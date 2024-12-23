برنامج "شتانا حكاية" يقدم ألف فعالية سياحية في السعودية

يتواصل في السعودية برنامج "شتانا حكاية" السياحي الذي يستهدف جذب سياح الداخل والخارج إلى 7 وجهات محددة ركزت فيها الفعاليات في أجواء شتوية مميزة بهدف إضفاء تجربة سياحية جديدة في البلاد.

ويقدم برنامج شتانا حكاية 7 وجهات مميزة هي الرياض وجدة والعلا والمنطقة الشرقية والبحر الأحمر والمدينة المنورة وحائل، وسيشهد برنامج شتاء السعودية استضافة فعاليات عالمية حصرية تؤكد على مكانة المملكة السياحية مثل رالي داكار الشهير، ومهرجان "ميدل بيست" (MDLBEAST) الموسيقي والرحلات البحرية (الكروز) على البحر الأحمر، وبينالي الفنون الإسلامية.

ويأتي إطلاق تقويم فعاليات "شتاء السعودية "ضمن برنامج يتضمن أكثر من ألف تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز، كما يتضمن التقويم عددا من المواسم والفعاليات المميزة مثل: موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة.

منصة روح السعودية

ومن خلال منصة "روح السعودية" يمكن للسياح والزوار معرفة المزيد من المعلومات عن برنامج شتاء السعودية هذا العام، والاطلاع على العديد من العروض والباقات والخصومات الخاصة، وتتضمن المرحلة الأولى أكثر من 50 عرضا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.

وتعليقا على البرنامج، قال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، إن هناك تكاملا بين منظومة السياحة في المملكة من أجل تقديم تجربة فريدة للزوار، قائلا: "وهو ما يرفع سقف طموحاتنا وتطلعاتنا لتحقيق منجزات قياسية جديدة تعكس العمل الدؤوب لمنظومة السياحة والحملات المستمرة لاستهداف الأسواق المحلية والدولية".

ويقدم برنامج شتاء السعودية هذا العام برامج تزيد على 3 أضعاف مقارنة بشتاء العام الماضي، وحزمة من العروض والباقات والخصومات غير المسبوقة، التي تلبي تطلعات مختلف شرائح السياح من جميع الفئات.

برنامج المدينة المنورة

وأدرجت وزارة السياحة السعودية، المدينة المنورة ومحافظة العلا ضمن قائمة وجهات برنامج شتاء السعودية لهذا العام، وتعد منطقة المدينة المنورة غنية بالمعالم الدينية والتاريخية، وهذا جعلها وجهة لملايين الزوار والحجاج والمعتمرين، إذ تضم المنطقة آثارا قديمة، وتشكل المعالم التاريخية فيها نقاط جذب رئيسة تضيف قيمة تاريخية ودينية كبيرة.

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كما تزخر محافظة العلا بالآثار القديمة وخاصة آثار مدائن صالح، وتحتضن العلا مواقع تاريخية وبلدة قديمة وإرث حضاري، جعلت من أرضها واجهة اقتصادية وسياحية ومنطقة جذب تسويقي للعديد من الشركات والماركات العالمية التي تفتح أبواب محالها في البلدة القديمة في أحضان وادي عِشار بأسلوب جديد كليا مع مجوهرات وأزياء وديكورات لأبوابها ونوافذها بتصاميم حصرية مستوحاة من طبيعة المنطقة وتراثها لتتلاءم مع طابعها التاريخي.

فعاليات الرياض

وتشهد العاصمة السعودية استمرار العروض المميزة التي يقيمها "سيرك فونتانا" -أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط- وذلك ضمن فعاليات تقويم شتاء السعودية 2024 التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول للترحيب بالسياح والزوار من المملكة والعالم.

ويعد "سيرك فونتانا" إضافة بارزة إلى تقويم "شتاء السعودية" حيث يوفر تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والإثارة والفنون المائية، ويقدم سيرك فونتانا أيضا مجموعة من العروض التي تشمل الألعاب والرقصات البهلوانية المذهلة والعروض السحرية التي تأسر الحضور والزوار من الأفراد والعائلات.

وشهدت الرياض أيضا انطلاق منافسات بطولة "نهائيات رابطة محترفات التنس"، التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى حتى 2026، وتعتبر البطولة الحدث الختامي لمنافسات جولة الرابطة لعام 2024 مشاركة أمهر اللاعبات في اللعبة وأعلى 8 لاعبات تصنيفا بنظام الدوري في فئتي "الفردي والزوجي".

وتفتح جدة عروس البحر الأحمر، أبوابها للعائلات والأطفال لتقديم تجارب مشوقة ضمن تقويم "شتاء السعودية 2024″، حيث يمكن للأطفال استكشاف مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تمتزج بالمرح والمغامرة في المدينة الساحلية التي تعد وجهة مثالية في الشتاء بفضل طقسها المعتدل وتنوع تجاربها الملائمة لجميع أفراد الأسرة.

ومن أبرز تلك الفعاليات، مهرجان "كوميك كون أرابيا" الذي يستضيفه "مركز جدة للمعارض" في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الحدث الأكبر في المملكة المخصص لعشاق الكوميكس والأنمي وألعاب الفيديو، يُعد هذا المهرجان فرصة فريدة للأطفال للتفاعل مع عالم من الترفيه المتنوع.

جدة التاريخية

وفي "جدة التاريخية" أيضا ما يأسر قلوب الأطفال واليافعين من الزوار، حيث تُقدم الجولات السياحية للتعرف على تاريخ المدينة العريق، واستكشاف بوابات جدة التاريخية والبيوت الأثرية التي تُبرز التصميم المعماري الفريد في الحجاز، وتجمع هذه التجربة بين التعلم والمتعة وتساهم في إحياء التراث لدى قلوب ووجدان الأجيال الجديدة.

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وتضم "العُلا" العديد من المناطق المميزة التي تناسب محبي الاستجمام والاسترخاء لتجعلها "ملاذ الهدوء"، في حين يتيح تقويم فعاليات شتاء السعودية العديد من الوجهات التي تستحق الزيارة لقضاء وقت مميز في طقس المدينة الخلاب.

وضمن تلك الوجهات التي يحتويها تقويم فعاليات شتاء السعودية مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء في الصدارة من خلال تجارب استشفائية متكاملة يقدمها لك أهم الخبراء بالمجال.

وتتيح المملكة عددا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية بالإضافة للزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقا أو عند الوصول.