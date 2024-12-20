السفر في الفنادق العائمة متعة أكبر بأسعار أقل

تخيل أنك اختطفت وعصبت عيناك لبعض الوقت ثم أفقت في مدينة أخرى لم تعهدها من قبل، ولكنك حينما زال عنك الحجاب لمعت عيناك من الانبهار بجمال وروعة المكان وفخامته وتطاول بنيانه ونسيت حادثة الاختطاف، فبدأت تستكشف المكان وتتجول فيها، فأخذتك أقدامك إلى مجمعات التسوق ذات العلامات العالمية ومحلات العطور والملابس والساعات والمجوهرات والألعاب.

وما زلت تمشي حتى رأيت ملاعب كرة القدم والمسابح والمنتجعات الصحية والسينما والمسرح ومدن الألعاب وأخيرا وليس آخرا المركز الصحي.

وفي نهاية المطاف صعدت أعلى بناية في المكان بارتفاع 20 طابقا، فرأيت البحر من حولك تتوسطه أنت على متن سفينة وليس مدينة، هنا تدرك ما معنى كلمة سياحة الـ(كروز) أو الفنادق العائمة العملاقة.

ولنفترض أنه بصفتك سائحا عربيا حصلت على عطلة لمدة أسبوع ووددت السفر والترويح عن نفسك فاستقرت خطتك على أن تكون وجهتك هذه المرة هي جولة في ربوع الخليج العربي، بداية من الدوحة أو دبي أو المنامة، مرورا ببعض دول الخليج والعودة إلى المدينة نفسها.

الخيار الأول والأشهر هو السفر التقليدي بالطائرة أو بالسيارة، أما الخيار الثاني وغير المألوف فهو ركوب مدينة عائمة أو فندق عائم أو سفينة سياحية أو ما يعرف بالـ(كروز).

وفي عالم السفر هنالك مقاييس عدة تؤخذ في الحسبان عند الترتيب لأي رحلة، ومن أهمها التكلفة والمتعة والراحة، وعلى غرار ذلك سنستعرض في هذا الموضوع مقارنة بين السفر بالسفن السياحية العائمة، والسفر التقليدي من حيث المقاييس المذكورة سابقا.

الراحة في السفن السياحية: تعد الطائرة خيارا مريحا وسريعا للسفر مقارنة بالسفر برا، حيث توصلك لوجهتك في غضون ساعات، ولهذا تعد الطائرة الخيار الأول والأحسن للباحثين عن سرعة الوصول. أما إذا ما قورنت بالكروز فستأتي في المقام الثاني من حيث الراحة، إذ توفر الكروز غرفا للمبيت كغرف الفنادق فهي ليست مجرد مقعد أحادي مثل ما هو الحال بالطائرة، ولهذا تفوز الكروز على مستوى الراحة.

وستحتاج للقيادة لمسافات طويلة للتنقل بين بضع مدن خليجية إذا كنت تسافر برًا، أو ركوب أكثر من طائرة مع النزول في عدة مطارات إذا كنت تسافر جوا، أما إذا كنت تسافر بحرا فستوفر عناء القيادة لمسافات طويلة، وستوفر على نفسك أوقات الانتظار في صالات المطارات قبل موعد الإقلاع. المتعة في الفنادق العائمة: عادة ما تنطلق الكروز من مدينة معينة ثم تجوب المدن الساحلية المحيطة لمدة أسبوع ثم تعود لنقطة الانطلاق، مثل أن تنطلق من العاصمة القطرية، ثم تمر على دبي وأبو ظبي ومسقط والمنامة ثم تعود للدوحة.

ترسو الكروز عادة لمدة يوم في كل مدينة من تلك المدن، فتسمح لراكبيها بالنزول من الصباح الباكر لاستكشاف المدينة والعودة للمبيت بها ليلا ثم الاستيقاظ على مدينة أخرى جديدة في الصباح، فيستمتع مسافرو الرحلات البحرية بمتعة الاستكشاف البطيء، حيث يمتد الوقت بشكل فاخر بين محطات التوقف.

وسفن الكروز هي مدينة عائمة أكثر من كونها مجرد وسيلة نقل، فمن العروض المسرحية اليومية إلى الحفلات الموسيقية إلى دور السينما المكشوفة في الهواء الطلق أو الملاعب المتنوعة ومرافق الألعاب المائية، ستشعر بأنك لست بحاجة لفعل المزيد من الترفيه خارج السفينة فمعظم ما تهواه نفسك متاح على متن تلك المدينة الهائلة.

