5 مدن ساحرة على نهر الراين لم تسمع بها سابقا

السياحة في ألمانيا لا تعني التجوال فقط في المدن الكبرى، فهناك بلدات ومدن صغيرة تملك ما يكفي من المقومات السياحية لتكون مقصدا للزوار، خصوصا للراغبين في تفادي الازدحام وغلاء أسعار الفنادق في المدن الكبرى.

نأخذكم في جولة على نهر الراين الذي يعبر غرب ألمانيا، حيث يمكنكم قيادة السيارة أو ركوب القطار، والخيار الأفضل ركوب السفينة، لاكتشاف بعض المدن والبلدات الصغيرة، القاسم المشترك الأول بين تلك المدن أنها تطل على نهر الراين، والثاني أنها تتيح لك زيارتها في رحلة واحدة قد لا تتجاوز يومين.

مدينة بينغن

وفي مدينة بينغن بولاية راينلند بالاتينات بإمكانك قضاء استراحة خاصة جدا، فإذا كنت من عشاق الصور البانورامية، فهذا المكان لك، وإذا أحببت، يمكنك تأجير دراجة هوائية لتكتشف الجمال الذي يحيط بالمدينة، ومن ذلك الغابات والمروج وحدائق العنب والإطلالات المتعددة على نهر الراين.

تُعرف بينغن أكثر بالمعلم التاريخي، برج الفأر، الذي يقف على شبه جزيرة صغيرة على ضفاف الراين، هذا البرج هو منبع أساطير عن تاريخ الراين، لكن الحقيقة المؤكدة أن بناؤه يعود إلى عام 1300، لأغراض تخص المراقبة.

دُمر البرج خلال ما عرف بحرب الثلاثين عاما (حرب دينية شاركت فيها جلّ قوات أوروبا حينها ووقعت معظم المعارك في أراضي ألمانيا)، لكن أعيد ترميمه لاحقا، واستخدم لاحقا في الملاحة البحرية.

تحتضن بينغن معلمًا آخر هو قلعة كلوب، وهي أعلى بناء في المدينة المصنفة ضمن التراث الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، شيدت القلعة في القرن الثالث عشر، لأغراض تخص الحواجز الجمركية للتجارة النهرية للسلالة التي كانت تحكم المنطقة، لكنها تعرضت للتدمير عدة مرات، وتحولت إلى أنقاض في القرن الـ19، غير أن جهودا محلية أعادت بناءها، وهي اليوم متاحة للزيارة مجانا.

التوأم سانكت غوار-سانكت غوارهويزن

وبعد زيارة بينغن تكمل طريقك نحو الشمال، وبعد حوالي 30 كيلومترا، تصل إلى مدينتين صغيرتين، الأولى هي سانكت غوار، وهي الأكبر، ثم شقيقتها التي أضيفت لها كلمة "هويزن"، يفصل بينهما نهر الراين، فعلى اليسار ستجد سانكت غوار، وعلى يمينها شقيقتها الصغرى.

يمكن التنقل بين المدينتين بواسطة العبارة، حيث تسحرك القلاع المحيطة بها، والأشهر هي قلعة راينفيلس، وهي من أكبر القلاع في غرب ألمانيا، حيث يمكنك الدخول بـ 6 يوروهات لكل فرد، مع مجانية الدخول للأطفال أقل من 5 سنوات، ويوجد بالقلعة فندق يحمل اسمها يوفر إقامة بأسعار معقولة.

بُنيت هذه القلعة في القرن الـ13، وتطورت هندستها ومعمارها على مدار قرون، وبقيت صادمة خلال الحروب التي ضربت البلد، وفيها قلعة جميلة اسمها كاتس، لكنها مغلقة أمام الزوار، والسبب أنها بيعت لمستثمر ياباني بغرض تحويلها إلى فندق، لكن المشروع لم ير النور وبقيت القلعة مغلقة.

مدينة بوبارد

ربع ساعة شمال سانكت غوار، تجد نفسك في بوبارد، وتختزل هذه المدينة ذاكرة من التاريخ الروماني التي شهدته مناطق نهر الراين، واسمها القديم مشتق من كلمة الحصن، الذي أقامه الرومان هنا.

لا تزال لحد الآن القلعة الرومانية في المدينة شاهدة على هذا التاريخ، إذ يمكنك زيارتها مجانا واكتشاف أطلال بقيت صامدة لقرون، وتعد الآن أفضل ما تبقى من القلاع الرومانية في ألمانيا، إذ ترتفع أسوارها بعلو 9 أمتار.

