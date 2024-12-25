جولة في أسواق عيد الميلاد في لوسيرن السويسرية

تستيقظ لوسيرن السويسرية على سحر أعياد الميلاد، وتلقي "تعويذة" عذبة على كل زوارها من خلال الأضواء المتلألئة التي تعم أرجاءها وموسيقى أسواق عيد الميلاد حيث يتم تدليلهم بالأطعمة الشهية.

وفي أجواء استثنائية تشبه الحكايات الخيالية، تعكس شواطئ بحيرة لوسيرن المناظر الطبيعية لقمم جبال الألب المهيبة، والمغطاة بالثلوج وجمالية الشوارع والمنازل المزينة بشكل احتفالي للاستمتاع بدفء وسحر هذا الوقت الخاص من العام.

قم بزيارة لوسيرن في شهر ديسمبر/كانون الأول لتستمتع بمغامرات شتوية لا حصر لها، من أهمها أسواق أعياد الميلاد، وأنشطة التزلج على الجليد أو التزلج الريفي في الهواء الطلق، ووجبة من الفوندو والشوكولاتة اللذيذة، في أجواء لا تنسى بمكان ستشعر وكأنه خرج للتو من بطاقة عيد الميلاد.

سوق عيد الميلاد

تعتبر أسواق عيد الميلاد في لوسيرن من بين أجمل أسواق سويسرا حيث تمتلئ ساحة وسط المدينة بأكثر من 70 كوغا شتويا مصنوعا من الخشب، إلى جانب النافورة والمنازل المطلية بألوان الباستيل وكنيسة القديسة مريم الفرنسيسكانية.

ووسط ساحة أوروبا المطلة على البحيرة، تتألق شجرة التنوب الصنوبري المضاءة بشكل رائع، ويصل ارتفاعها إلى 15 مترا لتغمر المكان بأضواء عيد الميلاد.

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وفي تواريخ محددة من الأربعاء إلى الأحد، يمكنك الاستمتاع بحوالي 30 حفلة موسيقية مجانية، تحييها مجموعات متنوعة من الفرق الموسيقية والجوقات والكورال والموسيقيين المحليين على مسرح العرض الشتوي، فضلا عن ساعات من القصص الخيالية والعروض المسرحية للصغار والكبار.

وإذا امتدت زيارتك للمدينة إلى غاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، تفتح لك لوسيرن ذراعيها لحضور مهرجان "ليلو للأضواء" من 9 إلى 19 يناير/كانون الثاني، حيث تتحول المدينة إلى مكان لقاء منير بالكامل حيث يتم إضاءة واجهات المنازل والمعالم السياحية بتركيبات ضوئية، مما يضفي مزيدا من الدفء على هذه المنطقة الشتوية.

وفي مفاجأة طريفة، التقينا البائع عبد الكريم الذي يعرض منتجات مغربية تقليدية داخل سوق عيد الميلاد، وقال للجزيرة نت "ولدت في مدينة مراكش وأعيش هنا في لوسيرن، لكنني أردت المشاركة هذا العام من خلال قطع تقليدية ومصنوعة يدويا من المغرب، لأكون العربي الوحيد المشارك ضمن هذه الفئة".

حلبة التزلج

في صورة قريبة من الكمال مع إطلالات على المدينة والبحيرة والجبال، عادت حلبة التزلج الشهيرة على الجليد في ساحة أوروبا مجانا مرة أخرى بمدينة لوسيرن من 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 2 يناير/كانون الثاني 2025، بعد انقطاع دام سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا.

تبلغ مساحة الحلبة حوالي 500 متر مربع وهي مفتوحة يوميا من الساعة 11:30 صباحا إلى غاية الساعة العاشرة مساء. وتدعو الصغار الكبار للتزلج على الجليد أو القيام بالخطوات الأولى لتعلم هذا النشاط الأبرز خلال فصل الشتاء.

وعندما يزحف الضباب البارد عبر البحيرة، ينظم نادي لوسيرن للتزلج على الجليد دورات للرياضيين لعرض مواهبهم في التزلج على الجليد، فضلا عن مشاركة نادي لوسيرن للهوكي كضيف شرف خلال هذا العام.

ويؤدي العديد من الموسيقيين عروضا على خشبة المسرح بجوار حلبة التزلج على الجليد في سلسلة من الحفلات الموسيقية المجانية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استئجار الأحذية المناسبة للتزلج في الموقع، وتدعوك شرفة الكوخ والأجنحة المتنوعة للاستمتاع مع العائلة والأصدقاء.

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بلاد العجائب

ويعرض المنتجون المحليون والدوليون في الأكواخ الشتوية الحرف اليدوية الخاصة بهم، وهي فرصة مثالية لشراء هدايا عيد الميلاد والاستمتاع بمذاق المأكولات السويسرية الإقليمية، بما في ذلك أصناف البسكويت والجبن الألبي الشهير، والراكليت (وجبة سويسرية مشهورة تعتمد على تسخين الجبن وكشط الجزء المذاب ثم يقدم عادة مع البطاطس المسلوقة)، وخبز لوسيرن الطازج.

أما إذا كنت من عشاق طبق الفوندو الكلاسيكي الذي يعتمد على الجبن أيضا، فلن تكون بحاجة إلى التوجه إلى جبال الألب للعثور عليه، إذ تضم المدينة الكثير من المطاعم الراقية بأسعار مناسبة حيث يمكنك غمس شوكتك في قدر الجبن اللزج.

وإذا أردت الوصول إلى جبال الألب للتزلج، يقع مركز المدينة السويسرية على بعد رمية كرة ثلج من الجبال. يمكنك القيام برحلة ليوم واحدة إلى جبل ريجيه الذي يبلغ ارتفاعه 1798 مترا للاستماع بالتزلج وغروب الشمس، وهو المشهد الذي ألهم ذات يوم الفنان الإنجليزي الرومانسي الشهير جوزيف مالورد ويليام تيرنر لرسم لوحة شروق الشمس على بحيرة لوسيرن في العام 1842.

وعلى الجانب الآخر من البحيرة، يمكنك أخذ بعض الوقت لمشاهدة المناظر الخلابة لجبل بيلاتوس الذي يبلغ ارتفاعه 2128 مترا، والمشي لمسافات طويلة، أو الاسترخاء في الحمامات الساخنة الغنية بالمعادن بالقرب من طبقات من الثلوج ناصعة البياض.