفع على الذهب بشكل مباشر على أسعاره، وكلما ارتفع سعر الذهب يتأثر سعر صرف الليرة التركية، لأن الذهب يتم تداوله غالبا بالدولار الأميركي.

وكلما انخفضت قيمة الليرة التركية أمام الدولار، سيحتاج المشترون إلى دفع المزيد من الليرات لشراء نفس الكمية من الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، من أجل ذلك اشتهر السوق بأنه المكان الذي يحدد السعر الحقيقي لصرف الليرة.

وقد رأيت أثناء تجوالي في سوق الذهب بالبازار الكبير أن محلات الذهب تعمل في الصرافة كذلك، وبعضها يعرض في واجهة المحل لوحة أسعار العملات الأجنبية جنباً إلى جنب معروضاته من المشغولات والسبائك الذهبية.

كما يمكن ملاحظة أن السوق يقدم أفضل سعر للعملات الأجنبية مقابل الليرة، الأمر الذي يؤكد الارتباط بين سعر الذهب والعملات الأجنبية من جهة والليرة من جهة أخرى. فغير بعيد عن السوق، ربما تجد سعر صرف الليرة مختلفا رغم أن المسافة قد لا تتعدى خطوات بسيطة.

ميراث عظيم

وقد تعرض "البازار الكبير" على مر تاريخه للعديد من الأزمات والكوارث، سواء كانت طبيعية كالزلازل أو غير طبيعية كالحريق نتيجة الإهمال من قبل البعض، ولعل أشهر ما تعرض له هو "الحريق الكبير" الذي أكل جزءا كبيرا منه عام 1940.

وقد كان من الضروري أن تتكون هيئة مختصة بالاهتمام بشؤون السوق، فتشكلت "جمعية البازار الكبير" عام 1950، بهدف تنظيم شؤون التجار وصيانة هذا الميراث العظيم والحفاظ على هيكله المعماري الأصلي وزخارفه التقليدية، باعتباره واحدا من أهم معالم إسطنبول السياحية والتجارية.

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ومنذ تأسيسها، أدخلت هذه الجمعية تغييرات جذرية في قوانين السلامة ومراقبة الحرائق في السوق، كما نفذت تحسينات بصورة مستمرة على بنيته التحتية من تحديث أنظمة الإضاءة والصرف الصحي لتعزيز تجربة زائريه على نحو مريح.

وكلما تجولت أكثر في "البازار الكبير" وشوارعه العنكبوتية المتشعبة كشف لك عن المزيد من خباياه الفريدة المحملة برائحة الزمن العتيق.