حتى إن محلات الحلاقة متوفرة للرجال والنساء على حد سواء، كما توجد حاضنات للأطفال للاهتمام بهم في حال انشغال الأبوين. وأما عن الطعام فحدث ولا حرج، فتناول الطعام على متن سفينة سياحية ليس مجرد وجبة، بل هو متعة وتجربة بحد ذاته. يشمل السعر المدفوع لرحلات الكروز جميع الوجبات الثلاث لجميع أيام الرحلة، حيث توفر الكروز باقة واسعة من خيارات الطعام المتاحة، أبرزها البوفيهات المفتوحة والمتنوعة التي ترضي جميع الأذواق.

وسواء كنت تجلس لتناول عشاء رسمي في غرفة الطعام الرئيسية، أو تستمتع بالأطعمة الشهية في مطعم متخصص، أو تتناول وجبة خفيفة سريعة بجانب المسبح، فإن تجربة الطعام على متن سفينة سياحية هي متعة لا يمل منها.

في المقابل، وعند السفر برا أو جوا فإن كل تلك الخيارات لن تكون متوفرة دائما، بل على السائح البحث عنها وتنسيقها شيئا فشيئا، سواء أنشطة الترفيه أو المرافق الخدمية أو الطعام. التكلفة: يمكن أن تبدأ تكلفة رحلة بحرية مدتها 7 ليالٍ عبر الخليج من ألف إلى ألفي دولار للشخصين، اعتمادًا على حجم ونوع الغرفة في الكروز، ويشمل هذا السعر: الغرفة بحمام خاص مع خدمة تنظيف الغرف يوميا، والفطور والغذاء والعشاء ومعظم وسائل الترفيه والمرافق المتوفرة على ظهر السفينة.

وأما السفر التقليدي جوا أو برا لمثل هذه الرحلة فسيكون متوسط تكلفة سفر كالآتي:

المواصلات: يتراوح سعر التذكرة الاقتصادية بين دول الخليج بين 100 و300 دولار للمرة الواحدة، أما السفر بالسيارة فيتطلب تعبئة الوقود وتغيير زيت المحرك.

وبحساب المعدل المتوسط كالسفر بالطائرة ذهابا وعودة فإن الأمر سيكلفك 400 دولار للفرد، بالإضافة إلى استئجار سيارة لمدة 7 أيام في مدينة الوصول بمعدل 50 دولارا يوميا، أي ما يساوي 350 دولارا، وبالإضافة إلى الوقود اليومي أي ما يوازي 200 دولار، فيكون إجمالي المواصلات 1350 دولارا للرحلة للفردين.

يتراوح سعر التذكرة الاقتصادية بين دول الخليج بين 100 و300 دولار للمرة الواحدة، أما السفر بالسيارة فيتطلب تعبئة الوقود وتغيير زيت المحرك. وبحساب المعدل المتوسط كالسفر بالطائرة ذهابا وعودة فإن الأمر سيكلفك 400 دولار للفرد، بالإضافة إلى استئجار سيارة لمدة 7 أيام في مدينة الوصول بمعدل 50 دولارا يوميا، أي ما يساوي 350 دولارا، وبالإضافة إلى الوقود اليومي أي ما يوازي 200 دولار، فيكون إجمالي المواصلات 1350 دولارا للرحلة للفردين. الإقامة: تتراوح كلفة الفنادق من 100 دولار إلى 400 دولار أو أكثر في الليلة الواحدة لمدة 7 ليال، ليصبح إجمالي تكلفة الإقامة ما بين 700 و2800 دولار، أي 1700 دولار للغرفة للفردين كمتوسط.

تتراوح كلفة الفنادق من 100 دولار إلى 400 دولار أو أكثر في الليلة الواحدة لمدة 7 ليال، ليصبح إجمالي تكلفة الإقامة ما بين 700 و2800 دولار، أي 1700 دولار للغرفة للفردين كمتوسط. الطعام: تتراوح تكاليف الوجبات المتوسطة من 20 إلى 100 دولار يوميا، مما يرفع فاتورة الطعام بسهولة إلى نحو 200 إلى 700 دولار على مدار الرحلة، أي 950 دولارا للفردين على مدار الرحلة.

