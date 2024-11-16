خطوات عملية لسفر مريح من مكة للمدينة ثم العودة برا لقطر

بعد قضاء العمرة والبقاء في مكة المكرمة المدة التي تم تحديدها للرحلة، وفقا لما ذكرناه في التقرير الأول، حان موعد الانتقال إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والعديد من المزارات الأخرى في المدينة قبل العودة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

قبل التحرك من فندق الإقامة في مكة المكرمة، ألق نظرة سريعة على السيارة من حيث مستوى المياه في مبرد المحرك ومستوى زيت المحرك ولونه، وتحقّق من حالة الإطارات، ثم انطلق في طريقك نحو المدينة المنورة، مع الحرص على اختيار وقت مناسب تكون فيه شوارع مكة غير مزدحمة، لاسيما وقت "بعد صلاة الظهر بساعة"، فهو أنسب وقت للتحرك.

قرابة النصف ساعة تقضيها في شوارع مكة المكرمة قبل أن تصل إلى طريق المدينة، وهي طريق جيد وتجد فيه كافة الخدمات المطلوبة، وإذا سلكت الطريق، عليك التأكد من التزود بالوقود.

قرود البابون

وفي منتصف طريق "الهجرة" من مكة إلى المدينة، تجد منطقة قرود البابون، وغالبا ما تختار تلك القرود أن تقف على جانبي الطريق مستوقفة العابرين طمعا في أن يقوموا بإطعامها، حتى إن بعض الزوار والمعتمرين يقفون لالتقاط الصور لها أو معها، وهناك من يحضر معه الطعام من أجل القرود، واستمتاع أطفاله بحديقة الحيوان المفتوحة التي توفرها تلك المنطقة.

واختارت هذه الحيوانات ذلك الموقع لارتفاعه عن سطح الأرض واعتدال مناخه، إلا أنه يعيب هذه المنطقة عدم وجود لوحات تحذير لمرتادي الطريق بتوخي الحذر بأن هذه المنطقة بها حيوانات قد تكون على طريق السفر.

ولا تظهر تلك القرود إلا في فترات الشتاء واعتدال الأجواء هربا من الجبال الجنوبية التي تكون أكثر برودة، ولعل تزايد أعداد قرود البابون بشكل لافت دعاها إلى البحث عن مناطق جديدة تستوطنها، كان من بينها هذا المكان.

مسجد قباء

وإن كنت قد تحركت في الواحدة ظهرا من مكة، ففي قرابة الخامسة مساء ستكون قد وصلت إلى مشارف المدينة، وعندها عليك الوصول أولا إلى مسجد قباء لصلاة المغرب وزيارة حديقة السيرة النبوية قبل التوجه إلى فندق إقامتك في المدينة المنورة، ثم صف سيارتك في مكانها المخصص في الفندق.

وقبل وصولك إلى المدينة، سيكون من الضروري تنزيل تطبيق "نسك" في هاتفك المحمول، والتطبيق تابع لوزارة الحج والعمرة السعودية، والغرض من التنزيل هو حجز موعد لزيارة الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون هذا الموعد لن تتمكن من زيارة الروضة، مع العلم أن لكل شخص زيارة واحدة سنويا، ولكن بإمكانك زيارة المسجد النبوي الشريف في كافة الصلوات دون الحاجة لهذا التطبيق المخصص فقط للروضة الشريفة.

وفي اليوم التالي لوصولك للمدينة، يمكنك القيام بجولة في أول عاصمة لدولة الإسلام وثاني أقدس مكان بعد مكة، ومن الأماكن الضرورية للتعرف على التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة مسجد القبلتين، وجبل أحد لاستحضار إحدى أعظم معارك التي خاضها المسلمون في العهد النبوي، ثم زر متحف سكة حديد الحجاز للتعرف على تاريخ القطارات التي كانت تربط دمشق بمدينة رسول الله صلى عليه وسلم.

طريق العودة

ومع انتهاء الفترة المحددة لزيارة المدينة المنورة، تبدأ طريق العودة إلى دولة قطر، وعليك باستخدام نظام تحديد الموقع بواسطة الأقمار الصناعية "جي بي إس"، مع الحرص على أن تنطلق في رحلتك قبل العاشرة صباحا حتى تسير مسافة معقولة قبل أن يحل الظلام، ولكن من عيوب الطريق الرابطة بين المدينة المنورة والرياض قلة الخدمات، وبالتالي عليك الحرص قبل مغادرة المدينة أن تكون قد تزودت بالوقود، واشتريت مستلزمات ومأكولات ومشروبات تعينك في طريقك.

ولكن، كما في طريق الذهاب إلى مكة، عليك الاستراحة أيضا في طريق العودة إلى قطر، وأفضل موقع للاستراحة هو مدينة عنيزة على بعد 500 كيلومتر من المدينة تقريبا، وستصلها في حدود الثالثة أو الرابعة عصرا، ويمكنك استئجار شقة فندقية في هذه المدينة بحدود 250 ريالا (67 دولارا)، والنوم فيها حتى منتصف الليل تقريبا ثم استئناف الرحلة.

والهدف من مواصلة السير هذه المرة في منتصف الليل هو أن تصل شوارع العاصمة الرياض في الثالثة فجرا فتكون شبه خالية من المارة، مما يقلل الجهد والوقت، ففي غضون أقل من نصف ساعة تكون قد قطعت الطريق إلى ما بعد العاصمة السعودية باتجاه قطر.

تحسينات كبيرة

وشهدت الطرق من الرياض إلى معبر سلوى السعودي على الحدود مع قطر تحسينات كبيرة خلال الفترة الماضية، مما يسهل من الرحلة، إلا أنه يعاب على الطريق أنه لا يزال مسارين فقط، أحدهما لسيارات النقل والحافلات، والآخر للسيارات الخاصة، لكن فترة سيرك في هذا الطريق ستكون أغلبها قبل السابعة صباحا، مما يسهل عليك طريقك لعدم وجود أي زحام في مداخل القرى والمدن.

المسافة من حدود الرياض إلى معبر سلوى الحدودي حوالي 450 كيلومترا، وبالطريق كافة الخدمات المطلوبة من مطاعم وغيرها من الاستراحات، ويمكنك قضاء ساعة راحة بعد المرور من الرياض ثم استكمال طريقك باتجاه معبر سلوى.

وعندما تصل معبر سلوى، لن تتجاوز إجراءات الخروج 10 دقائق، بعدها بنحو 3 كيلومترات ستجد معبر أبو سمرة القطري، الذي لن تمكث فيه أكثر من 10 دقائق أيضا، والمسافة من المعبر إلى الدوحة تناهز قرابة 86 كيلومترا.