توفالو.. طبيعة بكر لا يعرفها الكثيرون

تصنف توفالو ضمن إحدى أصغر الدول في العالم، من حيث المساحة (26 كيلومترا مربعا) والسكان (11 ألف نسمة)، وتقع هذه الدولة في المحيط الهادي بين جزر هاواي الأميركية وأستراليا، وتتكون توفالو من تسع جزر مرجانية، توفر للسائح بيئة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة البكر.

وتعتبر توفالو من أقل الدول التي يتوافد عليها سياح في العالم، مما يجعلها وجهة فريدة لمن يبحث عن تجربة سفر مختلفة وبعيدة عن الازدحام.

وتوفر توفالو بيئة بحرية رائعة للغوص والغطس، حيث يمكن للزوار استكشاف الشعاب المرجانية، والحياة البحرية المتنوعة.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الرقصات التقليدية والمشاركة في الاحتفالات الثقافية التي تعكس التراث الغني في هذه الجزر.

فونافوتي هي عاصمة توفالو وهي أكبر جزر هذا البلد، وفيها الطريق الرئيسي الوحيد في الدولة، يمتد على طول 11 كيلومترا، من بداية الجزيرة إلى طرفها الآخر، ويُعتبر الشريان الرئيسي للتنقل فيها.

وتحتوي العاصمة على المطار الدولي الوحيد في البلاد، ويستخدم مدرجه كمنتزه يلعب الأطفال فيه، كما يمارس السكان الرياضة في المطار، وذلك لقلة الرحلات الجوية إليه، فهناك رحلتان فقط في الأسبوع.

تتبع الدولة نظام حكم ديمقراطي برلماني دستوري مع ملكية دستورية، ملك بريطانيا تشارلز الثالث هو رأس الدولة، ويوجد في هذه الدولة الصغيرة مجلس للوزراء وبرلمان ومحاكم وهيئة قضائية، لكن لا جيش دائم لها، وتعتمد على المساعدة الدولية للدفاع عن نفسها.

وليس من الغريب وجود سجن وحيد لهذه الدولة الصغيرة، لكن من الغريب جدا أن السجن في توفالو لا يُغلق على السجناء، ويُسمح لهم بالتجول بحرية خلال النهار والعودة إلى السجن في الليل.

ومن غرائب توفالو عدم وجود أجهزة صراف آلي في البلاد، مما يجعل حصول الزوار على النقود أمرا صعبا.

والحياة فيها بسيطة ومرتبطة بالطبيعة ويعتمد سكانها على الموارد المحلية ويعيشون في مجتمعات صغيرة مترابطة.

وعدد الفنادق والنزل في هذه الجزر محدود جدا، وذلك لقلة المساحة والسياح فيها، ويمكنك استكشافها جميعا على دراجة نارية. ويعتمد المطبخ في توفالو على مكونات محلية وعلى رأسها الأسماك وجوز الهند.

الطقس في توفالو حار ورطب طيلة العام، لذا يُنصح بارتداء ملابس خفيفة وواسعة وقبعة واسعة الحواف للحماية من الشمس، وأفضل وقت للزيارة هو موسم الجفاف، الذي يمتد من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول. فخلال هذه الفترة، يكون الطقس مشمسا ودافئا مع رطوبة أقل وفرصة أقل لهطول الأمطار، مما يجعلها مثالية للأنشطة المائية مثل ركوب الموج والتجديف والغوص والسباحة والاستمتاع بالشواطئ.

تواجه توفالو تحديات بيئية كبيرة، تتفاقم بسبب تغير المناخ، وتعتبر تهديدات وجودية للدولة، إذ لا ترتفع أراضي الدولة أكثر من مترين فوق مستوى سطح البحر، مما قد يؤدي إلى غمر الأراضي وفقدان المساحات السكنية والزراعية فيها.

كما أن التآكل الساحلي بفعل الأمواج والعواصف هو أيضا مشكلة كبيرة في توفالو، حيث يؤدي إلى فقدان الأراضي ويهدد البنية التحتية الساحلية مثل الطرق والمباني.

وهناك تحد آخر يواجه توفالو، وهو تسرب المياه المالحة الذي يؤثر على جودة المياه العذبة ويجعلها غير صالحة للشرب والزراعة، ويهدد الأمن الغذائي والمائي للسكان.

توفالو تقدم تجربة سياحية فريدة من نوعها بعيدا عن الزحام، حيث يمكن للسائح الاستمتاع بالطبيعة البكر والثقافة المحلية الغنية، ورغم التحديات التي قد تواجه الزوار، فإن الجمال الطبيعي والهدوء الذي توفره الجزيرة يجعلها وجهة تستحق الزيارة.