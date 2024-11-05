سان بطرسبورغ.. مدينة الليالي البيضاء ولؤلؤة الفن المعماري الروسي

إذا كنت تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق الذهاب إلى سان بطرسبورغ الروسية، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى معرفة شيء أساسي، وهو أن ثمة مدنا في العالم تحتاج لزيارتها مرة واحدة على الأقل في حياتك، وإذا لم تفعل فربما سيفوتك شيء مهم ومميز لمعرفة التنوع وبديع صنع الإنسان في مختلف أرجاء العالم.

مدينة سان بطرسبورغ هي عاصمة الشمال الروسي، أسسها بطرس الأول عام 1703 على ضفاف نهر نيفا لتكون بمثابة "نافذة على أوروبا" للإمبراطورية الروسية، ولمدة قرنين من الزمن، حتى عام 1918، ظلت عاصمة لها.

تم إدراج مركزها التاريخي بأكمله في قائمة منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي وذلك لما تحتويه من خزان للثقافة العالمية، وهي من حواضر العالم التي لا يمكن فهمها من أول مرة والتي سترغب بالعودة إليها مرارا لفهمها من الداخل، والنظر في خزانة التاريخ ورؤية الروائع المعمارية، بما في ذلك القنوات والجسور، إلى جانب ما تبثه المدينة من حيوية واندهاش.

لأن المدينة تقع على 42 جزيرة، فإنه تفصل بينها الأنهار والقنوات وفيها حوالي 580 جسرا، 20 منها عبارة عن جسور متحركة. ونادرًا ما يمكن العثور على عدد كبير من المتاحف والآثار المعمارية والمسارح في أي مكان، كما هو الحال في سانت بطرسبورغ.

ظواهر وأماكن فريدة

من بين كثير من الأمور المذهلة التي تجذب ملايين السياح في هذه المدينة هي الليالي البيضاء، والتي تبدأ من 11 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز من كل عام، عندما لا يكتمل الظلام أبدا، حيث لا تغرب الشمس إلا بعد الساعة العاشرة مساءً، ويستمر الشفق طيلة الليل تقريبا.

وبسبب موقع المدينة الجغرافي -فوق خط عرض 60 درجة- تصبح وقت الليل أقصر بكثير من النهار، ومن هنا جاء اسم "الليالي البيضاء" حيث يصل طول النهار إلى 20 ساعة، وأقصر ليل يكون في 20 و21 يونيو/حزيران، بحيث لا يتعدى الساعات الأربع.

في هذا الليالي البيضاء، تقام العديد من الأحداث الإبداعية والمهرجانات الموسيقية في المدينة، ومن بينها مهرجان "الأشرعة القرمزية" هي واحدة من الأحداث الأكثر شهرة وشعبية، ولكنها ليست الوحيدة. وخلال هذه الفترة يمكنك كذلك حضور الحفلات الموسيقية مع فنانين مشهورين، وتفتح المعارض في الهواء الطلق، وتنطلق الأمسيات الإبداعية والحفلات ذات الطابع الخاص.

الخطوة الأولى

ابدأ زيارتك من مركز المدينة لاستكشاف الحياة اليومية فيها والتعرف على إيقاعها، والاستمتاع بمشاهدة جميع الكنوز المعمارية الرئيسية، كحوض بناء السفن الشهير، الذي يمكن رؤية برجه من جوانب مختلفة من شارع نيفسكي الذي يمتد لمسافة 4.5 كيلومترات وهو أشهر شوارع المدينة حيث يضج بالحياة والمطاعم والمحلات التجارية.

متحف الإرميتاج

يقع المتحف في قلب المدينة وهو أحد أكبر وأقدم المتاحف في العالم، ويحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد المعروضات في العالم والتي يبلغ عددها أكثر من 3 ملايين قطعة، وإلى جانب هذا المتحف المشهور عالميا هناك أكثر من 170 متحفا في المدينة.

كاتدرائية قازان

وهي كاتدرائية مهيبة تقع وسط المدينة، حيث يمكنك الاستمتاع بالهندسة المعمارية والديكور، وكذلك التمتع بجمال الحديقة الخضراء التي تحيط بها. وقد أنجبت الكاتدرائية جيلًا كاملاً من أفضل مخططي المدن والمهندسين المعماريين. وتعد أحد رموز الهندسة المعمارية للمدينة الواقعة على نهر نيفا.

كاتدرائية بطرس وبولس

هو موقع تاريخي في وسط المدينة، وهو المبنى الذي بدأ منه تاريخها، حيث تلفت الكاتدرائية الأنظار لجمال تصميمها من الداخل والخارج، ويمكن رؤيتها بوضوح في العديد من مناطق سان بطرسبورغ، وغالبًا ما تكون بمثابة علامة بارزة للسكان المحليين والسياح.

قصر بيترهوف

قصر كبير الحجم يبعد عن المدينة بقرابة 30 كيلومتر، وهو معروف بنافوراته الرائعة، ويضم مجموعة كبيرة من المنتزهات، ويقع في المدينة التي تحمل الاسم نفسه على الشاطئ الجنوبي لخليج فنلندا في منطقة بترودفوريتس، هو رمز معماري لانتصارات لروسيا في حروب بحر البلطيق خلال عهد الإمبراطور بطرس الأول.

