سياحة وسفر|تركيا

"ترحال".. ما الذي يجعل إسطنبول وجهة السياح الأولى؟

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10/12/2024-|آخر تحديث: 11/12/202405:00 م (بتوقيت مكة المكرمة)

مع بداية ترحالنا من "الجزيرة نت" وضمن سلسلة سياحية نجول عبرها العالم، ستكون الوجهة الأولى إلى تركيا، وتحديدا مدينة إسطنبول، حيث يجتمع سحر الشرق وجاذبية الغرب، في واحدة من أجمل وأكبر مدن العالم.

وعبر تلال إسطنبول السبعة، التي تحتضن معالم تاريخية بارزة، سنطوف بكم في آيا صوفيا، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادي.

كما نسلط الضوء على موقع إسطنبول الجغرافي الفريد، مما يجعلها وجهة مفضلة لملايين السياح من جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، ننوه إلى مراكز التسوق الضخمة في المدينة، والأسواق العتيقة التي تلبي احتياجات المتسوقين المختلفة.

وسيكون "ترحال" فرصة رائعة للمشاهدين لاكتشاف إسطنبول، ومعرفة المزيد عن المعالم السياحية الشهيرة فيها، مما يجعلها وجهة لا تُنسى لكل من يزورها.

وسواء كنت تبحث عن التاريخ أو الطبيعة أو التسوق أو تذوق الأطعمة الجديدة، فإن إسطنبول تلبي حاجتك وأكثر.

ترحال إسطنبول
مسجد السلطان أحمد أو المسجد الأزرق يشد زائريه بتصميمه المعماري العثماني الفريد (غيتي)

كيف تقضي يوما ممتعا في إسطنبول؟

إسطنبول، المدينة التي عرفت عبر التاريخ بأسماء عديدة مثل بيزنطة والقسطنطينية والأستانة وإسلامبول، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث.

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وتشتهر بالمساجد التاريخية الكبيرة ذات الملامح العثمانية البارزة كجامع السليمانية وشيخ زادة والسلطان أحمد والفاتح والجامع الجديد وجامع أبي أيوب الأنصاري وغيرها، ومن أبرز معالم إسطنبول جامع آيا صوفيا.

منظر جوي لآيا صوفيا وساحة السلطان أحمد في إسطنبول، تركيا
رحلة عبر الزمن والثقافات تعيشها في إسطنبول عامة ومنطقة السلطان أحمد خاصة (غيتي)

المدينة القديمة

ابدأ رحلتك من ساحة السلطان أحمد، حيث يقف الجامع الأزرق شامخا بمآذنه الست، وهو واحد من أكبر المساجد في العالم. وفي الساحة نفسها يمكنك التوجه إلى آيا صوفيا، هذا الصرح الذي يحكي لك قصة تعاقب الحضارات.

ترحال إسطنبول
برج غلطة، واحد من أقدم وأجمل الأبراج في إسطنبول، تعود فترة بناءه إلى العصور الوسطى(غيتي)

وكلما توغلت في المدينة، ستدهشك إسطنبول بمزيد من المعالم التاريخية، مثل قصر توبكابي الذي كان مقر إقامة السلاطين العثمانيين، ومسجد السليمانية الذي بناه المعماري سنان.

الجميع في المدينة العتيقة يعيشون في حالة من الانبهار بجمال العمارة العثمانية.

ميدان تقسيم تشتهر تقسيم بالحياة الليلية ومراكز التسوَق والمطاعم وتتفرّع من ميدانها الذي يضمّ نصب الجمهورية
شارع تقسيم يشتهر بالحياة الليلية النابضة ومراكز التسوق والمطاعم ويضم ميدان تقسيم "نصب الجمهورية" (غيتي)

على ضفاف البوسفور

ولكن اللحظة التي ينتظرها السياح لحظة الوصول إلى مضيق البوسفور ومشاهدته يتلألأ تحت أشعة الشمس، حيث تتنقل السفن والقوارب بين ضفتيه، وتربطه بين قارتي آسيا وأوروبا.

توقف قليلا لالتقاط بعض الصور والفيديوهات قبل أن تكمل الرحلة، ولا بد من استراحة قصيرة لتناول وجبة الغداء في مطعم جميل على ضفاف البوسفور، حيث يمكنك تذوق المأكولات التركية الغنية.

وعلى ضفافه تجد مجموعة من المقاهي للاستراحة والاستمتاع بمزيد من الوقت بين أحضان الطبيعة.

ترحال إسطنبول
قلعة روملي حصار أول حصن في إسطنبول عام 1393على مضيق البوسفور (غيتي)

الأسواق العتيقة

وعلى مسافة ليست ببعيدة تصل إلى الأسواق التقليدية مثل البازار الكبير، حيث يمكنك شراء التوابل والحلويات التركية والهدايا التذكارية.

ترحال إسطنبول
بازار التوابل في اسطنبول، أكبر سوق للتوابل في العالم من عام 1597 (غيتي)

الحياة الليلية

إسطنبول مدينة غنية بالأنشطة والمعالم السياحية التي تناسب جميع الأذواق، كما يمكنك الاستمتاع بحياة ليلية مفعمة بالحياة في منطقة تقسيم ورحلات القوارب عبر مضيق البوسفور.

إسطنبول عند غروب الشمس من جسر مترو القرن الذهبي
شبكة المواصلات في المدينة كبيرة وشاملة للتنقل في جميع المناطق (غيتي)

أنشطة سياحية

وتقدم لك إسطنبول أنشطة متنوعة، وجولات سياحية بقيادة دليل سياحي، علاوة على تجارب أخرى للتعرف على نماذج ثقافية واجتماعية واقتصادية.

محطة العبّارات البحرية في إسطنبول
محطة العبّارات البحرية في إسطنبول (غيتي)

وعلى مساحة واسعة، تروي إسطنبول تفاصيل قصة قاومت فيها التحديات عبر السنين، لتقدم لعشاق السفر نموذجا فريدا لمدينة امتزجت فيها المناظر الخلابة بعفوية الحياة اليومية المتنوعة.

ولم تسلم المدينة من تداعيات الحروب والصراعات عبر تاريخها، لكنها تجاوزتها ونجحت في استعادة عنفوانها وتنوعها الثقافي، لتصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

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المصدر : الجزيرة

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