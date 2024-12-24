مع بداية ترحالنا من "الجزيرة نت" وضمن سلسلة سياحية نجول عبرها العالم، كانت وجهتنا الأولى إسطنبول، واحدة من أجمل مدن العالم وأكبرها، وهي الأكبر في تركيا.

سوف نسهّل عليك زيارتها واستكشاف جميع المعالم فيها، إذ يُنصح بتقسيم المدينة إلى مناطق لتتسنّى لك رؤيتها كاملة.

وسيكون "ترحال" دليلكم للتجول داخل إسطنبول، ومعرفة المزيد عن المعالم السياحية الشهيرة والنشاطات فيها، مما يجعلها وجهة لا تُنسى لكل من يزورها.

وسواء كنت تبحث عن التاريخ أو الطبيعة أو التسوق أو تذوق الأطعمة الجديدة، فإن إسطنبول تلبي حاجتك وأكثر.

السلطان أحمد

نبدأ جولتنا في قلب إسطنبول التاريخي، منطقة السلطان أحمد، حيث تتجلى عظمة الحضارتين البيزنطية والعثمانية.

هنا، يمكنكم زيارة آيا صوفيا التي يعود تاريخها للقرن السادس الميلادي بقبابها العظيمة والأيقونات الفسيفسائية البديعة، لتشعر كأنك تسافر عبر الزمن إلى حقبة ممزوجة بالروعة والجمال، والتمتع بجمال الجامع الأزرق (مسجد السلطان أحمد) المشهور ببلاطه الأزرق وتصميمه الفريد، ويمكن أيضا استكشاف قصر توبكابي حيث عاش السلاطين العثمانيون لأكثر من 4 قرون.

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ويمكنكم التنقل بين هذه المعالم سيرا على الأقدام، أو باستخدام الترام الذي يمر عبر المنطقة، ويسهل عليكم استكشاف كل زاوية من هذا الحي التاريخي.

البازار الكبير

وفي منطقة السلطان أحمد، يمكنكم زيارة البازار الكبير، أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم وأكبرها، ويضم البازار أكثر من 4 آلاف متجر.

ويسمى "السوق الكبير أو البازار المسقوف" ‏في منطقة الفاتح بإسطنبول، حيث يمكنك شراء التذكارات، والحلي، والمنتجات اليدوية التقليدية في أجواء مفعمة بالحيوية والألوان الزاهية. بعد ذلك، قم بزيارة البازار المصري "سوق التوابل" واستمتع بأجوائه العطرة وشراء التوابل الفريدة التي تضفي نكهة خاصة على تجربتك في إسطنبول.

تقسيم وشارع الاستقلال

بعد استكشاف منطقة السلطان أحمد، يمكنكم التوجه إلى تقسيم، مركز الحياة، والمنطقة الأشهر للسياحة في إسطنبول.

ومن ثم إلى شارع الاستقلال الحيوي المزدحم بالمحلات التجارية، والمطاعم، والمقاهي.

ومن السهل جدا الوصول إلى تقسيم، وذلك باستخدام المترو أو الحافلات العامة، والاستمتاع بالتسوق وتذوق الأطعمة التركية التقليدية في هذا الشارع النابض بالحياة ليلا ونهارا.

السلطان أيوب

منطقة السلطان أيوب في إسطنبول، المعروفة أيضا باسم "أيوب سلطان"، هي واحدة من أبرز المناطق التاريخية والسياحية في المدينة.

تقع في الجزء الأوروبي من إسطنبول وتطل على خليج القرن الذهبي، مما يمنحها إطلالات خلابة وموقعا إستراتيجيا قريبا من المعالم السياحية الشهيرة.

تضم المنطقة ضريح الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري الذي يعد من أهم المعالم الدينية في تركيا.

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وتتمتع المنطقة ببنية تحتية متطورة تشمل وسائل النقل العام المتنوعة مثل الحافلات والتلفريك، مما يسهل الوصول إلى مختلف أنحاء إسطنبول.

تشتهر منطقة السلطان أيوب بأجوائها الثقافية الغنية، كما تتميز بوجود العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم الأطباق التركية التقليدية، مما يضفي على المنطقة طابعا مميزا يجمع بين الأصالة والحداثة.

وتعتبر منطقة السلطان أيوب وجهة مثالية للسياح، لما توفره من مزيج فريد بين التاريخ والثقافة والخدمات المتكاملة.

البوسفور

لا تكتمل زيارة إسطنبول دون رحلة بحرية في مضيق البوسفور، حيث يمكنكم الانطلاق من أحد الموانئ القريبة من تقسيم، مثل ميناء كاباتاش، والاستمتاع برحلة على متن القوارب التقليدية.

وستشاهدون القصور الفخمة والجسور الرائعة التي تربط بين الجزءين الأوروبي والآسيوي من المدينة.

وبعد الرحلة البحري، توجه إلى غلاطة بورت، وهو ميناء ومجمع تجاري على ساحل البوسفور افتتح في سنة 2020.

منطقة كاديكوي

وللتعرف على الجانب الآسيوي من إسطنبول، يمكنكم ركوب العبّارة من ميناء أمينونو إلى كاديكوي، المنطقة الحيوية التي تضج بالمطاعم والمقاهي والأسواق.

استمتع بالتسوق في سوق كاديكوي التقليدي، وتذوق المأكولات المحلية الطازجة، حيث يمكنك تذوق الفواكه والخضراوات الطازجة والأجبان الشهية، وقم بزيارة شارع بهاريا المشهور، واستمتع بجو الشوارع المفعم بالحيوية والألوان.

ولا تفوّتوا زيارة سوق السمك الشهير وتذوق المأكولات البحرية الطازجة.

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جزر الأميرات

للهروب من صخب المدينة، يمكنكم القيام برحلة يومية إلى جزر الأميرات، والوصول إلى هذه الجزر الصغيرة يكون عن طريق العبارة من ميناء كاباتاش.

واستمتعوا هناك بالهدوء والطبيعة الخلابة واستكشفوا الجزر بالدراجات أو العربات التي تجرّها الخيول.

رحلات سفاري

ومن الخيارات المتاحة أمام زوار إسطنبول، استكشاف الغابات الكثيفة والمناطق الطبيعية الخلابة، ورؤية الحياة البرية المتنوعة، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة.

وتُعد غابات بلغراد إحدى أبرز الوجهات لرحلات سفاري ممتعة في إسطنبول، وتقع هذه الغابات في شمال غربي المدينة، وتغطي مساحة واسعة من الأراضي الخضراء.

ويمكن للزوار الانطلاق في رحلات سفاري لاستكشاف هذه الغابات الكثيفة، حيث يمكنهم مشاهدة المناظر الخلابة واستكشاف الحياة البرية بالمنطقة، وأنواع مختلفة من الحيوانات البرية.

وتوفر الغابات أيضا مسارات للمشي وركوب الدراجات، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الرياضة والمغامرة.