تم تدمير القصر بالكامل تقريبا خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يعاد ترميمه عام 1952.

كاتدرائية القديس إسحاق

هي أكبر كنيسة أرثوذكسية في المدينة، وتعد تحفة من تحف الهندسة المعمارية العالمية، وأحد أجمل وأهم الهياكل المقببة ليس فقط في روسيا، ولكن في العالم أجمع.

قصر كاثرين

هو قصر معروف في جميع أنحاء العالم بقاعاته، وكان أول مقر إمبراطوري، حيث كانت الإمبراطورة كاثرين أول حاكم يعيش هناك، وهذا القصر يذهلك بحجمه الضخم ولمعان واجهاته المذهبة وتصميماته الداخلية الرائعة، وتشعر في داخل القصر وكأنك انتقلت إلى عدة قرون إلى الوراء، وأن ثمة حفلة كبيرة على وشك أن تنطلق.

ساحة القصر

المقر الرئيسي السابق الشهير والفخم للأباطرة الروس، وهو رمز القوة القيصرية للإمبراطورية الروسية، تبلغ مساحتها ضعف مساحة الساحة الحمراء في موسكو تقريبًا.

جسر القصر

تم بناءه في عام 1916، يبلغ عرضه 28 مترًا وطوله 255 مترًا، وهو واحد من أكبر الجسور من هذا النوع في العالم، يتم رفعه باستخدام نظام هيدروليكي حديث للسماح بمرور القوارب والسفن، ويعتبر أحد أكثر الهياكل تعقيدًا ليس فقط في روسيا ولكن أيضًا في العالم.

متحف ومحمية تسارسكويه سيلو

واحدة من المواقع الأكثر إثارة للاهتمام في سان بطرسبورغ، على مساحة 300 هكتار، تقع محمية متحفية فاخرة، تضم مقر صيفي قيصري سابق وحدائق وأجنحة وآثارًا ومنحوتات.

قصر الشتاء لبطرس الأكبر

يعد قصر الشتاء نصبًا معماريًا مهيبًا ورمزًا لعاصمة الشمال، ولأكثر من قرن من الزمان كان بمثابة المقر الشتوي للأباطرة الروس، وهو الآن جزء من متحف الإرميتاج.

رحلات بالقوارب

من الأفضل استكشاف جميع المعالم السياحية في سان بطرسبورغ وأنت على الماء، حيث إن السفر على طول الأنهار والقنوات، سواء في النهار أو الليل، يتيح لك رؤية المعالم الأثرية للأماكن الرئيسية في المدينة بطريقة مختلفة ودون مرشد سياحي.

من خلال هذه الرحلة يمكنك كذلك مشاهدة المتاحف البحرية والسفن الحربية وأحواض بناء السفن، وتسمع قصصًا عن الأحداث والأشخاص الذين أبدعوا جمال سان بطرسبورغ.

تتم الرحلة على متن قارب مريح قادر على اصطحاب ضيوفه عبر الزوايا الأكثر عزلة وخفية في الممرات المائية في سان بطرسبورغ، مرورا بالمناطق المغلقة لأحواض بناء السفن لمشاهدة السفن والسلاسل المذهلة من الجسور والرافعات والأرصفة الضخمة.

وتبلغ قيمة تذكرة رحلات القوارب قرابة 10 دولارات.

ما ذكر سابقا من مقاصد سياحية ليس سوى عينة من مئات الأماكن التي لا بد وأن تشعرك بالدهشة في هذه المدينة، والتي تعتبر بحد ذاتها عملا فنيا حقيقيا، يتشكل من عدد لا يصدق من مناطق الجذب كالمسارح (مثل مسرح مارينسكي)، والمتاحف المذهلة ذات المعروضات الفريدة، والمنتزهات الرائعة والحدائق.

السياح العرب

بالنسبة للسياح العرب، تشكل سانت بطرسبورغ بالنسبة للسياح العرب إحدى أهم الوجهات إلى روسيا، ووفقا لإحصائيات العام 2023 فقد زارها نحو 600 ألف سائح أجنبي.

لن تجد مشكلة في تنوع المطاعم والمأكولات في هذه المدينة، بما في ذلك مطاعم ومحال منتجات الحلال، كما يوجد فيها عشرات المطاعم العربية.

مقارنة بكبريات الحواضر الأوروبية، تعتبر السياحة في سانت بطرسبورغ وفي روسيا عموما مقبولة إلى حد كبير وتقل عن المتوسط العالم في تكلفة السفر، إذ يبلغ متوسط سعر الليلة الواحد في فنادق 3 نجوم ما بين 20 و35 دولارًا، وبالنسبة للفنادق من فئة 4 نجوم فهي بين 50 و70، وما فئة 5 نجوم فيناهز السعر 90 دولارا فما فوق. في حين يبلغ متوسط سعر الوجبة للفرد الواحد بين 10 و20 دولارا.