تتراوح تكاليف الوجبات المتوسطة من 20 إلى 100 دولار يوميا، مما يرفع فاتورة الطعام بسهولة إلى نحو 200 إلى 700 دولار على مدار الرحلة، أي 950 دولارا للفردين على مدار الرحلة. الترفيه والمتعة: يمكن أن تكلفك رسوم الدخول إلى المعالم السياحية في مدينة ما (المتاحف والمعالم والحدائق الترفيهية) ما بين 10 و100 دولار لكل معلم سياحي، مما يترجم إلى بضع مئات من الدولارات على مدار الأسبوع، لنقل 200 دولار للفردين على مدار الرحلة.

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بنهاية المطاف فإن متوسط التكلفة الإجمالية للسفر بالكروز هي 1500 دولار للفردين، في حين تصل إلى 4200 دولار للفردين على مدار 7 أيام بنفس بنود الإنفاق، ولهذا فإن الكفة تميل لصالح السياحة البحرية بالكروز من جميع المقاييس المذكورة آنفا.

مناظر غير لائقة

عند السفر على متن السفن السياحية العملاقة قد تواجه بعض العائلات المحافظة مواقف أو مناظر لا تتناسب مع ثقافتها أو قيمها.

ولتلافي هذا الأمر يمكن لهذه العائلات القيام بما يلي:

اختيار الشركة المناسبة: بعض خطوط الرحلات البحرية معروفة بأنها أكثر ملاءمة للعائلات، وتقدم بيئة أكثر تحفظًا. الأنشطة العائلية: تركز العديد من السفن على إتاحة أنشطة ترفيهية مناسبة للعائلات، مثل العروض المسرحية، والسينما، والأنشطة الرياضية. يمكنك بعد الاطلاع على جدول الأنشطة اليومية على متن السفينة اختيار التي تناسب عائلتك، والابتعاد عن تلك التي قد لا تكون مناسبة. مناطق العائلات: تحتوي بعض السفن على مناطق مخصصة للعائلات مثل حمامات السباحة العائلية أو النوادي الخاصة بالأطفال، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بوقتها في بيئة مناسبة لها.

الدوار والأكل الحلال

لدى بعض الناس إشكالية صحية نتيجة السفر بحرا، وهي الشعور بدوار البحر، غير أن هناك بعض المعطيات تقلل من احتمال الإحساس بهذا الدوار وهي:

حجم السفينة: السفن العملاقة عادة ما تكون أكثر استقرارًا من القوارب الصغيرة، وذلك بسبب حجمها الكبير وأنظمة التوازن المتقدمة المستخدمة على متنها، مما يقلل من حركة التأرجح التي تسبب دوار البحر.

التكنولوجيا الحديثة: معظم السفن السياحية مجهزة بتقنيات حديثة مثل المثبتات التي تساعد في تقليل حركة السفينة في البحر.

موقع الكابينة: اختيار كابينة في وسط السفينة وعلى مستوى منخفض يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بدوار البحر، حيث تكون الحركة أقل مقارنة بالطوابق العلوية وبالغرف المطلة على البحر.

وأما موضوع الطعام الحلال، فإن عدد من الشركات التي تسير رحلات سياحية تأخذ في الاعتبار حاجيات المسافرين من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك توفير خيارات الطعام الحلال.

ومن المهم جدا أن يتواصى المسافر خلال التخطيط لرحلته البحرية مع شركة الكروز للتأكد مسبقا من توفير خيار الطعام الحلال.

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كما أن قائمة الطعام في السفن السياحية تتسم بالتنوع الكبير، وتتضمن أطباقا من منطقة الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تتضمن خيارات الأكل الحلال، ويمكن للمسافرين التواصل مع الطهاة مباشرة أو مع موظفي المطاعم في السفينة للتأكد من أن الطعام المتاح يلبي متطلباتهم.

مواقع حجز معروفة

تشتهر رحلات الكروز في أوروبا وأميركا منذ زمن بعيد، لكنها جديدة إلى حد كبير في عالمنا العربي لا سيما دول الخليج ومصر، ولكن تلك الرحلات بدأت وبقوة منذ أعوام قليلة تجوب موانئ الخليج في شهور الشتاء ولاقت إقبالا كبيرا من السياح العرب. وعادة ما يبدأ موسم الرحلات البحرية في دول الخليج في فصل الشتاء بسبب الأجواء المناخية المناسبة، وذلك بين شهر نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار، فخلال هذه الفترة تكون الأجواء أكثر اعتدالا ومناسبة للرحلات البحرية مقارنة بأشهر الصيف الحارة.

إليكم بعض المواقع التي يمكنكم الاستعانة بها للبحث عن رحلات الكروز حول العالم، يتوافر بها العديد من الفلاتر لتصفية النتائج المرادة مثل مواقع شركات الطيران تماما: