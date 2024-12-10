"ترحال".. ما الذي يجعل إسطنبول وجهة السياح الأولى؟

مع بداية ترحالنا من "الجزيرة نت" وضمن سلسلة سياحية نجول عبرها العالم، ستكون الوجهة الأولى إلى تركيا، وتحديدا مدينة إسطنبول، حيث يجتمع سحر الشرق وجاذبية الغرب، في واحدة من أجمل وأكبر مدن العالم.

وعبر تلال إسطنبول السبعة، التي تحتضن معالم تاريخية بارزة، سنطوف بكم في آيا صوفيا، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادي.

كما نسلط الضوء على موقع إسطنبول الجغرافي الفريد، مما يجعلها وجهة مفضلة لملايين السياح من جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، ننوه إلى مراكز التسوق الضخمة في المدينة، والأسواق العتيقة التي تلبي احتياجات المتسوقين المختلفة.

وسيكون "ترحال" فرصة رائعة للمشاهدين لاكتشاف إسطنبول، ومعرفة المزيد عن المعالم السياحية الشهيرة فيها، مما يجعلها وجهة لا تُنسى لكل من يزورها.

وسواء كنت تبحث عن التاريخ أو الطبيعة أو التسوق أو تذوق الأطعمة الجديدة، فإن إسطنبول تلبي حاجتك وأكثر.

التاريخ

إسطنبول، المدينة التي عرفت عبر التاريخ بأسماء عديدة مثل بيزنطة والقسطنطينية والأستانة وإسلامبول، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث.

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وتشتهر بالمساجد التاريخية الكبيرة ذات الملامح العثمانية البارزة كجامع السليمانية وشيخ زادة والسلطان أحمد والفاتح والجامع الجديد وجامع أبي أيوب الأنصاري وغيرها، ومن أبرز معالم إسطنبول جامع آيا صوفيا.