كجل المدن التاريخية، لدى بوبارد مدينة قديمة، وسوق مركزي، لكن ما تتفرد به هو منظرين طبيعيين من الأجمل على الإطلاق في نهر الراين، الأول هو منظر "جيديونس إيك"، الذي سمي على اسم الشاعر جيديون فون دير هايد، حيث ستجد مطعما يحمل الاسم نفسه، والثاني هو "فير زين بليك" هذا المكان الخاص يتيح لك مشاهدة ما يعرف بـ "حلقة نهر الراين"، أي ما يظهر كأنها جزيرة تحيط بها حلقة مائية للنهر.

ريماغن

بعد خمسين دقيقة، على الشمال أيضا، ستصل إلى ريماغن. إذا كنت قد تابعت بعض أحداث نهاية الحرب العالمية الثانية ستكون سمعت بهذه المدينة، فهي معروفة بأطلال جسر لودندورف الذي استولى عليه الجنود الأميركيون في مارس/آذار 1945، ووصفه الجنرال حينها أيزنهاور بقوله "الجسر يساوي وزنه ذهبا".

تسببت المعارك الطاحنة في انهيار الجسر خلال نهاية الحرب، ولم تنجح محاولات ترميمه، ليتحول إلى أطلال للذكرى، وإلى متحف يذكر الزوار بتاريخ هذا الجسر الذي يعود بناؤه للحرب العالمية الأولى في عهد القيصر فيلهلم الثاني.

لكن ليس هذا وحده الذي سيدعوك إلى زيارة ريماغن، حيث تحتضن هذه المدينة الصغيرة أطلال قلعة رولاندسيك التي أسست في القرن الثاني عشر، والتي لم يبق منها سوى قوس إحدى النوافذ، لكنه اليوم رمز للصورة الرومانسية في نهر الراين، وقرب القوس هناك مطعم يحمل الاسم نفسه.

خصوصية ريماغن أنها تأتي على الحدود الشمالية لولاية راينلند بالاتينات، ما يجعلها تطل على ولاية شمال الراين ويستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي تحتضن مدن كبرى ككولونيا ودوسلدورف.

كونيغس فينتر

بعيدا عن ريماغن بحوالي 40 دقيقة من قيادة السيارة نحو الشمال، ستكتشف مدينة أخرى صغيرة بالغة الجمال، هي كونيغس فينتر، الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، يعود تاريخها الحديث على أقل تقدير للقرن 14، عندما سميت رسميا بهذا الاسم، لكنها أقدم بكثير ويعود النشاط البشري فيها لما قبل الميلاد.

تعرف هذه المدينة برمز التنين، والسبب هو احتضانها لجبل باسم دغاخن فيلز (صخرة التنين)، ضمن سلسلة جبال تحيط بالمدينة معروفة باسم "زيبن بورغه" (الجبال السبعة).

في قمة أحد هذه الجبال ستجد أنقاض قلعة تحمل الاسم نفسه (زيبن بورغه)، وقد شهدت هذه القلعة معارك كبيرة لأجل السيطرة عليها، لكن إذا كانت الأطلال لا تكفي لتلبية نهمك، يمكنك زيارة قلعة دراخينبورغ، الموجودة على سفح الجبل نفسه، وهي قلعة حديثة نسبيا تعود للقرن الثامن عشر، وانتقلت من الملكية الخاصة إلى العام، وحاليا هي مفتوحة للزيارة بأسعار جد مناسبة.

ولكن أجمل ما في المدينة، هو قطارها العتيق الذي يأخذ إلى قمة جبل دغاخن فيلز، والذي يعد أقدم قطار يسير على سكك حديدية مسننة في ألمانيا، شيد عام 1883، يأخذ إلى القمة ذهابا وإيابا بـ12 يورو. لكن إذا كنت تفضل ممارسة الرياضة والوصول إلى القمة على الأقدام، فستكون تجربة لن تنساها، إذ يقصد عشاق تسلق الجبال (الهايكينغ) منطقة الجبال السبعة لما توفره من طرق مخصصة للمشاة.

كيف تصل للمدن الخمسة؟

لا يبعد مطار فرانكفورت الدولي، أكبر مطار في ألمانيا، عن المنطقة التي تضم المدن الخمسة سوى بقرابة 100 كيلومتر، ويمكن الوصول إلى هذه المدن من هذا المطار برحلة على متن القطار تستغرق ما بين ساعة ونصف وساعتين.

الفنادق ليست غالية السعر، حيث تبدأ من 70 يورو لليلة الواحدة لغرفة مخصصة لشخصين، وفي حال لم تعجبك الفنادق في هذه المدن الصغيرة، يمكن التوجه مثلا إلى المدن الكبيرة القريبة منها كمدينة كوبلنز، أو مدينة بون.